Venezuela eleva a 229 los recuperados por coronavirus

16 de mayo de 2020.- Venezuela elevó este viernes a 229 las personas recuperadas por el coronavirus Covid-19, indicó el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.



Con cuatro casos el día de hoy, Venezuela llega a 459 infectados, de los cuales 229 están recuperados, 98 en hospitales centinela, 104 en Centros de Diagnóstico Integral, 18 en clínicas privadas y 10 fallecidos.



Esta cifra de 229 pacientes venezolanos están totalmente recuperados, lo que representa un 50%.



Asimismo, informó Jorge Rodríguez, "que 98 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, mientras que otros 104 en CDI, 18 en clínicas privadas y mantenemos el reporte de 10 ciudadanos fallecidos", detalló.



Reportó además, "que el 70% de los casos son importados por lo que el presidente Maduro ha tomado la decisión de reforzar el protocolo de cuarentena de todos los compatriotas del país", afirmó.



En tal sentido destacó que casi el 80% de los casos vienen del exterior. "Por eso insistimos en que un momento en el que estamos logrando derrotar el virus, no podemos relajar el aislamiento. No es solamente en Venezuela que se está planteando esta discusión", aseveró Jorge Rodríguez.



Afirmó también el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que en este momento el peligro se hace mayor porque el riesgo a un rebrote por la Covid 19 en el país, implicaría un riesgo imperdonable, es por ello que la gente no debe violentar la cuarentena. "Es un momento para insistir de que no dañemos lo que tanto esfuerzo le ha costado a usted y al Ejecutivo Nacional", enfatizó desde el Palacio de Miraflores.



De los cuatro nuevos casos detectados tres son importados y uno es por contacto comunitario. De los casos importados: 2 provienen de Chile y 1 de Ecuador.



Igualmente destacó que entre 70 y el 80 por ciento de los casos registrados en los últimos días en el país, son personas provenientes de Colombia, Brasil, Ecuador, Chile y Perú.



En tal sentido, recordó que por ello, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó reforzar el protocolo de actuación ante los compatriotas que ingresan al país por los puntos fronterizos.



Rodríguez precisó que la ubicación de los cuatro nuevos casos son: 2 del estado La Guaira, 1 de Barinas y otro del estado Miranda. Al referirse a las entidades con mayor número de casos de contagios recordó que Nueva Esparta se mantiene como el estado con mayor número de casos con 130, Miranda con 102, le sigue Aragua con 47, Distrito Capital con 33, La Guaira con 28, Táchira con 25 y Bolívar 16, estos dos últimos fronterizos.



Añadió que de los 220 casos activos en Venezuela, 98 se encuentran ingresados en hospitales, 104 están en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 18 están en clínicas privadas, todos recibiendo tratamiento gratuito, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 10.



En lo que respecta a la condición actual de esos pacientes con contagio activo, 132 están asintomáticos, 85 presentan insuficiencia respiratorio leve, 2 presentan insuficiencia moderada y solo 1 está recluida en una Unidad de Cuidados Intensivos.



Asimismo, reiteró que Venezuela es el país del continente con más aplicaciones de pruebas diagnósticas de Covid-19, a la fecha se han practicado 540.236 pruebas, lo que equivales a 18.008 pruebas por millón de habitantes.



También el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, reveló que hasta este viernes un total de 19.542.862 han contestado la encuesta sobre la Covid-19 a través del Sistema Patria, de las cuales el pesquisaje casa por casa abordó a 210.678 personas. De ellas, 23.688 fueron pesquisadas por presentar algún tipo de síntomas sugestivos.



"Si en Venezuela no se hubiésemos respetado la cuarentena social, colectiva, al día de hoy tuviésemos más de 380 mil casos y más de 15 mil fallecidos", alertó al tiempo que consideró que aunque las cifras son positivas, en esta etapa se debe radicalizar las medidas preventivas para evitar un rebrote de contagios.



Finalmente, informó Jorge Rodríguez que los contagiados divididos por sexo en Venezuela son: 250 del sexo masculino y 109 del sexo femenino.



