Más de 30 arrendatarios comerciales han solicitado intermediación a través de los canales electrónicos de la Sundde

Credito: Archivo

4 de mayo de 2020.- La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha brindado atención a más de 36 usuarios por medio de los canales electrónicos dispuestos por la institución para denunciar e intermediar casos de arrendamientos comerciales.



Dentro de los casos, 22 han sido denuncias recibidas a través de la línea telefónica 0800-LOJUSTO (5658786) por el cobro de alquiler por parte de sus arrendadores y 12 han solicitado intermediación para el pago de alquileres por medio del correo electrónico arrendamientocomercial@sundde.gob.ve



Es importante recordar que los cánones de arrendamientos de inmuebles para uso comercial quedaron suspendidos por el Ejecutivo Nacional el pasado 23 de marzo mediante decreto número 4.169, dicha medida está establecida hasta el mes de septiembre del año en curso debido a la pandemia por Covid-19 que enfrenta el país.



Del mismo modo no se exigirá al arrendatario el pago del alquiler, reclamar los cánones vencidos aún no pagados hasta la fecha y queda suspendida la aplicación de desalojo.



La Sundde invita a los usuarios que no han logrado llegar a un acuerdo, tanto propietarios como arrendatarios a solicitar intermediación a través del correo electrónico arrendamientocomercial@sundde.gob.ve, canal dispuesto para remitir la solicitud y hacer seguimiento del caso.



Asimismo, los invita a realizar sus denuncias a través de la línea telefónica 0800 LO JUSTO (08005658786), donde recibirán asesoría especializada en materia de arrendamiento comercial, así como también estará recibiendo denuncias referentes a delitos de especulación, condicionamiento, acaparamiento, entre otros delitos socioeconómicos.



Es de resaltar que la Sundde priorizará el equilibrio de las partes en el contrato, los acuerdos alcanzados entre éstas y la normalización paulatina de la actividad comercial, ejecutando acciones donde se puedan alcanzar los objetivos de intermediación por medios electrónicos donde ninguno se vea afectado.



