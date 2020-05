Reapareció vía Instagram el ex alcalde de Guanta Jhonnathan Marin

El ex alcalde de Guanta se escapó ante inminente detención por caso de desfalco en la Faja Petrollifera del Orinoco Credito: web

Caracas, 15-05-2020.- Tras una discusión vía Instagram, reapareció el ex alcalde de Guanta, Jhonnathan Marin, quien se encuentra perseguido penalmente por el Tribunal 21 de Control del Area Metropolitana de Caracas por la presunta comisión de delitos de corrupción perpetrados contra la industria petrolera venezolana.



La disputa en la red social ocurrió entre el Colectivo @TuiterosDLaFaja y @jhonnathanmarin, una vez que los primeros colocaran en su cuenta de Instagram una noticia sobre la colaboración de los ex militares Sequea y Pimienta en ayudar a Marin a escapar del pais por la frontera con Colombia.



El Colectivo @TuiterosDLaFaja está conformado por un grupo que se identifica como defensores del legado del Comandante Chávez y de la Faja Petrolifera del Orinoco.



Varios usuarios de la red, conminaron a Marin a ponerse a derecho ante la justicia venezolana y no seguir dándose la gran vida con el dinero mal habido en su gestión como Alcalde de Guanta en el Estado Anzoátegui.