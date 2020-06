33 mil 184 pruebas del COVID-19 por millón de habitantes se han aplicado en Venezuela

Caracas, 5 de junio de 2020.- Mediante la Comisión Presidencial para el Control y Contención del Coronavirus se han aplicación 33 mil 184 pruebas por millón de habitantes, lo que se traduce en más de 995 mil pruebas de despistaje de Covid-19 en el país, un test que se aplica de forma gratuita para detectar posibles casos de contagios. Esta cifra ubica a Venezuela en el primer lugar de América Latina y el Caribe con más test de evaluación practicada a la población, siendo esto uno de los pilares fundamentales para enfrentar la pandemia.



Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha reconocido en uno de sus informes que Venezuela ha superado a los países de la región con cifras más elevadas por contagios y menos pruebas de detección.



Gracias a la cooperación de paises como China, Rusia y Cuba, Venezuela cuenta con suficientes kits de diagnósticos y pruebas rápidas para combatir la pandemia que azota a la humanida.



Actualmente, en el territorio nacional se están aplicando las pruebas serológicas mejor conocidas como pruebas rápidas, que ofrecen los resultados en 10 minutos. Esta sirve como primer filtro y un examen molecular denominado Pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que tardan de una a tres horas. Ésta confirma el diagnóstico.



Características de la Prueba Rápida:



- Es similar a un examen de sangre.



- No detecta el virus de manera directa, sino que identifica los anticuerpos IgM e IgG presentes en nuestra sangre o plasma cuando enfermamos de Covid-19.



- Se utilizan reactivos para detectarlos.



- Si la muestra revela una elevada cantidad de anticuerpos, la prueba es positiva. Esto significa que una persona tiene o tuvo la enfermedad recientemente.



- El resultado tarda unos 10 minutos y no requiere de equipos de laboratorio complejos.



Características de las Pruebas Moleculares:



Las pruebas moléculas son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), detectan el ARN (ácido ribonucleico), es decir, el material genético del virus, en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente.



- Primero, se toma una muestra de secreción de la nariz o del fondo de la garganta del paciente.



- Luego, en un tubo de ensayo se mezcla la muestra con reactivos fluorescentes que, de existir el virus, se adhieren a este.



- El examen tarda unas horas porque es un proceso que se realiza en un laboratorio con equipos especializados. Es el más fiable para confirmar o descartar la enfermedad.



Tantos las pruebas rápidas como las pruebas moleculares son aplicadas a través del Despistaje Ampliado y Personalizado (DAPE) por los médicos del Sistema Barrio Adentro, quienes también le practican un examen físico a los pacientes.



Igualmente, las personas son captadas por medio de la encuesta del Sistema Patria que realiza el Estado venezolano; los usuarios responden un cuestionario para determinar si presentan algún tipo de síntoma relacionado al nuevo virus. Estos procedimientos determinan los posibles casos positivos de coronavirus en el territorio nacional.



Protocolo de abordaje en las fronteras



El Gobierno nacional a través de los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) que están habilitados en las zonas fronterizas de los estados; Apure, Zulia, Bolívar y Táchira dispuso un filtro sanitario para frenar y contener el coronavirus. En estas zonas fue establecido un protocolo de abordaje para aquellas personas que están llegando de las naciones vecinas, donde hay muchos casos positivos de coronavirus.



A los compatriotas que ingresan al territorio venezolano se le practica el test rápido y/o prueba molecular para determinar si padece la enfermedad. Los ciudadanos que resulten negativos son llevados a los refugios provisionales donde se le hace cumplir una cuarentena de 15 días para su monitoreo y de no presentar síntomas y dar negativo a una nueva prueba, son enviados a su entidad de origen y los que resultan positivos son hospitalizados en los Centros Diagnósticos Integrales (CDI) u hospitales centinelas donde reciben su tratamiento gratuito.



Estas iniciativas junto al periodo de protección en casa, distanciamiento social y uso del tapaboca, así como otras disposiciones instruidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, han permitido que la curva de contagios en el país esté controlada.



