(VIDEO) Alcalde de Municipio Chacao emite comunicado ante jornada de vacunación en la que resultó fallecido un bebé de 11 meses

17 de mayo de 2020.- Un bebé de 11 meses de nacido falleció y alrededor de 10 niños resultaron afectados luego de una jornada de vacunación en el sector Pedregal del municipio Chacao. Las vacunas forman parte del programa ampliado de inmunización, una de ellas contra la fiebre amarilla pediátrica.

La madre del niño aseguró que su hijo estaba sano. Relata: «Vi que estaba dormido, bajo, me baño, me comí una arepa y subí. Me demoré 40 minutos. Cuando subo que lo toco, el niño estaba frío. Lo volteo y estaba ya sin signos vitales. Me dicen que puede ser que era alérgico a las vacunas, (o) que las vacunas estaban dañadas, que ellos tienen que averiguar si es alérgico o no».

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque emitió un comunicado tras conocerse la noticia del bebé fallecido luego de recibir la vacuna. El burgomaestre aclaró que la jornada fue llevada a cabo por la Gobernación del estado Miranda, y que los menores afectados ya se encuentran en buen estado de salud.

«Aclaramos que en esta jornada de vacunación, Salud Chacao no intervino en ningún momento. Personalmente he estado junto a nuestro equipo prestando apoyo en la emergencia de Salud Chacao. Desde la Alcaldía estamos prestando todo el apoyo a los familiares del niño fallecido», se lee en el texto del comunicado.

Duque explicó que el resto de los menores afectados se encuentran en buen estad de salud tras ser atendidos por el personal de su gestión.

«En horas de la noche recibimos a varios niños en la emergencia de Salud Chacao y lamentablemente uno llegó sin signos vitales, los demás fueron atendidos en la emergencia de Salud Chacao y ya se encuentran bien», dijo.

Los menores afectados fueron trasladados por funcionarios de Protección Civil (PC) hasta Salud Chacao. Tienen edades comprendidas, entre los cinco meses hasta los cinco años.Estos niños fueron identificados como Charlotte Araujo, de dos años de edad; Axel Serrano, de un año; Isabela Suárez, de tres años; Eimy Pernia, de cinco años; Leandro Mariano, de tres meses; Anabela Hernández, de cinco años; Tomás Hernández, de dos años; Mateo Gil, de cinco meses; Franco Poleo, de dos años; y Fabricio Herrera, de un año.

En la jornada vacunaron a más de 90 niños y 11 resultaron afectados.