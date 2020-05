Liga Unitaria Chavista Socialista rechazó agresión militar de mercenarios contra Venezuela

5 de mayo de 2020.- La Liga Unitaria Chavista Socialista LUCHAS, rechaza, denuncia y condena la aventura militar protagonizada por un grupo de mercenarios que ha sido derrotada en su proceso de gestación en las costas de nuestro país, ocurrida en la madrugada del 4 de mayo.



Así lo expresó Stalin Pérez Borges, miembro de LUCHAS quien calificó esta agresión, alentada por el gobierno de los Estados Unidos y encubierta desde Colombia, como otra acción más en donde se evidencia del empecinado empeño del imperialismo norteamericano, de sus gobiernos títeres de la región y de la derecha recalcitrante venezolana representada en la figura de Juan Guaidó, de querer sacar por la fuerza y violencia al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.



Insistió que esta otra escalada, nos hace estar más convencidos que antes, que la estrategia de la derecha que encabeza Guaidó, ahora financiada con parte de los recursos que tenía Venezuela en el exterior y que han sido expropiados por el imperialismo, siempre ha sido, buscar que se produzca un golpe de estado o una insurrección contrarevolucionaria para ellos hacerse del poder y emprender sin miramiento para atrás y sin respeto alguno, a ninguna norma universal de derechos humanos y valores democráticos. "Buscan por la fuerza acabar con el gobierno y físicamente con los militantes bolivarianos y chavistas y con el todo proceso revolucionario bolivariano. No quieren dejar piedra sobre piedra de nada que se parezca a chavismo y revolución. El imperialismo aspira volver a tener una estabilidad de 40 o 50 otra vez en todo el continente".



En nombre de LUCHAS llamamos no sólo a los trabajadores y a sus organizaciones, a los campesinos, a mujeres y hombres, a la juventud, a los movimientos sociales y populares de nuestro país, sino a los de toda la América, y de todos los demás continentes del mundo para que rechacemos, denunciemos y derrotemos las pretensiones fascistas del imperialismo que hace contra Venezuela. "Esta no son es nada más una agresión contra nuestro país sino también lo es en contra de todos los países que quieran disfrutar de sus soberanías, independencias y de tener la libertad de escoger en democracia, los tipos de gobierno que la mayoría de los habitantes de cada nación quiera".



Entonces, nuestro llamado no es para que nos salven!!! Nuestro llamado es para que nos salvemos todos!!! Solicitamos castigo ejemplar a los mercenarios capturados!! Viva la Solidaridad Internacional, finalizó diciendo.

