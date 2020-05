“El Capitalismo Fracasó: No puede Defender a la Población del Contagio ni a la Economía del Colapso”

30 de mayo de 2020.-

“El capitalismo fracasó en su capacidad de defender su población; no tiene capacidad, no está a la altura, para evitar el contagio ni el fracaso en la economía”, dijo el sociólogo estadounidense, profesor James Petras en su habitual espacio semanal en CX36 (*). Agregó que “las consecuencias son para la población: desocupación y pobreza” por eso “debemos enfatizar el vínculo entre el capitalismo y el colapso de la economía” que se suma a “la incapacidad de la Salud capitalista de enfrentar los grandes problemas que encontramos hoy”, indicó. En ese sentido, cuestionó la inacción ante el avance de la pandemia en Latinoamérica, “la única que está defendiendo la salud y practicando todas las medidas y medicinas es Cuba”, subrayó y dijo que “uno debe reconocer que si el fracaso existe en Estados Unidos, el éxito existe en Cuba”. (4 de mayo de 2020)

Además, habló del nuevo ataque imperialista a Venezuela y de los avances de China a nivel económico y comercial, contraponiéndolo a la situación de Estados Unidos. Transcribimos esta nota que usted puede volver a escuchar aquí : https://archive.org/details/el-analisis-de-james-petras-en-cx-36-04may-20

María de los Ángeles Balparda (MAB): Con todo gusto recibimos a James Petras desde Estados Unidos en CX36. ¿Cómo te va?

James Petras (JP): Estamos bien aquí, pero mucha gente está bajo contagio y con la enfermedad de Covid-19.

La principal nota que tenemos que tomar es el fracaso del Sistema de Salud.

Es el fracaso de todas las pruebas, la incapacidad de responder a la enfermedad, la incapacidad de sostener un sistema de salud; la incapacidad de implementar reformas que puedan rectificar la situación.

Es política. Todo el problema de la medicina es político.

Lo que los políticos no hicieron durante años para preparar la medicina desarrollando una estrategia, un programa estratégico para la Salud; preparar médicos, enfermeros, hospitales, camas, todo lo que uno puede precisar y utilizar. Y más allá de eso, el problema que tenemos con la capacidad de detectar el problema, preparar las estructuras para responder y demás.

En otras palabras el capitalismo fracasó sobre su capacidad de defender su población.

Uno debe decir claramente que el capitalismo no tiene capacidad, no está a la altura, para evitar el contagio y el fracaso en la economía. Las consecuencias son para la población: desocupación, pobreza; y la incapacidad de sustituir otros tipos de elementos en el problema de salud es evidente.

Nosotros debemos enfatizar el vínculo entre el capitalismo y el colapso de la economía; y la incapacidad de la Salud capitalista de enfrentar los grandes problemas que encontramos hoy.

MAB: Se dice acá que "el capitalismo es el virus".

JP: Es una buena metáfora, obviamente, que tiene su verdad, que vincula la medicina con el capitalismo que es lo más importante.

Las discusiones tratan de culpar a China, pero China tiene un programa de rectificar y ya abren las puertas a la economía, abrieron las puertas de los centros donde surgió la epidemia. Yo creo que China está en el camino de rectificar la situación y ser uno de los más importantes que van a iniciar la recuperación de su economía.

MAB: En la información de Estados Unidos vimos dos situaciones que tienen que ver con la crisis del coronavirus, que queríamos preguntarte que fuerza tienen. Una es en Nueva York, en Manhattan, donde un movimiento de vecinos que hacen huelga de pagar alquileres, no tienen dinero para pagar la renta de sus viviendas y le piden al gobernador Andrew Cuomo, que cancele los pagos. Hablan de una huelga masiva.

JP: Es un importante desarrollo del movimiento social. Cuando los alquileres no se pueden pagar, no deben permitir la expulsión de personas a la calle. Es un movimiento con fuerza en las comunidades, en los barrios, donde hay más cooperación. Y todavía no está extendido a todo el país, pero hay una gran atracción en todas partes sobre este proyecto.

Creo que podría tener más peso actualmente entre los gobernadores que en algunos Estados están insistiendo en que los dueños de las casas no pueden expulsar personas. Es doble la cuestión. En otras palabras, está la huelga de las organizaciones sociales y por otro lado están los gobernadores y los políticos que pretenden retener, por lo menos, algún apoyo de la población afectada. Esto, me parece, es una doble lucha que debemos combinar.

MAB: La otra situación, es de un grupo de civiles que con chalecos antibalas y fuertemente armados entraron al Congreso en Michigan. Se veían muy prepotentes y enfrentándose al Congreso y a la Policía.

JP: Si, creo que hay muchas cosas mezcladas ahí.

En primera instancia, los derechistas que se están aprovechando de esta situación para fortalecer la lucha de los neofascistas; armándose, atacando las instituciones electorales desde la perspectiva de la derecha, buscando imponer una arbitrariedad, al estilo de (Donald) Trump, para conseguir algunas concesiones en armas y otros proyectos.

Del otro lado, hay mucha gente que tiene miedo al desempleo, han perdido su trabajo, y creen que apoyando una lucha de ese estilo, armada, podrían conseguir algunas concesiones. Entonces, la mayoría de los líderes del programa de lucha armada es de la derecha, pero hay sectores populares que también buscan reivindicaciones; si no lo encuentran en los partidos y movimientos sociales de izquierda, van a buscarlo por la derecha.

Es una competencia entre la ultraderecha y la izquierda, buscando quién puede solucionar la situación desesperada de millones de personas. Debemos reconocer que ahora, casi un tercio de la población está desempleada. Es una situación estilo la depresión de los '30.

MAB: Otro tema que teníamos para consultarte, obviamente era Venezuela por esto que sucedió el fin de semana que un grupo arado intentó entrar en Venezuela, hubo una confrontación con un saldo de ocho muertos, esto fue en el Estado de La Guaira (centro norte de Venezuela a 30 km de Caracas) y se ve como otra operación más contra Venezuela, pero de tenor fuerte.

JP: Sí. Colombia y Estados Unidos están en las primeras filas del golpismo. No hay ninguna duda que esta intervención armada por la ultra derecha es parte de un proyecto nacional e internacional.

Ahora, el problema es que estos grupos están infiltrados por las fuerzas chavistas, entonces los militares en Venezuela tienen un buen sistema de Inteligencia, y pueden conocer los esfuerzos de los terroristas. Pero no es una cosa aislada.

Colombia es un lugar de muchos fascistas, derechistas, que buscan de alguna forma derrocar al gobierno venezolano; pero trabajan con el total respaldo de Trump y Washington en este momento.

Desafortunadamente el Partido Demócrata tampoco ha hecho ningún programa de apoyo a Venezuela, al menos la no intervención, en esta situación Venezuela depende principalmente de sus propias defensas, sus autodefensas, la defensa de Inteligencia y la defensa de su propio Ejército.

MAB: Hay campamentos en Colombia que los ha denunciado Venezuela muchas veces, por lo menos hablan de tres campamentos donde entrenan a desertores y otra gente, para que ataquen a Venezuela, peor están en territorio colombiano.

JP: Si, hace tiempo.

No hay que olvidarse que Estados Unidos tiene siete bases militares en Colombia y está entrenando colombianos para hacer los asaltos. Pero hasta ahora los proyectos golpistas de Estados Unidos han fracasado, y no hay indicaciones de que hayan descubierto otras llaves para conquistar el poder en Venezuela.

Es un combate entre las Fuerzas Armadas y sus apoyantes en Venezuela contar Estados Unidos, Colombia y la ultraderecha que funciona dentro de Venezuela.

MAB: Además están muy protegidos porque Mike Pompeo, el Secretario de Estado estadounidense, hasta hace poquito decía que hay que aumentar la presión contra Venezuela y estas son formas de ejercer esa presión.

JP: Si, se están aplicando todas las sanciones económicas que puedes imaginar.

Compra y venta, el proceso de refinerías, y todo lo que está vinculado con la economía venezolana. Es una doble táctica, estrangulación económica y golpismo militar.

MAB: Bien Petras, cambiamos de tema, nos vamos a China y esa decisión que tomaron de no usar más el dólar en sus transacciones comerciales, va a usar una nueva moneda digital estatal (el e-RMB o Renminbi electrónico) y se presume que esto hará caer el dólar frente al yuan chino y traerá consecuencias en los mercados si esto sigue así.

JP: Si, la Bolsa en Estados Unidos en los últimos tiempos, incluso hoy, está cayendo, principalmente porque la guerra comercial de Estados Unidos contra China ha creado grandes problemas a los inversionistas en Estados Unidos. No confían en la capacidad de Washington de ganar una guerra comercial con China. En tanto, China muestra una capacidad de recuperar las fábricas, estimular el comercio y abrirse paso con sus socios en este nuevo proyecto que formularon, de integración económica.

China está en muchas mejores condiciones de luchar contra el problema de la enfermedad, está en mejores condiciones económicas, y no tiene los grandes problemas de desempleo que tiene los Estados Unidos.

MAB: Bien, ¿qué otros temas querés agregar?

JP: Podríamos discutir varios problemas más.

Primero, está el colapso de la economía del turismo. Aquí en Estados Unidos, por lo menos, hemos visto la caída vertical del turismo en las grandes ciudades como Los Ángeles, Massachusetts, Boston y principalmente Nueva York. Pero la economía en Grecia, España, Italia, Francia, Inglaterra, está cayendo.

El turismo es esencial, particularmente en España, si no tiene turismo cae la economía por lo menos 10, 15% o más. La caída del turismo ha afectado a África y ahora los defensores del conservadurismo, de los elefantes y otros animales, están amenazados por los que quieren intervenir, capturar y matar a los animales para obtener ventas de medicinas específicas, que tiene los que llaman la medicina tradicional.

Uruguay está afectado, porque Punta del este en este momento va a ser un gran factor por los ingresos vinculados con hoteles, restaurantes, inmobiliarias.

Entonces, este es un problema muy importante en Asia, en América Latina, en Europa, y lo que no podríamos calcular son las consecuencias.

Finalmente, tenemos el problema de América Latina. Brasil está encabezando el número de casos de Covid-19; (Jair) Bolsonaro está enfrentando grandes aumentos de casos de la enfermedad y muchas más protestas, incluso entre sus aliados en el gobierno.

La lucha entre el ex Ministro (de Justicia, Sergio) Moro es un gran problema porque representa la misma ola de la derecha que Bolsonaro. Ecuador sigue con los grandes problemas económicos y sociales, con muchos muertos en las calles de Guayaquil. Chile también. La única que está defendiendo la salud y practicando todas las medidas y medicinas es Cuba. Y uno debe reconocer que si el fracaso existe en Estados Unidos, el éxito existe en Cuba.

MAB: Bien Petras, nos quedó el 1º de Mayo que este año fue muy diferente. Vimos imágenes -te comento porque sabemos que tenés tus raíces ahí- de Grecia con un 1º de Mayo con actos en muchas ciudades, respetando todas las reglas, pero con actos muy participativos.

JP: Si, Grecia es ejemplo de cómo evitar la extensión de la enfermedad. Todo el mundo esperaba algo similar a España, pero en Grecia la aplicación de los sistemas de salud y las precauciones -distancia social y todo lo demás- ha tenido éxito. Incluso en la manifestación del 1º de Mayo tenían todo organizado para cada participante.

MAB: Bueno, Petras muchas gracias por tu tiempo, nos reencontramos la próxima semana.

JP: Un abrazo para vosotros.

