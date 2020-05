Sociedad de Pediatría: Las vacunas pueden causar reacciones adversas

18 de mayo de 2020.- La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) emitió un comunicado este lunes 18 de mayo para pronunciarse respecto a lo ocurrido en el municipio Chacao, cuando un infante de 11 meses falleció tras ser vacunado en horas de la noche del viernes 15 por una comisión médica de la gobernación del estado Miranda.

En la misiva, la SVPP se solidarizó con los familiares del menor e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma por lo que ocurrió. También instó a esperar el resultado de las averiguaciones abiertas al respecto para conocer las causas del deceso.

Explicó el organismo médico que los medicamentos, al igual que las vacunas, pueden causar reacciones adversas en el paciente que la recibe, aunque detalló que las vacunas es uno de los entes biológicos «más seguros» debido a que su elaboración se realiza completamente en ambientes controlados como los del laboratorio.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a mantener la confianza en las vacunas y en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) porque «no hay ningún patrón que relacione la muerte con alguna vacuna en particular».

También pidió «no hacerse eco de rumores infundados» ni de aquellas personas que repudian las vacunas. Por ello, solicitó de forma responsable al Ministerio de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Unicef a investigar lo ocurrido.

Un bebé de 11 meses convulsionó y falleció luego de que recibiera la noche de este viernes 15 de mayo una vacuna durante una jornada realizada por el personal del Distrito Sanitario de la gobernación de Miranda y del Ministerio de Salud, en el Sector El Pedregal del municipio Chacao.

La madre del niño aseguró que su hijo estaba sano. Relata: «Vi que estaba dormido, bajo, me baño, me comí una arepa y subí. Me demoré 40 minutos. Cuando subo que lo toco, el niño estaba frío. Lo volteo y estaba ya sin signos vitales. Me dicen que puede ser que era alérgico a las vacunas, (o) que las vacunas estaban dañadas, que ellos tienen que averiguar si es alérgico o no».