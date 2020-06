Encuesta sobre la gasolina expresa que el 62% de la población rechaza su cobro en dólares

15 de junio de 2020.- El Partido de Derecha Tradicional, Primero Justicia, creó el Observatorio Popular de la Gasolina. Este observatorio emitió un estudio en el que infieren que el 62% de la población rechaza el cobro de la gasolina en dólares.

Este trabajo de medición se hizo en un universo de 1.400 personas. Los datos fueron recabados en los estados Zulia, Táchira Carabobo y Lara aunque también se realizaron encuestas en Miranda, Distrito Capital, Anzoátegui, Aragua y Bolívar y el periodo fue del 9 al 11 de junio.

Se enfocaron en tres preguntas: ¿Está usted de acuerdo con el aumento de la gasolina?

El diputado Jose Guerra (DC-PJ), quien presentó esta herramienta, explicó que 56 % de las personas encuestadas respondió que no estaban de acuerdo mientras que, 34 % dijo que sí estaba de acuerdo. El 10 % respondió que no sabía o no respondía.

Otra de las preguntas fue: ¿Está usted de acuerdo con que se cobre la gasolina en dólares? Guerra señaló que el 62 % de los venezolanos encuestados manifestó estar en contra del cobro en dólares del combustible. El 26 % dijo estar de acuerdo y el 12 % prefirió no responder.

La última pregunta de esta primera entrega del Observatorio, dijo Guerra, estaba referida al salario. Se consultó que, dado que la gasolina se estaba cobrando en dólares, si estaban de acuerdo con que el salario fuese dolarizado.

La respuesta no sorprendió. El 82 % indicó que sí, mientras que sólo un 10 % dijo no estar de acuerdo. El 8 % prefirió no responder.

Guerra señaló que los resultados demuestran que más de la mitad de los encuestados no está de acuerdo con el aumento, al tiempo que 9 de cada 10 venezolanos se manifiesta a favor de la dolarización del salario. Además, más del 60 % rechaza que se cobre en dólares el combustible.

El parlamentario explicó que la encuesta no discrimina preferencias políticas y que solo se dividió por sexo. 50.1 % de los encuestados eran hombres y 49.9 %, mujeres.