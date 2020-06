TSJ está facultada para resolver omisión legislativa de AN designando a los rectores del CNE opina abogado Carlos Gutiérrez

17 de junio de 2020.- Para el jurista y experto en derecho constitucional Dr. Carlos Gutiérrez, la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está jurídicamente enmarcado al mandato de la Constitución debido a la existencia de la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional en no haber designado a la autoridades principales del Poder Electoral.

Gutiérrez afirmó que es la AN es quien designa a los rectores, pero visto que este Poder Legislativo no pudo ponerse de acuerdo con los factores de poder dentro del seno de la misma para lograr las 2/3 partes, entran en una especie de inacción lo que conlleva a generar una omisión legislativa la cual debe ser declarada para poder pasar a otro nivel. Igualmente el jurista aseguró que: "la AN no puede quedarse de manera perpetua, indefinida o a modo in saecula saeculorum en las obligaciones en la que ella debe realizar, si no lo hace entran en una negligencia desatendiendo sus deberes como es la de designar a la autoridades del CNE. En el articulado constitucional se previó estos casos que pudieran sobrevenir y por ello en las garantías para la protección de la Constitución se estableció que es la Sala Constitucional del TSJ quien debe declarar la inconstitucionalidad de las omisiones legislativas para corregir tal inacción; así como ocurrió en el 2003, 2005 y 2014; es decir, ya hay experiencia de ello y la actual AN fue debidamente proclamada y adjudicada por el CNE que fue designado por el TSJ en el 2014".

Finalmente, el Dr Carlos Gutiérrez enfatizó que es una especie de malcriadez política desconocer los nuevos rectores del Poder Electoral, según él "porque se rompe con los esquemas democráticos como método de elecciones que sirven para solucionar los problemas que hoy en día existen en Venezuela; si un sector dice ser mayoría, entonces que se mida y gane las elecciones. La mayoría no puede ser sólo un discurso, debe ser demostrable y eso se demuestra en las urnas electorales"