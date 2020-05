Continúa la Campaña Nacional #RompamosElSilencio: Tuitazo el 28-M y Cacerolazo el 29-M

27 de mayo de 2020.-

Sigue la campaña de denuncia y protesta social que han convocado organizaciones sociales, sindicales, feministas y comunitarias bajo la consigna #RompamosElSilencio y que busca expresar el descontento social que se siente en todo el país.

Sus organizadores manifiestan que "Venezuela ha entrado en una emergencia social, debido al colapso de los servicios públicos, la militarización en el marco de la cuarentena, la persecución a quienes denuncian la corrupción y generan procesos de lucha social, la expansión de mafias para la distribución de gasolina, agua (a través de cisternas privadas) y para cobrar vacunas sobre casi todas las actividades económicas, además de la condición de sobrevivencia que atraviesan los trabajadores, con los absurdos y pírricos aumentos salariales y la eliminación de reivindicaciones laborales alzadas en 100 años de lucha obrera."

Por parte de las anteriores razones Convocan a un Tuitazo Nacional que unifique la protesta social en torno a la consigna #RompamosElSilencio para el día Jueves a las 7:00 pm y un gran Cacerolazo Nacional para el Viernes 29 de Mayo a las 8:00 pm que levante el grito de protesta del Pueblo Venezolano.

A continuación el Comunicado y Convocatoria de la Campaña Nacional:

#RompamosElSilencio

Protesta Contra Las Mafias hacia un gran Cacerolazo Nacional el 29 de Mayo

La sociedad venezolana ha visto reducirse a la sobrevivencia. Con la destrucción del sistema de salud, la suspensión de todo tipo de derechos laborales, la reducción del salario mínimo a montos cada vez más absurdos e insignificantes, al ver como el agua, la luz, el internet, el gas, se convierten en lujos en medio de una administración gubernamental que ha optado por la desidia y la corrupción, al observar como se ha fortalecido un sistema represivo letal con la libertad de extorsionar y controlar a comunidades y actividades económicas, al igual que las bandas criminales que operan en el país.

Con la crisis del Estado, las instituciones han sido sustituidas por mafias que intentan apoderarse de todo, habría que ver si hoy la sociedad paga más impuestos al Estado o vacunas, pues todo lo que se llevan en las alcabalas, con las comisiones a los pequeños comercios y productores y ahora con el negocio del tráfico de gasolina, han generado una estructura impositiva sobre toda la economía, que todos pagamos cada vez que accedemos a algún producto. Con la cuarentena y la escasez de gasolina este sistema esta ahogando al pueblo venezolano, nos piden quedarnos en casa, con salarios pulverizados y una continua hiperinflación, ¿a dónde nos quieren conducir para seguir manteniendo su saqueo al país?

Frente a la emergencia que vivimos, es necesario reconstruir la protesta social y popular, es necesario, por nuestra sobrevivencia, que paralicemos al entramado corrupto y mafiosos que el gobierno ha construido para mantenerse en el poder.

Pero no podemos volver a caer en el conflicto de las dos élites que llevan décadas dirigiendo la política nacional. La polarización parece un juego absurdo, pues el madurismo se apoya sobre una base social mínima, sin embargo cada vez que la gente sale a luchar por sus derechos los líderes políticos "de lado y lado" interponen sus intereses, excluyen y atacan a quienes los critican, intentan dividir nuestro descontento y apropiarse de nuestras luchas El país ya no se divide entre chavismo y oposición, sino entre quienes se enriquecen con el gobierno y los empresarios, y quienes hemos visto como se ha reducido el valor de nuestra vida. La emergencia que vive el país hace necesaria una protesta social masiva, que no se permita caer en el juego fracasado de la polarización, que pueda expresar la indignación y el rechazo de todo el pueblo venezolano.

El Viernes 29 de Mayo hacemos un llamado a una gran jornada de descontento nacional, con cacerolas, pitos, ruido, consignas, pancartas, acabemos con el silencio cómplice, reconstruyamos una protesta social que irrumpa frente a las élites políticas.

Las luchas que se vienen desarrollando expresan la necesidad de un conjunto de exigencias fundamentales que permitan ver una salida democrática de la emergencia que vive el país, así como el resguardo y la defensa de la vida del pueblo venezolano y las familias trabajadoras.

Aumento del salario mínimo basado en la canasta básica, acorde al artículo 91 de la Constitución.

Un Plan de Emergencia para enfrentar la crisis social, contra el hambre y el coronavirus. Se debe garantizar el abastecimiento y el transporte de alimentos y combustible; abastecer y reconstruir el sistema de salud, tomando en cuenta la urgencia de la prevención y el tratamiento del coronavirus.

La regularización del suministro de los servicios públicos que se encuentran en la desidia debido a la corrupción generalizada del Estado, y el desmantelamiento general de las instalaciones públicas. No podemos permitir la privatización de los servicios a través de las mafias que intentan apoderar de los recursos de todxs.

Eliminación de los grupos armados estatales y para-estatales que con prácticas mafiosas mantienen el control de la distribución de gasolina, alimentos, recursos del Estado y que extorsionan a los pequeños productores en las vías de comunicación del país, fundamentalmente a partir de la militarización impuesta por el gobierno de Maduro.

Recuperación de las libertades democráticas, y los derechos políticos y sociales que permitan una vía para la salida democrática del gobierno de Maduro.

Colectivo Cultural Toromaima

Frente Campesino Pedro Pérez Delgado

Fusbec – Federación Unitaria Sindical Bolivariana del Estado Carabobo

Fetraesuv – Federación de Trabajadores de la Educación Superior

Fenasoev – Federación Nacional de Sindicatos Obreros de la Educación en Venezuela

Sinatra UCV

Sutra UCV

AEUNA

AEAUNEXPO

AEAUNEFM

Las Comadres Púrpuras

Redes

Voces