Lea las Efemérides del día de hoy 28 de mayo

Día mundial de la nutrición Credito: Prensa Saludanz

Tal día como hoy 28 de mayo, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 28 de mayo es el 148.º (centésimo cuadragésimo octavo) día del año en el calendario gregoriano y el 149.º en los años bisiestos. Quedan 217 días para finalizar el año.



Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos



1.- Día Internacional del Juego.



2.- Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.



3.- Día Internacional de la Higiene Menstrual.



4.- Día de la Hamburguesa.



5.- Día Mundial de la Nutrición.



6.- Nace el venezolano Jacinto Lara (1778) Militar.



7.- Nace el venezolano Juan Vicente González (1810) Periodista y escritor



8.- Tuvo lugar la primera Batalla de Carabobo (1814).



9.- Se funda la empresa francesa fabricantes de neumáticos Michelin (1889).



10.- Se funda la empresa Volkswagen (1937).



11.- La Sonda Mars 3 es enviada exitosamente al planeta Marte, por la Unión Soviética. (1971).



12.- Se estrena la película Rocky III (1982).



13.- En Colombia en los Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua, entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC EP se lanza oficialmente el movimiento político Unión Patriótica (UP) y a la vez el gobierno con grupos paramilitares comenzaron a exterminar a la UP. (1985).



14.- Se inaugura en Caracas el Centro Sambil (1998).



15.- En Venezuela, se inaugura el canal del estado Tve s. (2007)



16.- Muere Gary Coleman (2010) Actor estadounidense, protagonizó la serie Arnold El Travieso, entre otras.