Desenlaces con Pedro Carreño: Brisa bolivariana llega al imperio norteamericano

4 de junio de 2020.- Este miércoles durante la transmisión de Desenlaces por TVES, Carreño afirmó que la brisa bolivariana llegó al imperio norteamericano a propósito de las protestas que se llevan a cabo en Estados Unidos, en rechazo al racismo latente de los cuerpos policiales de ese país, vinculados en días recientes al abuso de poder contra el afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota que concluyó en un vil asesinato.

Durante el segmento Análisis de la Coyuntura, destacó que las calles norteamericanas se han inundado de un pueblo que manifiesta su indignación ante brutal acción, cometida principalmente por el ahora exagente de policía Derek Chauvin, quien asfixió por más de ocho minutos al ciudadano negro hasta causarle la muerte.

"Eso que vemos en EE.UU no es la primavera árabe, no es Latinoamérica, es la espada de Bolívar que no solo recorre América Latina, ahora recorre Norteamérica, exigiendo justicia, es un pueblo oprimido por más de 200 años y que hoy está buscando caminos de dignidad" manifestó Carreño.

Hoy el presidente de EE.UU Donald Trump, quien se jacta de defender el derecho a la libertad de expresión y las protestas pacíficas, ha declarado toque de queda en la totalidad del país, reprimiendo con bombas lacrimógenas y plomo a los manifestantes incluso, a la prensa libre como el caso de la reportera de Telemundo que a una manzana de la Casa Blanca recibió un perdigonazo.

¿Dónde están los derechos humanos, dónde está (Michelle) Bachelet, dónde está este señor (Luis Almagro) Acaso Bachelet no va elaborar un informe sobre la violación de DDHH? Cuestionó Carreño al tiempo que apuntó que aunque las "protestas se llevan a cabo en sus narices" se parecen a los canales privados venezolanos, "pasando comiquitas y hablando de cosas etéreas por redes sociales".

Tal como señaló Ernesto Villegas, es importante destacar que "la asfixia" es una práctica rutinaria por parte del imperio norteamericano, que emprende diferentes acciones a fin de asfixiar a aquellos que piensen diferente como las que ha llevado a cabo en países como Irán, Cuba y más recientemente Venezuela.

Carreño precisó que la asfixia contra Venezuela cobró mayor auge y se ha ejercido de forma sistemática desde 2015, año en que el ahora expresidente Barack Obama decretó un estado de alarma contra nuestro país, al que consideraba como "una amenaza inusual y extraordinaria".

EE.UU a través de la OFAC se han levantado sanciones unilaterales y coercitivas contra funcionarios del gobierno nacional principalmente y han devenido en un bloqueo criminal económico contra la nación venezolana, principalmente contra Pdvsa.

"El estrangulamiento económico" con el que han buscado "dar una estocada al aparato productor de Venezuela, centrado en la exportación de crudo" sostuvo Carreño, se traduce en más de 7 mil millones de dólares activos congelados en el exterior y el bloqueo de más de 11 mil millones de dólares contando con la complicidad de la compañía norteamericana Citgo.

Carreño criticó que hoy acusen al gobierno bolivariano de cancelar la gasolina a Irán con oro. La llegada de los buques con combustible, diluyentes y demás material estratégico "es una muestra de solidaridad del pueblo iraní con Venezuela. Es totalmente falso que eso se esté pagando con oro venezolano y si es así cuál es el problema, hay que recordar que el oro es un commodity y que puede servir para lograr el bienestar del pueblo venezolano".

En ese sentido, Carreño exhortó a aquellos que hoy critican la solidaridad entre Venezuela e Irán deberían cuestionarse las acciones que ha tomado en contra de nuestra soberanía el Banco de Inglaterra, entidad que ha retenido el oro venezolano y ha imposibilitado el derecho de vender dichos activos.