Padre Numa Molina da bienvenida a migrantes y pregunta: ¿Dónde están quienes los empujaron a irse?

22.05.20 - “Bienvenidos, nuestros hermanos y hermanas que están regresando por la frontera desde Colombia y me pregunto ¿dónde están esas organizaciones clandestinas que se veían en las redes con una publicidad falsa y engañosa y que invitaron a los venezolanos para que se fueran de su patria?”, planteó este jueves el Padre Numa Molina.



Durante un contacto telefónico establecido durante el programa 360°, que transmite a diario Venezolana de Televisión (VTV), el sacerdote venezolano analizó la situación actual de los migrantes venezolanos que se fueron incitados por una campaña mediática sin precedentes, desde 2017, por medios que mentían abiertamente sobre la “prosperidad” en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Brasil y complementado por esos gobiernos que les prometían empleo, salarios, seguridad social y cariño.



Con la inédita pandemia que ha paralizado al mundo, los viajeros quedaron solos y abandonados, humillados y con la experiencia de saberse explotados y odiados por una campaña xenofóbica también sin precedentes.



Muchos recapacitaron y volvieron a su casa que los recibe con los brazos abiertos. Recuerda la nota en el portal virtual de VTV, que la orden del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro, está siendo cumplida, recibiendo en la frontera a los miles que retornan sin ayuda de aquellos países, ahora atendidos en control epidemiológico estricto, con cuarentena obligatoria donde se le brinda cobijo, alimentación, albergue y atenciones médicas totalmente gratuitas, para luego ser trasladados a sus estados de origen, sin que les sea cobrado ni un centavo.



“Aquí estamos bajo asedio y está un gobierno que te está recibiendo con el amor, cariño, con trabajo logístico en las fronteras y en medio de una crisis. ¿Lo sabías? Es un asedio, un bloqueo, que ha ocasionado no tener gasolina porque no permite importar aditivos para refinar. ¿Lo sabías?”, planteó el sacerdote, dirigiendo sus palabras a quienes ya han vivido la lamentable experiencia en países extranjeros cuyos gobiernos no están amenazados por esas fuerzas hostiles y aún así no cumplieron con sus promesas.



“Aquí los estamos recibiendo con los brazos abiertos los hermanos que nos quedamos aquí, para decirles vamos a juntar creatividad y fe en Dios para construir esta Venezuela”, invitó.



“En medio de esta situación, te estamos recibiendo con cariño porque en nuestra casa, cuando regresamos a ella, así sea pobre la familia, nunca falta un colchón para dormir, una olla de sopa para comer, una familia que te espera. ¡Así pasa con esta Patria Venezuela!”, refirió sobre la característica de los venezolanos.



“Dijeron que Venezuela se estaba cayendo a pedazos, que no había solución”, reclamó, pero agradeció que muchos de los que han retornado, públicamente hayan reconocido su error de haber sido engañados, y afirmaron que regresan a su patria para trabajar en ella y más nunca volver a pasar por lo que vivieron en tierras sin hermandad.



“Los que hablan así han aprendido la lección, para que todos y todas entendamos que esta es la Venezuela de las oportunidades y cuando estamos fuera valoramos realmente lo terrible de no tener Patria ni nacionalidad ni poder levantar la voz, a no ser ciudadano en tierras fuera de nuestra patria”.



“Hermanos y hermanas, Bienvenidos a Venezuela, pero sigamos preguntándonos ¿Dónde están esas empresas de maletín, el bandidaje, que empujaron a irse de Venezuela y perderlo todo para regresar a construir nuevamente desde cero?”, insistió.



El Padre Numa se despidió dando bendiciones a todas las familias venezolanas, y con su esperanzadora sonrisa característica, invitó a seguir construyendo la nación bolivariana que todos soñamos y que con el esfuerzo de todos y todas será una realidad.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 188 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa MinCI (http://www.minci.gob.ve/padre-numa-molina-da-bienvenida-a-migrantes-y-pregunta-donde-estan-quienes-los-empujaron-a-irse/)