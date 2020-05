Mérida registra seis casos positivos de contacto comunitario para COVID-19

Credito: Prensa CLEBM

De los seis solo una niña de ocho años tiene sintomatología



*** Los 17 casos reflejados en el Sistema Patria obedecen a la suma de los seis de transmisión local, que son los que actualmente preocupan y están siendo investigados, más 11 casos de contagio internacional que llegaron a Mérida pero se encuentran aislados cumpliendo los protocolos epidemiológicos_***



26 de mayo de 2020.-La autoridad única de salud en el estado Mérida Ramón Nieves, informó que hasta los momentos en la entidad se registran solo seis casos de contacto comunitario positivos para COVID-19 y 11 casos procedentes de la frontera, que venían contagiados del exterior, estos últimos no son circulantes en la región, pero si son merideños y ya se encuentran aislados bajo vigilancia epidemiológica.



Los comunitarios mantienen en alerta a la red de salud pública



Nieves indicó que los seis casos de origen comunitario son los que verdaderamente preocupan porque son de transmisión local; están siendo estudiados para saber cuál fue la fuente de contagio ¿Dónde y por qué aparecieron?, hacer el estudio de los contactos, revisar toda la red epidemiológica y es precisamente esa labor la que están desarrollando actualmente.



Señaló que todos están asintomáticos a excepción de la niña de ocho años que se encuentra recluida en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) con una afección respiratoria leve.



Los 11 casos se contagiaron en el extranjero



Con respecto a los 11 casos importados, contagiados en el exterior, la autoridad única de salud explicó que son personas que ingresaron por la frontera colombiana y estuvieron en cuarentena en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) del estado Táchira y luego arribaron a Mérida, es importante destacar que durante la medida de aislamiento de 14 días se les tomó el virocul para la PCR y el resultado fue positivo.



Nieves fue enfático al aclarar que estos 11 casos no fueron contagiados en Mérida, son importados y en estos momentos se encuentran bajo la vigilancia epidemiológica en los CDI y en los hospitales centinela de la entidad para recibir el tratamiento y la evaluación necesaria aún cuando están asintomáticos.



Protocolo epidemiológico



La autoridad única de salud en Mérida dijo que ya conocen todos los casos, “desde hace días fueron detectados y ubicados, con ellos cumpliremos el protocolo de hacerle al séptimo día una PCR y luego de siete días más otra PCR, al tener esas dos pruebas negativas entonces entramos ya en la condición de probable alta epidemiológica, siguiendo otros protocolos para evitar que no vayan a propagar el virus”.



La prevención es fundamental



Recordó que el trabajo de prevención realizado y las medidas tomadas dentro del plan de contención por parte de la red de salud pública, epidemiología, Misión Barrio Adentro y Misión Médica Cubana en la detención de los casos de manera precoz, para evitar el daño con un diagnóstico a tiempo es fundamental, “el despliegue que tenemos casa por casa, el punto y circulo, el barrido, las pruebas rápidas y las PCR van a levantar los casos para conocerlos, porque muchos son asintomáticos y andan propagando el virus”.



Expresó que lo que quieren evitar es el aumento de casos graves con problemas respiratorios que ameriten una hospitalización con respiración artificial, por lo que llamó a la conciencia del pueblo merideño para que se quede en su casa cumpliendo las medidas preventivas, esté pendiente de la información oficial y no se deje llevar por la desinformación.