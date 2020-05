El coronavirus Covid-19 y las mascotas

Credito: AVN

7 de mayo de 2020.- Recientemente, la Dra. Maigualida Vargas, presidenta de Misión Nevado, hizo referencia al cuidado de las mascotas domésticas en tiempos de pandemia.



La misma, indicó que los animales de compania que no tienen una rutina de salir de la casa deben permanecer resguardados en su hogar. Sin embargo, dijo que aquellas mascotas que por hábitos lo requieran, deben hacerlo con las medidas de protección dispuestas por el Gobierno Bolivariano para evitar cualquier exposición y al retornar a casa limpiarle las patas con agua y jabón. En ellos no se debe utilizar cloro o antibacteriales con alcohol porque le producen irritaciones en sus patas. Ello, a pesar de que en Venezuela no se ha registrado ningún caso positivo de Covid-19 en animales.



Ante la inquietud creciente que se está suscitando con la actual pandemia, te dejamos algunas recomendaciones para el cuidado de las mascotas:



1- No los abandones, recuerda que no son transmisores del virus.



2- Al sacarlos a pasear procura hacerlo en lugares poco concurridos. Mantén la distancia.



3- No le coloques mascarilla o tapabocas.



4- Lava con agua y jabón y de manera frecuente su plato de comida. También mantén desinfectado el lugar donde duerme, así como sus juguetes y cobijas.



Debemos permanecer alertas ante la pandemia, continuando con las normas y recomendaciones que a diario ofrece la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus (Covid-19) en el país, bajo la tutoría de la OMS.



Fuente: Mpprijp