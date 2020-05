(VIDEO) Covid-19: Visita casa por casa ha permitido la baja mortalidad hasta el momento

25.05.20 - “Es Venezuela el país de este continente que más pruebas realiza por millón de habitantes en América Latina y, además, como hemos buscado casa por casa a los pacientes, y hemos podido conseguirlos cuando no tienen síntomas o pocos síntomas, es decir no hemos dado tiempo a que los pacientes se compliquen, eso muy probablemente sea la explicación de la muy baja mortalidad que ha presentado la Covid-19 en Venezuela”.De esta manera el vicepresidente Sectorial de Comunicación,Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, adelantó al Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, los avances del despliegue de la operación epidemiológica que Venezuela ha aplicado de forma inédita y que ha permitido proteger la salud pública en medio de la peor pandemia global de un virus altamente infeccioso en el planeta.“Es una estrategia que muy pocos países del mundo han hecho por la pandemia Covid 19”, dijo desde el Palacio de Miraflores este domingo, cuando la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la Covid-19 ofreció el parte del día al Comandante en Jefe y Presidente Constitucional.Rodríguez recordó que desde el primer momento de la cuarentena social, voluntaria y colectiva se estableció la difusión en línea de encuesta digital nacional a través del Sistema del Carnet de la Patria, renovada periódicamente, que ha permitido con las respuestas verificar síntomas de los más de 19 millones de inscritos en esa plataforma tecnológica.Esto permitió la búsqueda casa por casa y caso por caso, personalizado, y de esta manera Venezuela no esperó a que los pacientes tuvieran síntomas más graves o debieran acudir a última hora a un centro de salud.“Además de la búsqueda de casa por casa y caso por caso, somos el país de América Latina con mayor cantidad de pruebas realizadas por millón de habitantes”, destacó el ministro RodríguezVenezuela, de esta manera, realiza centenares de miles de pruebas diagnósticas más que cualquier país de América Latina, como por ejemplo Colombia, Brasil, Chile, Ecuador o Perú, donde la curva de contagio es exponencial y las muertes suman miles.Advirtió, además, que a pesar que en esos países gobernados por dirigentes políticos de la derecha capitalista mundial los números de contagio y muertes son sumamente elevados y amenazan la salud pública de los venezolanos, sus ciudadanos no son protegidos y las cifras sanitarias de quiénes sufren la enfermedad en realidad no son confiables, ya que no se preocupan por buscar ni realizar diagnósticos masivos.“Y con el agregado que en Venezuela, las pruebas se dan completamente gratuitas. En otros países solo se puede acceder a esas pruebas diagnósticas si tiene dinero para pagarlas, en consecuencia no existe búsqueda epidemiológica en esas naciones. Es solamente un negocio, una mercancía más la Covid-19”, lamentó.