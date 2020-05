Grupo de Contacto Internacional invita al webinar este 15 de Mayo sobre: ¿Qué nos muestran los estudios comparados internacionales respecto a la actual crisis educativa?

15 de mayo de 2020.- El Grupo de Contacto Internacional, conformado por dirigentes gremiales del sector educación de América y Europa, pedagogos críticos y educadores populares, te invita a participar en el #webinar este 15 de Mayo sobre:



¿Qué nos muestran los estudios comparados internacionales respecto a la actual crisis educativa?



Ponentes:

• Luis Enrique Aguilar, Universidad de Campinas, (Brasil)



• Marco Aurelio Navarro, Universidad Autónoma de Tamaulipas (México)



• Luis Miguel Lázaro Lorente, Universidad de Valencia,(España)



• Cristian Perez Centeno, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires (Argentina)



• Luis Eduardo González Movimiento por la Unidad Docente (Chile)



• Nicolás Arata del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)





Moderador: Luis Bonilla-Molina (Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes OIREPOD)



Relator: Armando Barrios (ASOPROF Panama)



Apoyo técnico y el procesamiento de mensajes/preguntas: Luz Palomino



Horarios Por país: ​​ ​

11:00 am​Vancouver, Canadá

​​​​​12:00 pm ​Los Ángeles / San Francisco

​​​02:00 pm​Costa Rica

03:00 pm​Colombia / Panamá / Perú / Ecuador/Ciudad de México

04: 00 pm ​Nueva York / Venezuela /Puerto Rico/Cuba / Chile / Bolivia

05: 00 pm​Argentina / Sao Paulo /

10:00 pm​Cataluña



Pueden conectar:

✓ A través de Zoom: en el siguiente enlace:



Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/85913940585



✓ Por el youtube del portal “Otras Voces en Educación”



https://www.youtube.com/user/DILANCI



Transmitiremos en vivo a su vez desde las páginas de facebook de:

Federación de Maestros de Puerto Rico en la siguiente dirección: https://www.facebook.com/federaciondemaestrosdepuertorico/



Otras Voces en Educación https://www.facebook.com/ovemundo

En Brasil por SINASEFE. https://www.facebook.com/sinasefe.nacional/videos/678928356204265/



En Ecuador desde el Facebook de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el facebook del Movimiento por la Unidad Docente



En Panamá

desde el Facebook de ASOPROF y

desde el facebook del vicerrectorado de extensión de la Universidad de Panama .



En México

• El Facebook del Centro Sindical de Investigación e Innovación de la Sección XVIII de la CNTE https://www.facebook.com/1297396020291091/posts/3202930319737642/?sfnsn=scwspmo&extid=513NRMPO1RAQotH6&d=n&vh=i



•El Facebook del Centro Internacional de Pensamiento Crítico Eduardo del Río (Rius) https://www.facebook.com/Centro-de-Investigaci%C3%B3n-R%C3%8DUS-reflexionando-las-Ciencias-Sociales-431783787648718/?eid=ARCtUbzYaJwqW7GDSb92gY98FS3bYYtbNFf1lAhjN_gxPJhRxWaINwn1fBnnTZVm3sJt4JBwWh2uMEt5



•El CEDES22 de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE https://www.facebook.com/CEDES-22-308360079824902/

• A través del Facebook de La sección 9 de la CNTE

https://www.facebook.com/formacion9na/



Colombia

A través del facebook de la ADE Bogotá : https://www.facebook.com/adebogota/



En Venezuela a través del Centro Internacional Miranda (CIM): https://www.facebook.com/centrointernacionalmiranda/



En Argentina

• A través del CEIPH (Bachilleratos populares) en el siguiente enlace https://www.facebook.com/ceiphistorica/



En Chile desde el Facebook del Colegio de Profesores Regional Bio Bio https://www.facebook.com/Colegio-de-Profesores-Regional-Bio-Bio-263574447544146/

facebook del Movimiento por la Unidad Docente (MUD)



•página web de la CTA-A