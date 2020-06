Colombia: Senadores opositores alertan sobre intenciones de Invasión a Venezuela

31 de mayo de 2020.-

A raíz del anuncio no oficial de la Republica de Colombia y dado a conocer a través de la página Web de la Embajada de EEUU sobre el ingreso a ese país, por primera vez en toda Latinoamérica, de la llegada a inicios de este mes de Junio de la Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), se han producido declaraciones por parte de Senadores del Congreso Colombiano sobre el carácter inconstitucional de esta fuerza extranjera en territorio colombiano y, que además, han generado denuncias que develan la intencionalidad preparatoria de una invasión hacia territorio de Venezuela.

Ver nota de prensa de la Embajada de EEUU en Colombia:

Misión SFAB viene a Colombia

Por U.S. Embassy Bogotá | 27 mayo, 2020

La Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, informan la llegada al país de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos. La SFAB es una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas. Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrará sus esfuerzos principalmente en las Zonas Futuro delimitadas por el Gobierno Nacional.

En palabras del Almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom (por sus siglas en inglés), "la misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos."

Por su parte, el Ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el comandante General de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, señalaron que para el Gobierno colombiano la lucha contra el narcotráfico es una prioridad compartida con Estados Unidos, ya que "este flagelo es uno de los motores principales de la violencia que afecta a las comunidades, a los líderes sociales. El narcotráfico asesina a nuestros campesinos, destruye los bosques, la fauna y contamina los ríos y mares de Colombia."

Cabe mencionar que es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica, hecho que reafirma una vez más el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región. El despliegue del SFAB apoya a la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos, la cual fue anunciada el 1 de Abril por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Por último, es importante destacar que todos los miembros de la brigada van a cumplir con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional de Colombia en la actualidad, para prevenir el contagio del virus COVID-19.

Ante esta nota de la Embajada Norteamérica, el Ministerio de Defensa se pronunció ratificando el boletín emitido por la Embajada y que su elaboración se realizó en conjunto con ese despacho. Este hecho abrió el debate y el propio presidente del Senado, Lidio García, junto a otros senadores objetaron su legitimidad constitucional debido a que se obvió su tramitación ante el Senado, tal como lo prevé la Constitución de Colombia en sus artículos 173, 189 y 237. Ante esto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió a aclarar el tema, reiterando lo dicho por el General Luis Fernando Navarro y confirmando la nota informativa emitida por la embajada norteamericana en los siguientes términos:

"Colombia y Estados Unidos suscribieron desde hace varias décadas un acuerdo de cooperación en materia militar. Ese acuerdo establece que el propósito de las llamadas misiones militares es el de prestar permanentemente cooperación de carácter consultivo y técnico al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En desarrollo de ese acuerdo vendrá un personal de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de EE. UU. con el propósito de asesorar a Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjuntas de distintas regiones donde hay incidencia del narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares".

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín frente a los cuestionamientos de la oposición, defendió la legitimidad de la medida en el contexto de acuerdos marco de cooperación militar firmados entre Estados Unidos y Colombia, así como convenciones sobre temas de narcotráfico suscritas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. "No vienen como fuerza operativa, solo prestarán asesoría. Toda la vida se han presentado estas colaboraciones. Igualmente, el Gobierno no está obligado a estar informando cada cosa que hacen las Fuerzas Armadas, aunque siempre las decisiones sobre temas de seguridad y defensa incomodan a unos sectores", comentó la parlamentaria.

En contraste, para senadores de la oposición al gobierno de Ivan Duque no es justificable que militares estadounidenses se encuentren en el país para cumplir esa misión anunciada. En otras palabras, en criterio de los partidos alternativos, ningún acuerdo, convenio, tratado o pacto puede permitir la libre movilización de fuerzas castrenses foráneas, por más de que no vengan armadas o constituyan un grupo grande de personas, o tengan como objeto asesorar sin salir de las unidades del Ejército, como lo detalló Trujillo. La oposición sostiene que están en juego la soberanía del país y las facultades del Senado, que tiene la función de permitir (o no) el tránsito de tropas.

Lidio García, del Partido Liberal y Presidente del Senado, escribió en su cuenta de Twitter:

"Con todo respeto presidente, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que ‘permitir tránsito de tropas extranjeras’ en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado".

A continuación los artículos de la Constitución de la Republica de Colombia que obvian las facultades del Senado y del Consejo de Estado como instituciones para decidir sobre este tema en debate en Colombia:

Artículo 173. Son atribuciones del Senado:

4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República

Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado

3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.

Sobre el alerta sobre una invasión a Venezuela se pronunciaron vía twitters los senadores Gustavo Petro de Colombia Humana y Armando Benedetti del Partido de la U:

Senador Gsutavo Petro

"No se puede ocultar lo evidente: se prepara una invasión a Venezuela, con lo peor: la ayuda del narcotráfico.

De hacerse, se forjará una herida histórica y desastrosa en nuestra latinoamérica.



Solidaridad con la Guajira, Norte de Santander y Arauca."

Senador Armando Benedetti: