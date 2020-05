UPP89 acepta la invitación que hizo el Presidente Maduro a un debate público

Reinaldo Quijada, de la UPP89 Credito: UPP89

07 de mayo de 2020.- El coordinador nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada, emitió respuesta a la invitación a un “debate público” que hiciera, en el día de ayer, el primer mandatario nacional, en cadena nacional, a los partidos políticos de oposición, durante la rueda de prensa con los medios internacionales. En este sentido señaló que aceptaban la invitación “al debate o al diálogo”, al tiempo que expresó las consideraciones de la UPP89 sobre las fallidas incursiones militares y sus dudas con relación a las acusaciones del Presidente en torno a Juan Guaidó.



“Desde el mes de mayo de 2018 - expresa el ex – candidato presidencial a las elecciones realizada hace dos años - hemos aceptado los múltiples llamados al diálogo del Presidente Maduro, a los cuales el primer mandatario posteriormente pareciera retractarse. Llamémoslo “debate público” o, simplemente “diálogo”, para darle un nombre menos pomposo, lo aceptamos. Vamos a ver si Maduro no vuelve a retractarse”.



Quijada señala que hay suficiente evidencia para pensar que efectivamente, hubo una fallida incursión militar, y contradice a los sectores opositores que la califican de “montaje gubernamental”, pero al mismo tiempo expresa su incredulidad a la firma, por parte de Juan Guaidó, del “contrato” mostrado por el gobierno.



“Lo primero que debo señalar, es que nos llamó mucho la atención la enfática e histriónica expresión de Maduro: “¡No nos perdonan nuestro patriotismo, nuestra lealtad a Hugo Chávez!”. ¿A cuál patriotismo y cuál lealtad a Chávez se refiere? - se pregunta Quijada - Al presidente Maduro, le respondemos con palabras del poeta Antonio Machado: “Sabemos que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra”. Su gobierno ha pisado y, aún peor, pisoteado la patria, no la han construido, mucho menos labrado. Todo está destruido. Y en cuanto, al legado de Chávez, en un debate público, como el propuesto por Maduro, y con los textos fundamentales de Chávez en mano, podríamos demostrar que también lo han pisoteado y sólo lo utilizan interesada e hipócritamente. Se pudiera empezar el debate por ese tema sensible a la militancia chavista”.



“Hay suficiente evidencias – señala el Coordinador de la UPP89 – presentadas por el gobierno y recogidas en un extenso trabajo de investigación de Associated Press, para afirmar que las fallidas incursiones paramilitares fueron reales, no se trata de ninguna “olla gubernamental”, aunque si diferimos con el gobierno, en su envergadura y en sus implicaciones. Todo indica que fue un acto autónomo, individualista, temerario, precario y egocéntrico de un pequeño grupo opositor, con la participación de mercenarios gringos. Y punto. Todas las demás implicaciones son fantasía, decorado, bambalinas. Si el gobierno de los EE.UU. estuviese directamente involucrado, utilizaría material tecnológico, como el que utilizó en el acto criminal y terrorista, en el asesinato del General iraquí Soleinami, con dos misiles de alta precisión, lanzados desde un dron, tampoco es verosímil que se haga un “contrato” para un “golpe de estado o un atentado criminal”, sólo faltaría que también se notariara y se le mandara una copia al Papa Francisco para que lo santificara, y menos aún, creer el testimonio de “mercenarios’, que como su nombre lo indica, trabajan con el único interés de ganar dinero y se venden al mejor postor. No creemos en la vinculación de Juan Guaidó en estos hechos”.