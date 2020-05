(VIDEO) El Código Aporrea

Miércoles, 20 de mayo de 2020.- Presentamos a aporreadores y aporreadoras el tercero y último video de la conversación que tuvimos con Gonzalo Gómez con motivo del XVIII Aniversario de Aporrea.

Muchos son los reconocimientos y premios, producto de sus luchas, de la preferencia de la gente, del cariño del pueblo y del esfuerzo sostenido, que ha obtenido durante estos años la página www.aporrea.org y Gómez señala que no están todos los que son y nos mostró uno del 2006, Premio de Comunicación Popular Comunitaria, una placa con un hermoso petroglifo.

Con relación al futuro del país y de la página indicó: una parte la podemos vislumbrar, otra será resultado del devenir, como ocurrió en el 2002, que no todo lo que ocurrió con Aporrea fue por nuestros propios planes, lo que si es firme y queremos que sea duradero y queremos preservarlo son nuestros principios, nuestro enfoque, el sentido de nuestro role, de nuestro papel, cuál es nuestra tarea, eso es muy importante, que no nos distorsionemos, que no nos burocraticemos, que no nos mercantilicemos, ni una cosa ni la otra, que sigamos siendo fieles a nuestra naturaleza original, a nuestro ADN, a nuestro código genético Aporrea.



Aprovechó la ocasión Gonzalo Gómez para dar un mensaje: a quienes tengan que ver con las situaciones de bloqueo que ha habido para Aporrea, ¿ustedes saben el daño cultural y educativo que están causando a la cantidad, cantidad, millares, decenas de miles de personas que han hecho trabajos y han puesto enlaces con informaciones, con investigaciones, con literatura, con artículos, con noticias que están en la base de datos de Aporrea?. Tesis de grado, trabajos doctorales y que cuando van a tratar de entrar a Aporrea, a esos enlaces que aparecen en esos trabajos, en esos libros, en esas tesis, no pueden entrar porque está bloqueado por el Estado.



Nosotros que habíamos avanzado tanto en la conectividad y en la calidad de la señal de internet, la hemos venido perdiendo y eso es en perjuicio de la democracia y en perjuicio de la comunicación y en perjuicio del intercambio, sobre todo en estas situaciones, que estamos en este tema de la pandemia y de la cuarentena.



El internet debe ser mejorado, debe ser extendido, debe ser cualificado, debe aumentar la velocidad y la calidad de la señal y por nada del mundo estar serruchando la señal de medios de comunicación.



En todo caso se da la batalla, se da el debate, se da la discusión, pero no cercenar la libre difusión de información y el libre debate.



Hizo Gómez algunos comentarios sobre el retroceso de la internet en el país: yo creo que ese retroceso y también esto son opiniones personales, es un retroceso que ha sufrido la propia Revolución Bolivariana, aquí ha habido, para mi, un proceso de desmontaje de la Revolución y nosotros estamos muchísimos mas lejos incluso, que del comienzo del cual arrancamos.



Bueno, eso es una tarea, eso es una discusión que tiene que hacer el movimiento popular, las organizaciones sociales, las organizaciones de los trabajadores, la izquierda…por eso tenemos que defender espacios como esto, para discutirlo, bueno, ahí está.



Sectores de la derecha nos acusan de que nosotros proponíamos la socialización, el control social de los medios, de que nosotros apoyamos cuando se le negó la renovación de la concesión a RCTV, si, nosotros estuvimos a favor de eso.



Pero ¿para qué?, para crear una televisora del aparato de Estado, al servicio de ese aparato de Estado y de la burocracia gobernante, no.



Queríamos una televisora del poder popular, de las comunas, de las organizaciones sociales, de los movimientos culturales, de las organizaciones del campo científico, de las universidades, de las escuelas, de los grupos deportivos, autoadministrado por nosotros, con participación del Estado o coordinando con el Estado, si, como no.



Muy bien, pero eso es control obrero, popular, social, esa es nuestra visión, ese es el medio de comunicación, el tipo de comunicación que nosotros queríamos.



No que el Estado acapare todo.



Si TVES la hubieran abierto y hubiera participado todo el mundo allí.



Ah bueno, la cosa no salió como nosotros queríamos, pero dimos la batalla, dimos la batalla por lo que queríamos que fuera y hemos dado la batalla contra lo que no queremos que es, que sea.



Y si al pueblo no lo dejan participar, si al pueblo lo coartan, lo arrinconan, lo someten a relaciones clientelares, lo supeditan, entonces ese pueblo no se desarrolla o ese pueblo explota.



Entonces, la manera de desarrollar poder popular, ¿qué es?, ejerciendo poder popular, construyendo poder popular, participando, interviniendo, como la gente es, con sus problemas, con sus dificultades, con sus fallas, con sus deficiencias, pero saliendo adelante y evolucionando, desarrollándose, mejorando, así es.



Aporrea sigue siendo un medio informativo de comunicación popular y alternativa, con muchas informaciones de las agencias convencionales de noticias también y con un espacio de debate, crítico, de opinión, de reflexión, de discusión, que es muy importante y que está a su alcance.



Que no es solamente para que vaya un usuario lo vea, lo lea, pinche allí y lo ve, no, también puede participar, puede enviar sus materiales, puede enviar sus opiniones.



Nosotros tenemos un perfil, no es que ahora van a salir con algo a favor de Donald Trump, no, nosotros tenemos un perfil, dentro de nuestra amplitud y de nuestra diversidad somos un espacio que nace de la originalidad de la Revolución Bolivariana y donde se concentra gente con una visión y una óptica de izquierda, pero con distintos matices, algunos hasta contrapuestos, pero dentro de esa, dentro de esa variedad.



No quiere decir que está impedida la posibilidad de que hable alguna otra persona sobre un tema humano, cultural o lo que sea, eso depende, somos abiertos a la llegada de materiales que puedan ser contributivos, interesantes, que den aportes, no somos cerrados, no vamos a practicar el sectarismo.



No somos un espacio ni para la grosería, ni para el odio, ni para la discriminación, ni para el racismo, ni para el machismo.



No solamente son los artículos, también son las noticias, todos podemos y todas, contribuir a elaborar noticias e información, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, grupos de gente, de trabajadores, de campesinos, de gente de comunidades populares, de grupos profesionales, de grupos por alguna finalidad o por algún motivo, feministas, que sé yo, ecologistas, gente que está en el ámbito científico, cultural, pueden confeccionar y enviar sus noticias.



La información queremos que sea veraz y que sea responsable y que la ejerzamos conjuntamente, colectivamente, socialmente.



Hacemos un llamado a seguir utilizando a Aporrea como un instrumento del pueblo, desde el punto de vista comunicacional.



Nosotros tenemos que construir nuestros propios medios.



No se puede poner en duda que Aporrea está al servicio de la gente, independientemente que haya un equipo de carne y hueso.



Aporrea no tiene un propietario, hay una Asociación Civil sin Fines de Lucro, pero, ni siquiera esa es la realidad de Aporrea, la figura legal, la verdadera figura es una figura de articulación y de trabajo, en la práctica, es un órgano vivo, funcionando, eso es y tiene una extensión y una proyección internacional.



Nosotros queremos mantenernos fieles a nuestra identidad original, transformarnos en la medida en que cambiamos positivamente, evolucionamos, mejoramos, pero sin perder nuestros principios, ser un mejor instrumento del pueblo para sus discusiones, sus debates, su información, etcétera y de los movimientos.



E internacionalizarnos mucho mas todavía, que nos puedan utilizar los pueblos latinoamericanos para informar sobre sus luchas, sobre sus experiencias, sobre sus iniciativas, sobre sus logros.



La gente que está dando la pelea en Chile, la gente que está dando la pelea en Ecuador, las experiencias que tienen en Colombia o en México y en otros países del mundo.

Aporrea 18 Años: En favor de los procesos revolucionarios del mundo.

