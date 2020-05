Luis Vicente León cuestionó acciones de la derecha para derrocar a Maduro

19.05.20 - El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, cuestionó las acciones emprendidas por la extrema derecha venezolana, al asegurar que no tiene ninguna lógica pensar que el liderazgo de la oposición esté presionando para que se obstaculice la llegada de gasolina a Venezuela.A través de su cuente en twitter expuso, “en verdad creen ustedes racional que cualquier líder político que representa al pueblo pida que se bloquee la entrada de gasolina, sin la cual, más que Maduro, quien no se puede desplazar es la gente, mover comida, medicinas, ambulancias, carrozas fúnebres entre otros? ¿En serio?».Dijo que no se está debatiendo el sustento filosófico de las sanciones, sino un problema crítico para la oposición. «¿Cómo mantener conexión con la gente, que vive un drama culpa del gob, diciéndole que bloquearas aún más su vida, sin sacar a Maduro del poder (porque no lo estás sacando).», señaló.Expresó que solución a la crisis del país no está en aplicar sanciones económicas que empeoran la crisis, pensando que con esto sacas a Maduro. «Esa barajita está repetida de Cuba, Irán, Zimbabue, Korea…y los resultados a la vista».