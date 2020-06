(VIDEO) Venezuela acusa al gobierno colombiano de realizar subregistros de casos por Covid-19

09.06.20 - La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, denunció este lunes que Colombia ha reportado un total de 256 casos en la frontera con Venezuela (145 en el Norte de Santander, 109 en la Guajira y 2 en Arauca). Sin embargo, Venezuela ha recibido desde ese país un total de 1.255 casos de contagio, lo que expresa un subregistro de los casos. “Están mintiendo al mundo y esto no permite avanzar en la cooperación sanitaria debida”.«Se trata de un virus nuevo y mu letal, que tiene a gobiernos colmados de insensatez, ocultando, engañando y mintiendo. Colombia miente en cuanto a sus casos. Reportan en la frontera 256 casos. Pero Venezuela reporta 1.255 casos. ¿Cómo se explica la mentira que se está imponiendo?», cuestionó Delcy Rodríguez.Rodríguez apuntó que las estadísticas colombianas carecen de “lógica y racionalidad”, al tiempo que señaló que Venezuela alertó sobre la amenaza que suponía para la población los escasos protocolos sanitarios de Colombia, razón por la cual se intensificó un cerco epidemiológico en la frontera para evitar la propagación del virus.“Hemos denunciado los mecanismos perversos que han usado para enviar connacionales contagiados a Venezuela, mecanismos donde las bandas delictivas, criminales, paramilitares y de narcotráfico fomentan el paso informal por trochas no autorizadas para que retornen connacionales a Venezuela y lleguen a la comunidad a contagiar, ese ha sido el impulso que hemos tenido en casos comunitarios”, explicó.Desde la Sala de Prensa «Simón Bolívar» del Palacio de Miraflores, Rodríguez precisó que la web oficial del gobierno de Bolsonaro ha eliminado las cifras de pacientes fallecidos, han decidido no informar los datos, imaginen lo que significa para los registros de salud.«Suramérica es el epicentro de la pandemia y EEUU hoy tiene 2 millones de casos. Un país vecino de Venezuela por el Sur, como Brasil, está legalizando la locura del señor Bolsonaro, institucionalizando la locura, de modo tal, que la página web del Ministerio de Salud brasilero, hoy elimina los datos activos por el covid 19», destacó Delcy Rodríguez.«Ya lo hizo Colombia de mentir sobre las cifras, ahora Bolsonaro ha decidido no reportar más los casos. La irresponsabilidad total de dos países que decidieron tomar el camino de la mentira y el engaño. Bolsonaro decide retirar a Brasil de la OMS dándole la espalda a la cooperación y a la solidaridad internacional», denunció.Reiteró que Colombia y Brasil son dos graves amenazas sanitarias y epidemiológicas para Venezuela, al tiempo que aseguró que de no registrarse casos importados, el país tendría a la fecha solo 15 casos activos tras recibir tratamiento gratuito.Rodríguez destacó que las curvas exponenciales de los países limítrofes, hicieron implosión, mientras que Venezuela en su lucha contra la pandemia, recibirá este fin de semana más pruebas. «Hoy diseñamos la primera etapa de un proceso de despistaje masivo en el estado Zulia, que tiene un contingente con más de 100 mil pruebas rápidas para atender y controlar ese foco», acotó.«La amenaza está en Suramérica y se expresa en los números de los connacionales que están regresando a Venezuela», finalizó la vicepresidenta Ejecutiva de la República.De 589 mil 537 casos activos de covid-19, 90.2% se encuentra en Suramérica. De este número, 57.4% están en Brasil; 17.6% en Perú; 5.2% en Chile y 3,1% en México. “Venezuela representa el 0,3% de los casos activos en Suramérica”, resaltó.