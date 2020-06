(VIDEO) Venezuela confirma 171 casos positivos y dos fallecidos por coronavirus

07.06.20 - Venezuela confirmó este sábado 171 nuevos casos positivos por coronavirus Covid-19 y eleva a 2.316 los contagiados por el brote, informó el ministro para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el ministro Rodríguez detalló que 65 corresponde a casos de transmisión comunitaria - la cifra más alta desde que se detectaron los primeros casos - y 106 corresponden a casos importados.Desde la sala de prensa "Simón Bolívar" del Palacio de Miraflores, en Caracas; el titular del ente ministerial indicó que del total de casos comunitarios en el país, 44 se registran en el estado Zulia, tras el foco de contagio del municipio Maracaibo, por el Mercado Las Pulgas."44 de los 65 casos o son trabajadores del mercado de Las Pulgas, o son vecinos del Mercado Las Pulgas, o son trabajadores de al salud que atendieron a los pacientes y resultaron infectados (...) Este es un virus de una cepa más violenta que hemos notado en el territorio nacional, posiblemente provienen de Colombia. Una cepa del corredor comercial Wayú, una cepa que genera muchos más síntomas y además es un virus que genera una mortalidad mayor", recalcó Rodríguez.Seis casos se ubican en el estado Anzoátegui, de los cuales cuatro fueron infectados por una persona que estaba contagiada y asistió a una fiesta que se realizó.Ante esta situación, Rodríguez recalcó que la cuarentena nacional, social y colectiva no se ha suspendido, solo se ha realizado algunas flexibilizaciones para la reactivación del aparato económico."No se ha suspendido la cuarentena. Hay un proceso de flexibilización, pero eso no quiere decir que se van a violentar normas que son elementales. La aglomeración de personas, sea en espacios públicos o viviendas, es un riesgo elevadísimo de contraer la infección. Varios de los brotes que hemos tenido están directamente relacionados que se realizaron fiestas", enfatizó.De igual forma, se registraron casos en Distrito Capital (8) y en Miranda (4).Sobre los casos en Miranda, el ministro señaló que corresponde a un foco del municipio Baruta, que "aún no ha parado y siempre están apareciendo casos".En referencia a los casos importados, 105 corresponden a connacionales procedentes de Colombia, y uno es de una persona que trabaja en los Puntos de Atención Social Integral (PASI)."Estamos viendo presencia de varios elementos de riesgo. Uno, muy grave y peligroso, el foco del mercado Las Pulgas, otro la curva creciente de personas connacionales que están trayendo la infección de Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú; y en tercer lugar los casos comunitarios que prenden de manera persistente en el municipio Libertador, en Baruta, estado Miranda; en el estado Aragua, Apure, el foco de Nueva Esparta que no termina de apagarse. No podemos bajar la guardia", puntualizó Rodríguez.Durante la rueda de prensa, Rodríguez informó dos fallecidos por el brote y eleva a 22 la cifra de víctimas mortales. Uno corresponde a un paciente en el estado Trujillo y otro en el estado Sucre.Venezuela, además, elevó a 385 los pacientes recuperados por el brote.