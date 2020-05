Similitudes de la medicina tradicional china con los tratamientos biofísicos de Sirio Quintero en el tratamiento de

Varios profesores, doctores, académicos e intelectuales de la Universidad de Wuhan presentaron una propuesta científica de la medicina tradicional al gobierno chino contra el parásito intracelular SARS-CoV-2, la cual fue aplicada en la ciudad de Wuhan. Esta propuesta China está basada en el uso de nanopartículas de origen vegetal similar al aporte que propone el nanotecnólogo venezolano Sirio Quintero (SQ).

En universidades de China aplicaron tratamientos con plantas que resultaron efectivos contra el covid-19

De acuerdo a científicos, médicos e investigadores chinos de las Universidades de Wuhan, Huazhong y Hubei que están en el área de la medicina especializada en antiretrovirales, aplicaron un protocolo adaptado para contrarrestar al parásito intracelular coronavirus. Todos estos profesionales médicos pertenecen al campo académico y científico del campo de la salud en China:

Wang Zhou, MD, Médico Jefe del Centro Wuhan para el Control y Prevención de Enfermedades. Profesor, Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y Director de la Universidad de Wuhan. Miembro de la Asociación China para la Prevención y Control de ETS y SIDA; Director ejecutivo de la Asociación de Medicina Preventiva de Hubei. Miembro de la junta editorial, Chinese Journal of Preventive Medicine y Chinese Journal of Viral Diseases.

Qiang Wang, MD, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan; Investigador visitante del MD Anderson Can cer Center, de la Universidad de Texas (2015-2016); Miembro del comité permanente y secretario general, Comité de Cáncer y Microecología, Asociación China contra el Cáncer; Amplia experiencia en inmunología de enfermedades infecciosas, microambiente tumoral e intervenciones preventivas sobre el SIDA entre estudiantes universitarios en China.

Ke Hu Profesor y Director del Segundo Departamento de Medicina Respiratoria y de Cuidados Críticos del Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan, médico jefe y supervisor de doctorado.

Zaiqi Zhang, doctor en medicina interna, postdoctor de medicina de emergencia , MBA, médico jefe, profesor, supervisor de doctorado y miembro del Comité de CPC y vicepresidente de la Universidad de Medicina de Hunan.

También participaron los siguientes investigadores:

Mengmei Wang (Hospital del Pueblo de la Universidad de Wuhan)

Xiaochen Xiang (Escuela de Medicina, Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan) Yongxi Zhang (Zhongnan Hospital de la Universidad de Wuhan)

Weimin Chen (Hospital de Zhongnan de la Universidad de Wuhan)

Siyang Chen (Escuela de Medicina, Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan) Xiaomao Jin (Centro de Wuhan para el Control y Prevención de Enfermedades)

Yang Zhao (Hospital de Renmin de la Universidad de Wuhan)

Xiafen Hu (Escuela de Medicina, Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan) Kaiwen Guo (Escuela de Medicina, Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan)

Na Zhan (Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan)

Medicina científica tradicional china contra el coronavirus.

De acuerdo a esta información, la medicina científica china utiliza las siguientes plantas tradicionales para prevenir el coronavirus.

Según lo basado en las características clínicas de COVID-19, puede clasificarse como una enfermedad "epidémica" o "pestilente" en la medicina tradicional china. Sus principales factores patogénicos son "humedad, toxina, estasis y bloqueo". Afecta principalmente al pulmón y al bazo, y puede dañar los colaterales y entrar en la sangre. Basándose en las experiencias clínicas de los médicos que actualmente tratan COVID-19,

Conforme a esto, las autoridades administrativas de salud nacionales y regionales chinas recomiendan fórmulas herbales específicas para los tratamientos.

Las plantas tradicionales chinas más utilizadas son las siguientes:: rhizoma phragmitis (lu gen), rhizoma imperatae (bai mao gen), radix angelicae dahuricae (bai zhi), rhizoma atractylodis macrocephalae (bai zhu), rhizoma atractylodis (cang zhu), madreselva (jin yininel) hua), herba pogostemonis (huo xiang), radix et rhizoma rhodiolae crenulatae (hong jing tian), rhizoma dryopteridis crassirhizomatis (guan zhong), rhizoma polygoni cuspidati (hu zhang), fructus tsaoko (cao guta ciu) ), folium mori (sang ye), radix astragali praeparata (huang qi), radix ligustici brachylobi (fang feng) y herba eupatorii (pei lan).

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fórmulas a base de hierbas solo deben usarse bajo la guía de médicos especializados en medicina china.

Cfr. Wang M.D. Zhou (ed.) (2020). The Coronavirus Prevention Handbook: 101 Science-Based Tips That Could Save Your Life. Skyhorse Publishing, New Cork, United States. Chief Editor Wang Zhou, MB. Chief Physician of Wuhan Center for Disease Control and Prevention.

La nanotecnología para electroporación celular del ADN del microparásito coronavirus propuesta del nanotecnólogo Sirio Quintero

Según la propuesta de Sirio Quintero, la frecuencia del coronavirus de 17 Hz puede ser desactivada por dos técnicas usadas para generar frecuencias de electroporación intracelulares que destruyen el ADN de la agresiva larva del CoVid- 19.

El parásito intracelular coronavirus desconectaría el sistema nervioso central del control que ejerce sobre el sistema inmunológico.

Mediante la irradiación de ondas moduladas usando dispositivos electrónicos de tecnología avanzada se destruiría la información genética del ADN maléfico de las proteínas que posee el parásito intracelular coronavirus.

Con el uso de la irradiación de ondas moduladas específicas se llega a la modificación de la estructura molecular de las proteínas que contienen la información genética que posibilita la replicación, hibridación y mutación del CoVid-19 en el cuerpo humano.

De acuerdo a SQ, la eficacia del protocolo para desactivar todo tipo de agentes infecciosos esta basada en la irradiación de ondas electromagnéticas con la condición de llegar al estado de quelación biológica borrando toda posibilidad de reutilización de la información genética del parásito intracelular coronavirus por otros agentes infecciosos o nodrizas hermafroditas que pudiesen absorber o succionar las cenizas orgánicas del coronavirus destruido.

Cfr. Dongyou Liu (Ed) (2013). Molecular detection of human parasitic pathogens. CRC Press Taylor & Francis Group. Boca Raton – London – New York.

Cfr. O'Clock, George D. (2007). Electrotherapeutic Devices. Principles, Design and Applications Engineering in Medicine & Biology. Artech House, Inc. Boston – London.

La Electroporación de la medicina tradicional china y la ancestral venezolana adaptada contra el coronavirus

Según el nanotecnólogo Sirio Quintero su protócolo coincide con el de los médicos científicos chinos en la propuesta del uso de nanopartículas de plantas para evitar los efectos neurotóxicos del parásito intracelular coronavirus. Quintero, además ha desarrollado dispositivos para generar ondas electromagnéticas que acelerarían la destrucción del ADN del coronavirus y otros agentes infecciosos causantes de variedad de enfermedades.

Acorde a esto, su propuesta sería, primero desactivar e inhabilitar la replicación del parásito intracelular coronavirus mediante el uso de nanopartículas de plantas de uso ancestral que coincide con médicos científicos chinos. También indica que ha desarrollado un protocolo con algoritmos de combinación de ondas electromagnéticas para desintegrar segmentos cromosómicos del CoVid-19 que impiden su replicación.

SQ también propone el uso de Nanopartículas de origen vegetal y proteínas para la restauración y reparación de los efectos dañinos causados por el parásito intracelular coronavirus en el sistema nervioso.

Indica Quintero que para recuperar la capacidad defensiva del cuerpo humano ha desarrollado un protocolo que permitiría fortalecer el sistema inmunológico basándose en nanopartículas extraídas de plantas de uso ancestral y también en la irradiación de ondas moduladas para recuperar la genética natural del cuerpo humano utilizando dispositivos de tecnología avanzada.

Expone Sirio Quintero que la inhibición de la reproducción del coronavirus con el Interferon y su equivalencia en la combinación de plantas autóctonas de uso ancestral (solo detiene el coronavirus, pero muta)

Del mismo modo, propone que el primer paso para detener los efectos agresivos del coronavirus consiste en aplicar un remedio de combinación de plantas de uso ancestral, algún antiretroviral u ondas electromagnéticas para impedir su replicación.

El uso de plantas y antiretrovirales solo detiene la replicación del coronavirus aunque no elimina las proteínas con la información genética que puede dar lugar a mutaciones y reaparición posterior del coronavirus.

Refiere Quintero que el Interferon Alfa 2B desactiva canceres y VIH-SIDA (es una quimio oral), y desactiva la proliferación del coronavirus, pero no elimina las proteínas con la información genética de esta larva intracelular parasitaria, luego estas proteínas con la información genética permiten el reensamble, hibridación y mutación de agentes infecciosos, dejando efectos neurológicos y también deja de manera latente el VIH-SIDA.

Plantea Quintero que el Interferon Alfa 2B (14,322 Hz) inhibe la proliferación o replicación del coronavirus y que su descubrimiento, el Preparado P2 a base de malojillo, limón y miel también ayuda a detener la reproducción del coronavirus.

Preparado 2 (P2)

01 Malojillo: 51 Hz

02 Limón amarillo: 91 Hz 03 Miel de abeja: 59 Hz

La experiencia china para desactivar el coronavirus donde los médicos chinos utilizan estas plantas tradicionales.

Los médicos chinos utilizan los extractos de las siguientes plantas, para desactivar la cadena de replicación del parásito intracelular coronavirus:

14 Radix ligustici brachylobi (fang feng): 167Hz 06 Madreselva (jin yininel hua): 35 Hz

Ayuda a inhibir el coronavirus = P6

Para ayudar a inhibir el coronavirus cuando hay defensas bajas, SQ recomienda utilizar el Preparado P6 que consiste en un preparado natural de malojillo, jengibre, pimienta negra, cáscara de limón, miel, jugo de limón y saúco.

Para que no continúe el parásito intracelular coronavirus replicando o mutando a través del tiempo en el cuerpo humano, es imprescindible tomarlo por 6 meses en forma continua disciplinadamente, si no quedaran efectos colaterales negativos en el cerebro, en los pulmones y vejiga.

Por otro lado, de acuerdo al nanotecnólogo, el preparado a base de malojillo P6 también desactiva el segmento inicial de todo tipo de cáncer en el segmento N° 5 del inicio de cualquier cadena de células maléficas o cancerígenas.

Aí mismo, para elevar las plaquetas y evitar enfermedades respiratorias el investigador propone el preparado natural P6:

Preparado 6 (P6)

01 Malojillo: 51 Hz

02 Jengibre: 41 Hz

03 Pimienta negra: 41 Hz

04 Cáscara de los limones amarillos 93 Hz 05 Miel: Miel de abeja: 59 Hz

06 Jugo de limón: 91 Hz

06 Saúco: 89 Hz

En cuanto a otros efectos del coronavirus, recomienda este preparado para la regeneración cerebral = P14

De acuerdo a SQ el Preparado P14 elimina los efectos neurotóxicos y de inmunodeficiencia del coronavirus. No deja efectos secundarios como otros antiretrovirales. Recomienda que el Preparado natural P14 debe ser tomado por 6 meses.

Sirio Quintero recomienda el uso de la siguiente combinación de plantas de uso ancestral y proteínas para restablecer el sistema nervioso central.

Preparado 14 (P14)

01 Colágeno: 41 Hz

02 Glucosamina: 43 Hz

03 Cartílago de Tiburón/Harina Caribe: 77 Hz 04 Vitamina D + Calcio: 77,3 Hz

05 Clorofila (extractos verdes): 69 Hz

Para la regeneración cerebral los chinos utilizan estas plantas tradicionales:

02 Rhizoma imperatae: 125 Hz

07 Herva pogostemosis (huo xiang): 133 Hz

09 Rhizoma dryopteridis crassirhizomatis (guang zhoung): 121 Hz

Eliminar genética el VIH-Sida con el preparado P39

Luego de eliminar el parasito intracelular coronavirus es necesario fortalecer el sistema inmunológico contra el VIH-SIDA de frecuencia 15,6 Herz. Dicho objetivo se logra recurriendo a un conjunto de nanopartículas extraídas de la combinación de plantas de uso ancestral.

Después de varias investigaciones Sirio Quintero descubrió un preparado P39 y equivale a una formula de cinco plantas tradicionales de los médicos científicos chinos. Con dichos preparados de combinación de plantas de uso ancestral se logra catalizar las proteínas del CoV, para evitar que se active la reproducción del VIH-SIDA u otro segmento genético correspondiente al Mapa de la Estructura Genética de este parásito intracelular.

SQ propone el uso de las siguientes plantas de uso ancestral para ayudar a eliminar el VIH-SIDA y que reactivan el sistema defensivo reconectándolo al sistema nervioso central:

Preparado 39 (P39)

01 Jugo de cocuiza asada: 119 Hz 02 Jugo de caña: 87 Hz

03 Quina: 77 Hz

Para eliminar el VIH-SIDA los médicos chinos utilizan estas plantas tradicionales:

15 Herba eupatorii (pen lan): 1107 Hz

08 Radix et Rhizoma rhodiolae crenulatae

(hong jing tian): 67 Hz

03 Radix angelicae dahuricae (bai zhi): 127 Hz 14 Radix ligustici brachylobi (fang feng): 167Hz 06 Madreselva (jin yininel hua: 35 Hz

Biomecánica espiritual y el cuidado mental chino

El doctor Sirio Quintero explica la Biomecánica Espiritual atendiendo a tres clases de estados orgánicos y mentales.

(a) La primera clase ser refiere al miedo, dolor y perdida de fe cuando se alteran las glándulas adrenales, (b) El segundo estado mental es la angustia y frustración relacionado con la Tiroides, y (c) El otro estado mental y espiritual está relacionado con la depresión y suicido por la afectación del Páncreas y el Hígado.

El restablecimiento del equilibrio mental se logra reconectándose con el creador y recurriendo a elementos naturales de la creación.

Cfr. Crile, Georg Washington (1936). The Phenomena of Life. A Radio-Electric Interpretation. Edited by Amy Rowland. William Heinemann, Ltd. Publishers - London.

Cfr. Tesla, Nicola (1900). The problem of increasing human energy. With special references to the harnessing of the sun's energy. Reprint from Century Magazine, June 1900.

(5.2) Los científicos chinos en el área de la salud recomiendan atender estados mentales: Para prepararse mentalmente contra el brote del CoVid-19 es necesario:

(I) Ajuste sus actitudes y vea COVID-19 desde una perspectiva científica.

(II) Durante los primeros días del brote, el conocimiento limitado sobre los riesgos y la prevención de COVID-19 podría causar una sensación de ansiedad y pánico entre el público, que se vio exacerbado por los rumores.

(III) Confíe en los esfuerzos autorizados para la prevención y el control.

(IV) confíe en los resultados de la investigación científica de la enfermedad.

(V) Ajuste sus actitudes, actúe con precaución y manténgase alejado del miedo.

(VI) Reconoce tu ansiedad y miedo. Ante una epidemia desconocida, pocas personas pueden mantener la calma.

(VII) Evite la excesiva culpa por sentir emociones producidas por noticias del aumento en el número de casos confirmados conduciendo a la presuposición de que el nuevo virus está presente en todas partes y no se puede prevenir, causando ansiedad y miedo.

(VIII) Mantener un estilo de vida saludable y regular: un sueño adecuado, una dieta equilibrada y saludable de diversos grupos de alimentos, una rutina de trabajo regular que pueda ayudar a distraernos de la epidemia y un régimen de ejercicio moderado.

(IX) Permítase desahogarse cuando le parezca necesario. Reír, llorar, gritar, hacer ejercicio, cantar, hablar, conversar, escribir o dibujar ocasionalmente puede ayudar a liberar la ira y la ansiedad, desviar su atención y calmarse de manera efectiva.

(X) Relájese y sobrelleve sus emociones. Las técnicas de relajación y meditación pueden ayudarlo a liberar sus emociones negativas, como la tensión, la depresión y la ansiedad. Hay muchas formas de relajación y la clave para una relajación exitosa es comprender los principios básicos de las técnicas y la práctica. Relajación a través de la visualización. Mantenga una respiración lenta, constante y profunda durante todo el proceso, y sienta la energía cálida fluyendo a través de su cuerpo con la visualización.

.... Llénese de Dios nuestro padre creador infinito en bondad.

*Todos estos tratamientos son naturales, no tienen efectos nocivos para la salud, de todas maneras en casos de presentarse algún síntoma se recomienda acudir a los centros de las redes de salud proporcionados por el estado.