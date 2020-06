Maduro advierte que rebrote actual de Coronavirus obedece a indisciplina de trocheros en fronteras

22 de Junio - El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó este lunes durante el acto de conmemoración del tercer año de la Gran Misión Chamba Juvenil que, las medidas de radicalización de cuarentena en Venezuela, adoptadas a partir del día de hoy, obedecen a un rebrote importado en el cordón sanitario fronterizo, que ha sido irrespetado por trocheros inescrupulosos y connacionales inconscientes.

En tal sentido, indicó el Jefe de Estado que todos estos cordones sanitarios en la frontera, no deben ser violados por trocheros "que meten gente y han terminado contagiando familias en muchos estados del territorio nacional, como Aragua, Miranda, La Guaira y muchas otras regiones del país.

Desde la Casa Cultural "La Casona", en compañía de los ministros Ernesto Villegas y Aristóbulo Istúriz, destacó el presidente Maduro, "que ha sido impresionante el impacto que esto ha traído en nuestro país. Las cifras de Venezuela comparadas con Chile, Ecuador, Colombia y Perú son incomparables con las nuestras, debemos cortar esa cadena de contagios que empezó en abril y sólo yendo a cuarentena radical y disciplinada, logramos contenerla".

"Ahora viene este segundo rebrote y la única cura es la cuarentena disciplinada, en unión nacional, esa es la única cura que hay, no hay otra. Aún no existe la vacuna, la transmisión comunitaria ha aumentado de 2 a 30 casos diarios, que comparado con Brasil, que son entre 35 y 40 mil casos diarios, es bastante menor nuestra curva exponencial. Pero nosotros no podemos conformarnos con el mal que tienen pueblos hermanos, para decir que aquí nos podemos dar el lujo de relajarnos ", aseveró.

Al respecto, indicó que "estamos obligados a someternos a una cuarentena radical, consciente y disciplinada. Esto no es un problema político, esto es un problema de la salud, de la vida, de la familia les doy las gracias por el nivel de acatamiento y disciplina en esta fórmula del 7+7. El domingo día del padre salió un gentío para la calle impresionante eso no puede ocurrir", advirtió.

Finalmente aseguró que "con el favor de Dios lograremos controlar este rebrote y gobernar esta situación".