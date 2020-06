"Rescarven actúa de manera negligente poniendo en riesgo la vida de usuarios" afirman familiares de paciente hipertensa

24 de junio de 2020.- "Una prueba más de que la privatización de los servicios básicos de salud son una estafa en Venezuela" así se expresaron los familiares de la Sra. Adelina Gonzalez, adulta mayor de 83 años de edad que presenta una crisis hipertensiva severa.

"Pagamos una alta cuota del servicio de Rescarven, dado el deterioro del sistema de salud y la edad y condición de nuestra señora madre, sin embargo este martes 23 de junio el trato recibido por esta empresa privada de servicios de salud fue inhumano y lo calificamos como una estafa al usuario. Por eso denunciamos ante los medios públicos el maltrato y la indolencia del personal de dicho centro" afirmaron los afectados.

El caso fue que la Sra Gonzalez presentó una subida de tensión y al llamar a los números de emergencia para solicitar la atención, en primer lugar debieron responder una serie de preguntas en las que se tardaron aproximadamente una hora y en la que incluso les recomendaban automedicar a la paciente, toda una argumentación para no realizar la atención a domicilio como lo ofrecen en sus servicios cuando de cobrarle al usuario se trata. Luego de una hora de una larga conversación manifestaron que prestarían el servicio, lo que sucedió después es digno de ser sancionados por el Sundde y hasta quitarles la licencia para operar con servicios de salud. No solo la tardanza de más de una hora más, mientras la paciente seguía con una tensión por encima de los 190/140, sino que se negaron subir al domicilio y pretendían que se bajara a la adulta mayor caminando para ser "atendida" en un carro pequeño que no cumple las condiciones para este tipo de atención. Al referirle que la paciente se encontraban en cama, el personal médico y paramédico decidieron retirarse no sin antes tratar de manera grosera a los familiares que pedían que atendieran a esta paciente que presentaba un serio riesgo para su vida.

"Rescarven ofrece entre otros servicios un plan de Atención Primaria de Salud. Se presentan como "empresa lider en atención de emergencias". Asimismo ofrecen al usuario o cliente "la más amplia flota de modernas ambulancias y personal altamente calificado para prestar de manera inmediata y eficaz los servicios de atención de emergencia y domiciliaria" entonces nosotros denunciamos y hacemos del conocimiento público que nos sentimos estafados porque no solo que actuaron de manera negligente sino que vinieron en un carro pequeño, no en ambulancia y además se negaron a prestarle atención domiciliaria dejando a nuestra seóra madre desatendida y con un serio riesgo de muerte" finalizaron los familiares denunciantes.