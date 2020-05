(VIDEO) Cómo nació, creció y se fue desarrollando Aporrea

Viernes, 15 de mayo de 2020.- Aporrea está de cumpleaños, son 18 años los que cumple, o sea, vio la luz por primera vez en el año 2002 y en ocasión de este aniversario y con las reservas que impone la cuarentena a que estamos sometidos por el COVID 19, conversamos con uno de sus fundadores y coordinador general, Gonzalo Gómez.



Dada la extensión de la conversa, la presentamos en tres videos, el primero de los cuales hoy ofrecemos a aporreadores y aporreadoras y aprovechamos para desearles también, por ser parte de Aporrea, un Feliz Cumpleaños.



En este primer video Gonzalo Gómez nos habla sobre los orígenes de Aporrea, de su historia, de qué pasó hace apenas veinte años, nos cuenta cómo fue concebida y cómo se desarrollo: se inició la página el 14 de mayo del año 2002, pero sus orígenes son anteriores porque empieza a gestarse el trabajo que da lugar al surgimiento de Aporrea en el transcurso del mes de abril, es la historia que nosotros siempre contamos.



Se empezó a reunir un espacio de movimiento popular, de organizaciones, movimientos, colectividades, barriales, corrientes de la Revolución Bolivariana y de sectores populares, pocos días antes del golpe de Estado del 11 de abril del 2002.



Porque teníamos la inquietud, la angustia de la situación que se venía encima, veíamos el papel que estaban jugando los medios de comunicación privados, veíamos todo concertado, pues no, para producir ese golpe de Estado.



Ante la pregunta: ¿al tú decir veíamos a quien te refieres?



Prosigue Gómez:



Nos referimos a sectores del movimiento popular, de los activistas, de los luchadores sociales, tú sabes que en ese momento no existía un PSUV, existía el MVR, este Movimiento Quinta República, pero la mayor parte del activismo popular y de la clase trabajadora estaba suelta.



Giraba alrededor del fenómeno de la Revolución Bolivariana y de alguna manera pues, dialogaba con la figura de Chávez, pero con mucha autonomía, con mucha personalidad, con mucho criterio propio.



Y nos angustiaba que veíamos al Estado como paralizado, al gobierno como que no tenía respuesta, como si no supiera lo que venía desarrollándose, entonces empezamos a plantear la necesidad de que hubiera un gran operativo de movilización de los sectores populares, de las barriadas, que se impulsara un tapón popular para proteger a Miraflores, protegerla en el sentido de la presencia masiva de la gente.



Y nos encontramos en que esa no era la orientación oficial, la orientación oficial la marcó el mismo ministro de defensa de ese momento: quédense en sus casas, la situación está controlada, lo que hay que hacer es ir a trabajar, la fuerza armada se encarga de eso…el ministro en ese momento era José Vicente Rangel.



En la lógica de ellos estaba la necesidad de evitar confrontaciones o de evitar muertes de civiles, etcétera, pero el problema es que la historia del país nos la jugamos nosotros y es nuestro destino.



Menciona que el nombre de Aporrea viene de la Asamblea Popular Revolucionaria, aún cuando no coincide exactamente y continuó Gómez con sus reflexiones sobre el momento en que nació Aporrea.



Hace referencia que la noche del 11 de abril, (Chávez ya estaba detenido) en horas de la madrugada regresó a su casa, esperando a ver que es lo que iba a pasar, observando cuales iban a ser las cosas que se iban a presentar.



Milagrosamente el internet regresó, reapareció y tuve nuevamente el servicio y hay tuvimos un contacto, una comunicación muy importante con uno de los fundadores de Aporrea, que participó en la creación, en el diseño, en el formato, nuestro web master y cofundador Martín Sánchez.



Resolvimos diseñar una página web para la resistencia antigolpista, para que pudiera ser un instrumento del pueblo en la recuperación de su proceso y de sus libertades democráticas.



Aporrea sirvió como el espacio, como la cartelera popular para la colocación de los documentos, de las propuestas, de los balances, de las experiencias y de los debates relacionados con todo esto (Congreso de organizaciones populares con Chávez).



Aporrea no se creó originalmente para lo que es hoy en día.



La gente y el movimiento popular y los comunicadores y comunicadoras populares comenzaron a hacer con Aporrea algo que nosotros no teníamos necesariamente en un plan y es que empezaron a enviar reportes, enviar noticias, empezaron a actuar por cuenta propia, enviando textos, enviando fotos, enviando relatos y florecieron, florecieron.



Nosotros fuimos espectadores y de alguna forma fuimos administrando un fenómeno que nos superaba a nosotros mismos, nosotros fuimos o un catalizador o un canalizador de un fenómeno que se dio.



Aporrea prendió, fue tomada, agarrada como instrumento del movimiento popular, porque Aporrea por la característica que tenía en ese momento, aunque no había mucha conectividad con internet, de facilitar pues, el desarrollo del desenvolvimiento de la comunicación popular, en términos de multimedia y de poder llegar a cualquier parte donde hubiera conexión.



Y si no la había , bueno, se contactaba con la gente, sabían que salía la noticia y a veces pues, entonces, el que no tenía internet lo ponía en una cartelera o aparecía en un volante.



La comunicación popular se aglutinó alrededor del trabajo de Aporrea.



En la coyuntura del sabotaje petrolero fue tomada por la inteligencia social y por el movimiento popular que dio la batalla contra el sabotaje y contra la paralización de las actividades petroleras en el país y todas las manifestaciones que hubo de un nuevo intento golpista entre diciembre y enero del año 2002 para el año 2003.



La página se nutría de la iniciativa, de la espontaneidad y le daba salida a lo que venía llegando.



Nos llegaban las noticias, los reportes, las informaciones, las reflexiones de la gente, eso no era algo elaborado por un equipo jerárquico donde todo se controlaba de cabo a rabo.



La gente fue la que hizo a Aporrea, los autores empezaron a aparecer, se dieron cuenta que se les publicaba y de que no necesitaban ser autores consagrados y grandes literatos y profesores y altos dirigentes políticos.