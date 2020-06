(VIDEO) 15 detenidos tratando de ingresar al país por caminos ilegales: Presidente denunció que «trocheros» infectaron comunidad pemón

04.06.20 - Un total de 15 personas se encuentran detenidas por intentar ingresar al país por las trochas desde Colombia y así evitar la cuarentena nacional, social y colectiva; indicó este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado venezolano enfatizó que todos «se pusieron a la orden de la justicia y están presos».Ante esta situación, el mandatario Nacional instó al pueblo de Venezuela a mantenerse alerta y a llamar a las autoridades si conocen de alguna situación sobre una persona que se encuentren en las comunidades, procedente de otros países.Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el mandatario venezolano señaló que por esta situación se generó un foco de contagio en la comunidad Pemón del estado Bolívar. «Ha sido burlada esa cuarentena, por gente que, en el estado Bolívar, está pasando por trochas que no conocíamos, y pasaban por una comunidad Pemón. Infectaron la comunidad Pemón y tenemos un brote grande en una comunidad Pemón del estado Bolívar, porque por allí pasaban venezolanos que venían enfermos de Brasil, y esos venezolanos -quién sabe- están en su casa ahorita, en Maturín, Puerto Ordaz, en Barcelona o en Petare y nadie les hizo la prueba. Y vinieron a infectar a su familia y a sus vecinos», recalcó el presidente Nicolás Maduro.«Es una batalla para que no contagien y no enfermen a Venezuela, desde Colombia, Brasil o Ecuador. ¡Yo pido apoyo a la familia venezolana! Usted no puede ser cómplice. Si a su casa llega un familiar que viene de Colombia y no pasó por los controles, usted llame y repórtelo para que haga la prueba, porque va a infectar a su familia. Lo va a infectar a usted, a su niño, a su niña, a su mamá, a su abuelo. Va a infectar a los vecinos».«Pido este apoyo a Venezuela por responsabilidad. Porque se están pasando por las trochas, pagando 50 ó 100 dólares por la trocha para pasar y no entrar en la cuarentena obligatoria que tiene que estar. Entonces llegan a su casa, dicen: ‘silencio, no digas nada’ y así infectan familias enteras», dijo recordando que casi el 80 por ciento de los casos de Covid-19 en Venezuela son de personas que llegan de otros países (casos importados).También recordó que, en un hotel de Caracas donde se tienen hospedados a casos de la frontera, «comenzaron a recibir visitas familiares y, en un caso, toda la familia se infectó y se están revisando el barrio completo en La Vega y Petare para ver si el barrio está infectado. ¿Producto de qué? De la indisciplina y la irresponsabilidad, y también de la gente que estaba cuidando allí. Allí hay un jefe que debió haber evitado esa visita». Igualmente, en un punto fronterizo algunas de las personas en cuarentena salían a hacer compras, lo que prohibió. «¡Máxima disciplina!», exigió.En este sentido, recordó que el Gobierno Nacional desplegó un cerco epidemiológico en la frontera, donde todos los venezolanos que ingresan se les realiza, de forma gratuita, las pruebas de despistaje para la detección del coronavirus, así como se aísla y se somete a cuarentena obligatoria por un lapso de 14 días. «Los que pasan legalmente por el puente, y los que pasan por las trochas también se les hace el test, el que sale positiva en prueba rápida, se aísla y se le hace prueba molecular», enfatizó el mandatario venezolano.Cabe destacar que casi 54 mil venezolanos han regresado al país, huyendo de la xenofobia y de la crisis sanitaria que se registra en otras naciones, producto de la pandemia, lo que ha generado un aumento exponencial en los casos importados en el último mes. «Venezuela está recibiendo migrantes que se están regresando a su país. Es el único país. Miles llegan todos los días huyendo del coronavirus, de la persecución de la xenofobia, del desprecio, porque si estuvieran bien, ¿se van a devolver?», recalcó durante un acto por el sexto aniversario de la Gran Misión Hogares de la Patria.Venezuela confirmó este jueves 135 casos positivos por coronavirus Covid-19 y eleva a 2.087 los contagiados por el brote.De la cifra total de casos confirmados este jueves, 31 son casos de transmisión comunitaria y 104 son importados.