JJ Rendón confirma validez del contrato suscrito con Jordan Goudreau

7 de mayo de 2020.- Juan José Rendón, mejor conocido como J.J. Rendón, reconoció la noche de este miércoles la validez del contrato suscrito con Jordan Goudreau, representante de la empresa Silvercorp y quien se atribuyó la ejecución de la fallida incursión terrorista del pasado domingo 3 de mayo, que tenía como objetivo ejecutar un golpe de Estado en Venezuela.



En una entrevista al programa Conclusiones, transmitido por CNN en Español; JJ Rendón – prófugo de la justicia venezolano y creador de campaña de guerra – reconoció su firma al contrato que mostró el militar desertor Cliver Alcalá y Goudreau.



"Fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo pero sí es mi firma (...) ¿En qué consistía? Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega de la justicia de miembros del régimen que tienen orden de captura", expresó Rendón durante la entrevista.



J.J. Rendón también confirmó la validez de este documento en una entrevista al diario estadounidense The Washington Post, en su artículo Desde un condominio de Miami hasta la costa venezolana, cómo un plan para "capturar" a Maduro se volvió deshonesto.



En el artículo, publicado este miércoles; Rendón señaló que este acuerdo estaba "cumpliendo ese propósito" declarado por el diputado de derecha de la Asamblea Nacional – instancia que se encuentra en desacato desde 2016 – y autoproclamado "presidente encargado" , Juan Guaidó, en la que aseveró "que todas las opciones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa".



Guaidó "estaba diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa", dijo Rendón.



"Estábamos cumpliendo ese propósito", agregó Rendón al medio estadounidense.



Durante la entrevista al medio, el plan había avanzado hasta octubre pasado hasta la conclusión de un acuerdo, que el calificó como "acuerdo preliminar".



"Rendón lo llama un globo de prueba, una prueba de lo que Goudreau podría hacer que nunca fue oficialmente aprobada. Pero el lenguaje del acuerdo no dejó ambigüedad sobre el objetivo: "Una operación para capturar / detener / eliminar a Nicolás Maduro. . . eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", refiere el Washington Post.



Los primeros pasos de esta incursión paramilitar fallecida – refiere el medio estadounidense – se ejecutó en la residencia de Rendón, en la que Guaidó participó por videoconferencia. Los encuentros comenzaron en septiembre.



Los gastos por esta operación – refiere el medio – tendría un valor de más de 200 millones de dólares, los cuales provendría "de futuras exportaciones de petróleo venezolano bajo un gobierno de Guaidó".



En el artículo, que tiene como base entrevistas con más de 20 personas familiarizadas con los eventos, se evidencia la conexión de Estados Unidos (EEUU) con la incursión terrorista, en la que y se registra más de 16 detenidos, entre ellos dos boinas verdes estadounidenses.



"Washington es plenamente consciente de su participación directa en el proyecto y no quiero que pierdan la fe", manifestó Goudreau – a quien el Gobierno de Venezuela solicitó este miércoles su extradición – en un mensaje de texto el 10 de octubre a Rendón.



Este plan, además de tener como meta capturar y enviar a Maduro a EEUU; tenía como fin contratar a la empresa Silvercop para entrenar y asesorar a exsoldados venezolanos desertores para ejecutar dicha operación.



"Estamos haciendo lo correcto para nuestro país", dijo Guaidó antes de firmar el acuerdo el pasado mes de octubre, conversación que grabada en secreto por Goudreau.



