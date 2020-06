(VIDEO) ¿Por qué muere la gente de Coronavirus?

Miércoles, 17 de junio de 2020.- Navegando por la internet nos conseguimos esta explicación clara y sencilla del médico laboral y epidemiológico colombiano Dr Oswaldo Restrepo, quien de una forma didáctica explica a través de este video publicado en la página web de Nos cogió la noche Cosmovision, el por qué muere la gente de Coronavirus.Explica de que se muere la gente que les da la infección por Coronavirus y nos describe el proceso infeccioso que sufre el organismo al ser atacado por el virus COVID-19Como al virus le gusta vivir dentro de las células y por lo general entra en nuestro organismo por las vías respiratorias, se queda viviendo en el pulmón, en las células alveolares del pulmón y entonces hasta allá tiene que ir nuestro sistema de defensa a atacar esos virus.En esa lucha se produce todo un proceso inflamatorio, unos líquidos que se derraman por todas las células y por fuera de las células, tratando de impedir que el virus se siga multiplicando.Esa lucha hace que nuestros pulmones se llenen de líquido y de proceso inflamatorio que impide el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el gas carbónico. El oxígeno que entra a los pulmones y luego a la sangre y la expulsión del gas carbónico que está en la sangre, que va al salir al aire en los pulmones y luego nosotros lo botamos cuando sacamos el aire.Por eso una de las principales causas de muerte es la neumonía, que es una infección a nivel de los pulmones, de los alvéolos pulmonares.Otra causa de muerte es la insuficiencia respiratoria porque si hay líquido ocupando el espacio pulmonar no hay intercambio entre el oxígeno y el gas carbónico y entonces se acumula gas carbónico, no puede entrar el oxígeno y las personas tienen una dificultad seria para respirar así estén conectadas a un ventilador que les ayude.La tercera causa de muerte es que se producen infecciones en varios órganos a la vez: pulmones, corazón, hígado, a veces el páncreas, los riñones en forma muy importante. Cuando ya la infección se riega por diferentes órganos estamos en una condición médica que se llama septicemia o shock séptico porque la infección ya se ha generalizado en nuestro cuerpo, cosa muy delicada, muy difícil de controlar sobre todo cuando es por virus.También mueren personas por falla renal, insuficiencia renal, eso significa que el riñón es incapaz de botar todas las sustancias tóxicas que producen y esas sustancias tóxicas se empiezan a cumular en nuestro organismo, a rodar por toda la sangre y nos van intoxicando, esas sustancias no salen por el riñón, el riñón se vio afectado por la infección y entonces menos sustancias tóxicas las puede eliminar por la orina.La quinta causa mas frecuente de muerte se llama coagulación intravascular, que consiste en que se forman unos coágulos, porque faltan unas sustancias que ayudan a mantener licuada a la sangre, se forman unos coágulos dentro de los vasos y eso impide que la sangre siga circulando, si no circula, no hay oxígeno en los tejidos, si no hay oxigeno en los tejidos se van muriendo los tejidos y entonces produce la muerte.Explica a continuación el Dr Restrepo cuales son los factores de riesgo que pueden agravarnos si contraemos el Coronavirus:Primero: fumar, fumar disminuye las defensas de nuestro cuerpo, además fumar hace un daño en los pulmones y como este virus entra por los pulmones encuentra células dañadas, deterioradas por el hábito de fumar y entonces se queda viviendo allá, produciendo neumonía e insuficiencia respiratoria.Segundo: sobrepeso y obesidad, además de que disminuye las defensas pone un trabajo extra a nuestros pulmones para poder movilizar nuestra caja torácica, tratando de respirar un poco mejor, la obesidad y el sobrepeso impiden esa mejor respiración, por eso son factores de riesgo.Tercero: sufrir de diabetes, disminuye las defensas, sufrir de hipertensión, disminuye las defensas, insuficiencia cardíaca, una dificultad del corazón para mandar la sangre a todo el organismo, disminuye las defensas, cáncer, linfoma, leucemias, enfermedades crónicas degenerativas, un lupus, una artritis reumatoidea, una poliartritis degenerativa, todas esas son enfermedades que podrían agravar la condición de la infección por Coronavirus.Hace hincapié el Dr Restrepo en evitar los malos hábitos que afectan las defensas de nuestro organismo, la baja de defensas es ahora que se vuelve importante para podernos defender de infecciones, no solamente de la del COVIT, sino de cualquier otra infección.Y recomienda: si usted en cambio hace ejercicios aumenta una serie de sustancias benéficas y las defensas, si usted hace meditación, relajación, yoga, aumenta las defensas, si usted tiene una dieta balanceada, aumenta las defensas, si usted tiene buenas relaciones con los demás, aumenta las defensas, si usted maneja bien el stress, aumenta las defensas.Los hábitos de vida sana hoy nos protegen, si no los tienes esta es la ocasión para arrancar a hacerte a hábitos de vida sana, de vida segura y a incluir la prevención como el primer paso del cuidado de la vida.Recuerda: estamos desplegando una estrategia de cuidado, yo me cuido, yo cuido al otro, a los demás, a mi familia, a mis amigos, ellos también me cuidan a mi y entre todos cuidaremos la madre tierra que está pidiendo a gritos cuidado.