¿Qué pasa con los mototaxistas del CCCT que han bajado las medidas contra el Coronavirus?

¿Qué pasa con los mototaxistas del CCCT que han bajado las medidas de protección contra el Coronavirus? Credito: Aporrea

Dentro del CCCT observó a mucha gente sin mascarilla y sin mantener la separación requerida Credito: Aporrea

No aflojemos las medidas para evitar el contagio y la propagación del Coronavirus. Credito: Aporrea

Sábado, 30 de mayo de 2020.- Un ciudadano, vecino de la zona, nos reporta que en reciente visita realizada al CCCT, el viernes 29, pudo observar en la calle aledaña al Cubo Negro, donde está la parada de los mototaxistas, que estos han ido bajando las medidas de precaución contra el COVID-19.



No mantienen la distancia social requerida, estaban como amorochados en su parada, en su sitio de espera y algunos de ellos no estaban usando la mascarilla que los protege y protege a sus usuarios.



Uno de estos trabajadores contagiado se traduciría en una fuente inmediata de propagación del virus, para ellos mismos, sus usuarios, familias y relacionados.



Una vez dentro del CCCT observó a mucha gente sin mascarilla y sin mantener la separación requerida.



No aflojemos las medidas para evitar el contagio y la propagación del Coronavirus.



Atención a las autoridades sanitarias, realicen un test para chequear que no estén contagiados e instruyan a los ciudadanos para que mantengan las medidas de prevención .