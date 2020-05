Stalín Pérez Borges: alegría de contar con gasolina no nos puede hacer olvidar porque habíamos dejado de refinar petróleo

30 de mayo de 2020.- Entrevista realizada por Aurora González (AG), Coordinadora de la Red Resisto y Stalin Pérez Borges (SPB), dirigente sindical y miembro del Secretariado Nacional de LUCHAS*

Presentación: "Hola Stalin, esta entrevista tendría que haber salido hace una semana, pero los administradores de las páginas web en donde se van a publicar consideraron que esta segunda parte de nuestras conversaciones está muy larga para hacerla en una sola entrega. Atendiendo esas consideraciones, he tenido que suprimir algunas partes y el resto del texto se publicaría en varias entrega. Sin embargo, vamos a tener que abordar con más profundidad el problema de los barcos iraníes que transportan gasolina y químicos para la refinación de petróleo en Venezuela. Ese hecho se ha tornado muy expectante por lo que podido ver de los mensajes que vos me has estado reenviando y por lo leído en aporrea y otras páginas. Hay todo un lío con las amenazas de Trump contra Irán y con las respuestas del gobierno de ese país. El hecho es que ya ingresó un barco de los cincos que conforman la flota anunciada. (AG)

(AG) Eso nos obliga a saltar el orden original de nuestras conversaciones e iniciar por ese problema que suscitan los barcos enviados por Irán a Venezuela en muestra de solidaridad entre países productores de petróleo y que además en estos tiempos están sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y hasta amenazados de intervenciones militares. Entonces, danos vuestras consideraciones de esta situación que creo se mantiene. Sólo ha llegado un buque y como siempre, ante la prepotencia norteamericana, al considerarse ellos lo dueños del mundo, hay el peligro de que quieran utilizar sus fuerzas militares para impedir una decisión libre, legal y justa acordada por dos países de brindarse mutuo apoyo ante una situación de emergencia de uno de ellos. En este caso, el afectado es tu país, el que tienen muchas semanas sin falta de gasolina.

SPB: Ya con antelación me había expresado con la presencia de estos barcos iraníes y traslado de una flota compuesta por 5 buques con una inmensa cantidad de gasolina a Venezuela. Y, lo empecé marcando en el conjunto de la situación que provoca la decisión de los gobiernos imperialistas y los gobiernos secuaces de la región. Te decía y lo ratifico, sto es producto del más brutal bloque económico que haya recibido país alguno en estos últimos 100 años. En estos momentos no quieren dejar que entre desde el extranjero ni una aguja. Te dije en cuanto a este caso de los buques iraníes hace dos semanas atrás, estás palabras: "Existe entre el gobierno de Trump contra Irán una gran tirantez y sobradas amenazas. El presidente de los Estado Unidos no quiere que llegue a los puertos del país buques procedentes de Irán con gasolina y productos para refinar combustible en las refinerías de PDVSA". También te expliqué porque Venezuela está sufriendo desde hace tiempo por falta de gasolina. Te señalé quienes son los responsables y ese hecho no hay que olvidar. Después retomo esto ultimo. Vayamos al caso de los barcos de Irán cargados de gasolina y catalizadores para entregar a Venezuela.

Ya llegó el primer barco, tu lo dijiste, y eso ha provocado una fiesta para el pueblo, por supuesto, no deja de haber un opositor de los miles de irracionales que hay que para ellos, este hecho les provoca histeria. Falta por llegar cuatro y entre todos, la flota traería en total de la siguiente carga, según es la cuenta que manejan la mayoría de mis Compatriotas: 800 mil barriles, lo cuál sería 127 millones de litros (lts) de gasolina y lo que representaría 2 millones de lts diarios por lo que resta de año. Eso y qué da para surtir a 70 mil vehículos por día y 500 mil por semana. El Carguero que trae Catalizadores y otros químicos para refinar y qué viene con 800 mil ltos. Y, ahora que todos nos hemos vueltos grandes especialistas en calcular capacidades de cargas marítimas y rendimientos de los procesamientos de hidrocarburos a combustibles, dicen que con esa cantidad de ltos de Catalizadores se puede refinar por 3 años en Amuay y Cardón (las dos refinerías ubicadas en Paraguaná, estado Falcón), 72 billones de gasolina, osea, 270 mil ltos de gasolina, lo que manteniendo el consumo actual, esa cantidad duraría 50 años. Con esas cifras que yo no pongo en dudas de que sean ciertas, me preocupa porque la gente se está mareando y terminan no yendo al meollo del problema: Porque nuestro país del que nos ufanamos tiene la mayor reserva petrolera del mundo, supuestamente estaría resolviendo su problema de consumo de combustible porque un país en gesto solidario le resolvió ese problema?

AG:) Un momentico, un momento, yo estoy alegre que no soy de tu país y no permanecía hasta 3 semanas para equipar mi vehículo, como muchas venezolanas y venezolanos hicieron largas filas. Además veo el hecho político que esto es otra derrota para Trump y todos los gobiernos que le secundan en sus malas intenciones y es el golpe de gracia para el boludo de Guaidó.

Aurora y Compatriotas tod@s: esa alegría de que ahora tengamos gasolina, no nos puede hacer olvidar porque no estamos refinando desde hace tiempo nuestro petróleo. Yo no estoy en estado de histeria como los opositores de derecha. Es muy bueno que no se continúe haciendo las colas que se venían haciendo. Por supuesto que es una buen hecho. Pero, yo sigo enardecido porque desde hace mucho tiempo Venezuela no viene refinando su gasolina. La que venía consumiendo, también como esta ahora, era de procedencia importada. Y, eso no ocurría porque estamos bloqueados o porque era más barato traerla de afuera que producirla en Venezuela? Y, con la actitud de llenarnos la boca diciendo tenemos ahora gasolina por 50 años, terminamos de echar al cesto de la basura esa discusión que es en dónde están nuestros problemas. Por qué ha tenido que ocurrir este hecho de la solidaridad iraníes, a los cuales hay que reconocerle su gesto, cuándo tenemos suficiente petróleo y las refinerías necesaria para refinar? Porque ahora se pudo conseguir catalizadores, cuándo se ve que la situación está más tensa que uno o dos año atrás? Hay una burocracia y una improvisación y corrupción que junto al bloqueo imperialista nos tienen en esta crisis. Entonces, me alegra que no hagan las maratonicas colas que se venía haciendo para surtir gasolina, pero no me puedo alegrar si este hecho, sigue tapando lo otro. Te pido por favor, que a continuación insertes la exposición que te hice en la conversación original de esta segunda parte y a la que suprimiste según Ud., algunas cosas, pero que vas entregar ahora en varias partes.

AG:) Está bien, pero no te voy a poner esa larga exposición como una cita sino como continuación a la intervención nueva que venías haciendo. De acuerdo?

SPB:) Esta bien. Los trabajadores de las 5 refinerías del país tienen más de 3 años, denunciando las condiciones en las que se encuentran esas instalaciones en dónde prestan sus servicios. Se estuvieron cayendo a pedazos, por corrosión del salitre y por falta de mantenimiento general, en medio de la indolencia de quienes dirigían a PDVSA y a esos centros de refinación. Y el proceso de trabajo en ellas es funcionando las 24 horas del día durante todo el año. Hacer una parada para después arrancar, eso conlleva todo un trabajo de reingeniería y de sustitución de tuberías, válvulas, siendo que las destilaciones de los hidrocarburos se hacen con temperaturas desde 370 grados centígrados (g/c) y hasta de 400 y más grados g/c. Y, quienes van a creer, si los directores de plantas y otros ejecutivos y directivos de la junta presidencial de PDVSA no estaban pendientes de los mantenimientos de plantas, pudieran estar pendientes de qué cantidad de catalizadores y demás productos que se usan para la destilación o refinación, les quedaban en depósitos o necesitaban para proveerse? Así es como se ha llegado a donde ahora estamos. Y esta misma improvisación e incapacidad ha ocurrida con la falta de gas. Hasta el día de hoy, todavía hay compañeros de la federación petrolera, que alertan y alertaron para que se tomaran las prevenciones necesarias para evitar llegar hasta aquí. Los dirigentes que hicieron los llamados de atención, muchos de ellos están catalogados de tránsfugas. Entonces, confirmado, es un gobierno que no escucha ni acepta críticas. Pudiera pasar el tiempo para escribir muchas páginas de las cantidades de advertencias que me tocó hacer junto a otros más, previendo de lo que pudiera venir en el sector automotriz, autopartes y caucho, no se nos escuchó y ven allí las cantidades de esas plantas paralizadas.

Volvamos a lo que al principio fue esta conversación.

AG) Aquí, en dónde yo me muevo entre Uruguay y Argentina, las informaciones que nos llegan sobre tu país a través de los medios y, de algunas organizaciones de izquierda, son que la gente está muriendo de hambre; qué el nivel y la calidad de vida se ha deteriorado enormemente en los últimos seis o siete años; qué la mayoría de la población no puede acceder a los alimentos básicos de la dieta diaria ni a las medicinas. También ha habido un deterioro en los servicios públicos como agua, electricidad, telefonía, gas. Y vos me dijiste que se ha producido un deterioro constante en los salarios que se han quedado muy por debajo de la hiperinflación, y qué es poco menos de cinco dólares. El gobierno atribuye toda esta situación al cerco económico y que todos esos problemas son culpa de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Me imagino que con la pandemia mundial del coronavirus COVID-19 han empeorado las cosas. Decime, crees que la única razón de que esta situación exista en Venezuela, es el cerco económico?

SPB) Yendo a tus informaciones e reflexiones, allí está contenida la esencia de la actual situación de crisis que se vive en Venezuela. También en ella está el concentrado para hacer el balance de los gobiernos que ha sido producto de esto que yo llamo el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela. Y que otros califican de gobierno revolucionario y hasta de socialista o en el extremo opuesto, los que dicen que lo que hay es una dictadura. Y, yo hago esa distinción, porque desde cómo te ubicas aquí, terminas dando tus diagnósticos. En el de lo que pasa y del por qué está pasando, todos esos hechos que en abundancia tus señalas.

Lo que te decía anteriormente no es una simple retórica o es un escurrir al bulto: en esta crisis padecida, llena de calamidades para la inmensa mayoría de la población venezolana hay una enorme responsabilidad de parte de los gobiernos chavistas, en especial en este de Nicolás Maduro. Pero seamos objetivos, tenemos que valorizar la capacidad que ha tenido Maduro para resistir el bloqueo económico imperialista y la agresión e intento de sacarlo a como haya lugar del poder, de parte de la derecha mundial, el imperialismo, los gobiernos obedientes a él y la derecha criolla. Para mi ese es su gran mérito en todos sus años de presidente y ahora, la gestión que está haciendo en este tiempo de pandemia en el manejo del combate a la propagación del coronavirus COVID 19. Esos dos hechos de la realidad hay que reconocerlos.

Sin embargo, cómo justifico yo, para decir que Maduro ha sido eficiente en el manejo monetario. Qué ha hecho para impedir que haya llegado al monto que ha alcanzado día tras día el cambio de nuestro signo monetario por el dólar y demás divisas extranjeras? El cambio ya llegó a los 200 bolívares por dólar. Eso es una barbaridad. Dónde están las medidas ejemplares para impedir la descarada especulación que existe desde el año 2017? Cuántos presos por especuladores están en las cárceles? En la subida escandalosa del dólar, si, hay interés en los enemigos del gobierno de utilizar ese mecanismo de especulación para perjudicar al gobierno, aunque los verdaderos perjudicados terminan siendo los consumidores. E insisto, qué política se ha dado el gobierno para contrarrestar esa acción criminal? En estas preguntas qué estoy haciendo, están las respuestas a parte de tus reflexiones anteriores.

Para abordar los casos de deterioro en los servicios públicos como gas, electricidad, telefonía y agua, de lo que también haces mención, me vas a permitir de volver un poco al principio: cuando dije de las dos virtudes que ha tenido Maduro con lo de tener la capacidad de aguantar la agresión imperialista y su bloqueo criminal como lo de la inteligencia y voluntad en la lucha que se está dando contra la pandemia del COVID19. Aclarando que, quienes no denuncien las agresiones del imperialismo porque el gobierno de Venezuela no es socialista es una posición irracional y no es nada marxista y, quienes no reconozcan la buena posición del gobierno contra la propagación del coronavirus, cuando hasta la misma OMS lo ha reconocido es un irracional. Y hago este rodeo, ya que en esos reconocimientos a Maduro faltó subrayar el papel de los sectores del movimiento social del chavismo y en todo el peso que tiene la base popular chavista todavía. Por ello, no ha prosperado que se den un golpe de estado o un levantamiento de una parte de la apoblación contra el gobierno, que es el quid de la estrategia imperialista. La utilidad de la participación popular en las encuestas para el control social y evitar los contagios del coronavirus es un hecho palpable.

Son parte de este retroceso narrativo, la crisis de energía eléctrica; de distribución del gas; del mal servicio de la telefonía; de las faltas constante del servicio de agua. En algunas circunstancias todas esas fallas se presentan juntas y producen un panorama dramático y desesperante para la población. En esto, el gobierno para nada toman en cuenta las denuncia previas que hacemos dirigentes sindicales y partidarios del proceso bolivariano. En el fondo, la burocracia cívico militar que dirigen las empresas e instituciones no le paran a las ideas creadoras de los trabajadores de esos sectores y de sus organizaciones sindicales. No involucran a las comunas. Solo acuden a trabajadores y comunidades cuando están con el agua en el cuello. Las decisiones e imposiciones de las burocracias que dirigen esas empresas del gobierno han prevalecido en sus posiciones por sobre lo que digan, orienten y propongan las organizaciones de los trabajadores. En el caso de la crisis de distribución del gas, Maduro decidió entregarle a los gobernadores en comodatos Corporativos la distribución del servivio del gas doméstico. En Carabobo, despidieron a todo el personal de Gas Comunal y la gobernación constituyó Gas Drácula. El resto de lo sucedido está a la vista: no se ha resuelto el problema de la distribución mientras que los precios de los cilindros del gas han aumentado 3000%. Y eso se está repitiendo en todos los estados. En el caso de la generación de energía eléctrica, Maduro ha terminado criminalizando al presidente de la Federación de los sindicatos del sector porque asume su posición de dirigente clasista como debe ser. Siendo que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde cuando él también era sindicalista. Ahora lo acusa de agente enemigo, porque así se lo hizo saber uno de los presidentes de Corpoelec. Allí, a los trabajadores los relegaron, después de haber sido protagonista de una respetable experiencia de participación de los trabajadores en el manejo de la empresa. Hoy la mayoría de sus profesionales y técnicos se fueron de la empresa, completando ese panorama, no hicieron las inversiones para mejorar la generación, transmisión y distribución de energía. Entonces, cómo se come esto?: le quitan derechos contractuales a los trabajadores, desconocen a sus dirigentes naturales y todavía no quieren que su organización fundamental no reclame ningún derecho y no vele por los intereses de sus afiliados? Prefirieron montarles una especie de paralelo a su legítima federación, (Fetraelec), con la constitución de un movimiento con el nombre de Alí Rodríguez Araque, que por cierto, fue el presidente de Corpoelec, más respetuoso de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En esa misma situación, estuvo o está, el presidente de Fetratel, la federación de trabajadores de la empresa de telecomunicaciones. Estuvo o está un presidente de Cantv que para nada respetaba al presidente de la federación de los sindicatos de ese sector

Una crisis profunda en el sector eléctrico, por consecuencia de ella, se tiene crisis en los servicios de agua, de salud y producción. Y, todo ello ha estado profundizándose en estos últimos años. Vayan a Guayana y se encontrarán que la mayoría de las factorías de las tantas que esa zona tiene, están paradas. No puede haber recuperación de la producción y de los servicios públicos, si sus trabajadores están desmotivados, desmoralizados y relegados. En el caso del estado Zulia, las interrupciones del servicio eléctrico es una situación gravísima, Y, para concluir esta parte de tus primeras reflexiones, vuelvo a las preguntas: se ha visto a un alto directivo de Cantv o Corpoelec detenidos o enjuiciados? Trabajadores si hay. Y, ese grupo de altos directivos de Corpoelec que hoy están fugados del país y acusados de corrupción, en los momentos que ejercieron esos cargos, los que se atrevieron a denunciarlos por corruptos e incapaces, esos denunciadores, fueron los que terminaron siendo cuestionados. Estoy casi seguro, que ahora debo ser más odiado, al igual que al grupo al que pertenezco (LUCHAS), o a los que están en la red que ahora estamos construyendo y la cual tú Coordinas (resisto). Por supuesto, por parte de funcionarios y no funcionarios del gobierno, porque informo lo que digo acá. Mucho más odiado ya estaré de los que manejan a DólarTuday y a todas esas otras páginas que manipulan para la especulación con los precios del dólar.

Uno de los grandes defectos del gobierno es que no tolera las críticas desde los puntos de opinión de la izquierda. Y, sus razonamientos finales para mantener esa actitud, es que dicen y creen, que todos los que criticamos desde esa óptica, somos infiltrados o terminamos como agentes de la derecha y del imperialismo. He allí como está la situación del país. Déjame terminar aquí con dos citas, una de Trotsky y otra de Luther King "para que más les duela" como se decía, cuando uno escuchaba una canción en una Rockola, citas que tengo porque en coincidencia estas estuvieron rodando hoy en algunos de los tantos grupos chavistas que hay por Whatsapp: "Quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir" (León Trotsky) y, "Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra; solo basta decir lo que se piensa! (Martín Luther King)

AG) Mirá, por fa, decime cómo se llegó a esto en tu país. Sobre todo en el proceso bolivariano y revolucionario impulsado por Hugo Chávez, quien soñaba con convertir a Venezuela en un país potencia…

SPB). "Decime cómo se llegó a esto en tu país", me preguntastes? Te lo digo y te lo vuelvo a repetir: para ilustrar, así cómo terminé respondiendo a tu disertación anterior con esas dos citas (las citas son recursos que por costumbre casi nunca hago), y que me llegaron por mensajes whatsapp, voy a empezar con otra cita que también me llegó ese mismo día, por ese mismo medio y que siendo sólo un chiste, es muy denso lo que expresa: le pregunta un gato a un conejo, "Porque tienes las oreja tan grandes y la boca tan pequeña?" y este responde: "Porque hay que escuchar más y hablar menos". Y eso es lo que exactamente está sucediendo con el gobierno y las superestructuras del poder. Nicolás, como presidente de la República, por un lado se pasa casi todos los días por TV, denunciando lo que nos hace el gobierno de Trump, respondiéndole con alocuciones antimperialistas y todos los miércoles, Diosdado, como el gran dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en su programa televisivo, con gráfico en las manos y videos, denunciando lo que hace Guaidó y sus acompañantes de la derecha contra el gobierno y con cantidades de videos con discursos de Chávez, con cualquier tipo de denuncias, las que van contra la corrupción, la burocracia y en contra del imperialismo. Dicen, todo eso, pero no actúan en consecuencia. No escuchan al pueblo y al sector popular y a los movimientos sociales que les ha acompañado para impedir que la derecha vuelva al poder.