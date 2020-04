(VIDEO) Sistema Patria: Al menos 11 millones 440 mil 324 venezolanos han respondido nueva encuesta de Covid-19

29.04.20 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que hasta este miércoles un total de 11 millones 440 mil 324 venezolanos han respondido la nueva encuesta “Análisis de la Cuarentena y Situación del Covid-19”, disponible en el Sistema Patria, de los cuales 57 % son mujeres y el 43 % son hombres.

Durante un contacto telefónico en el programa "Con El Mazo Dando", que conduce Diosdado Cabello y que transmite Venezolana de Televisión (VTV), el Mandatario Nacional detalló la opinión de los venezolanos en cada pregunta con sus respectivos resultados:

1.- ¿Conoces a alguien que ha dado resultados a la Covid-19?

1.1 % dice que sí, 98.9 % dice que no.

2.- ¿Has tenido contacto con alguna persona positivo al Covid-19?

7.5 % señala que ha tenido contacto

3.- ¿Qué riesgo le ves a la infección del coronavirus?

Me preocupa 34 %; tiene riesgo mortal 28 %; alto riesgo 27 %; 9 % dice no creer que se contagie; 1 % dice que es algo leve; 1 % dice que no le ve riesgo de contagio.

En conclusión, 89 % de los venezolanos cree que es una situación de riesgo, alto riesgo y de cuidado; y solo el 11 % cree que no tiene riesgo mortal.

Igualmente, el 97 % declara que hay que usar la mascarilla y lavarse las manos con mayor frecuencia para prevenir esta enfermedad respiratoria.

4.- Tienes niños o niñas en edad escolar?

52.4 % los tiene, mientras que 46.7 % no tiene. Esta pregunta se realiza a quienes contesten que tienen niños en casa.

5.- ¿Cuál es la frase más adecuada que describe tu situación?

74 % dice que los niños se mantienen estudiando a distancia; 14 % sostiene que le cuesta trabajo a los niños concentrarse en el estudio; 6 % no estaban estudiando antes de la cuarentena y el 5 % señala que no logran estudiar en el hogar.

Ante esto, el Jefe de Estado hizo un llamado a todos los niños y niñas a que se concentren en el estudio, mientras que a los padres y madres recomendó tener paciencia y mucha motivación.

6.- ¿Qué otras actividades realizan los niños en el hogar?

91 % ver televisión: 77 % juegos tradicionales, entre los cuales está la voladura de papagayos que a juicio del Mandatario ha aumentado en tiempo de cuarentena; 74 % dice leer; 47 % juegos electrónicos por internet; 13 % jugar en casa de los vecinos. Ante esto último. el Jefe de Estado pidió tener mayores cuidados pues no es conveniente ir y venir a otras casas vecinas.

7.- ¿Diga las actividades que realiza con frecuencia durante la cuarentena en el hogar?

93 % realiza actividades en el hogar como cocinar, limpiar, hacer reparaciones y mantenimiento; 87 % se dedica a descansar, leer, escuchar música, ver televisión y jugar; 86 % comparte en familia; 32 % hace ejercicios; 17 % dice trabajar a distancia y 16 % estudia a distancia.

8.- ¿Frases que usted identifica durante la cuarentena?

53 % asegura que menudo siente preocupación y angustia; 45 % dice que ha sido llevadera y no le ha costado nada cumplirla; 45 % le ha ayudado a compenetrarse con la familia y el 14 % dice que le ha costado mucho cumplirla.

9.- ¿Sobre el futuro qué piensas?

62 % dice que la pandemia va a pasar y habrá una recuperación; 22 % dice ser optimista; 14 % dice que va a tardar mucho para que la pandemia pase y 1 % manifiesta su pesimismo. El total arroja que 84% del pueblo se mantiene sólido y esperanzado en esta etapa.

10.- ¿Cómo ha cambiado hábito de sueño?

52 % dice que no ha cambiado; 23 % dice que está durmiendo menos y 15 % dice que está durmiendo las mismas horas de sueño.

11.- ¿Si se te presenta alguna sintomatología respiratoria, conoce el sitio dónde puede acudir para recibir asistencia médica?

85% dice que sí y 15% dice que no.

12.- ¿A qué sitio acudiría usted de ser necesario?

39 % Centro de Diagnóstico Integral (CDI), 26 % hospital centinela, 24 % hospital público y 1% clínica privada.

Ante los resultados arrojados en la encuesta del Sistema Patria, el presidente Maduro resaltó que “en Venezuela la cuarentena ha sido voluntaria, consciente y ha tenido su flexibilización. Me gusta compartir los resultados de la encuesta, porque son instrumentos de trabajo científico, donde hacemos encuestas masivas, Sistema Patria, estadísticas directas, tenemos 4 o 5 fuentes, que cruzamos todos los días, para saber el estado de opinión de la población, los problemas de la gente y la orientación que tiene el pueblo venezolano”.

Hizo hincapié, en que todo el tema de la culminación del año escolar a distancia fue consultada con el pueblo a través del Sistema Patria, donde 90 % de las familias venezolanas les brindó todo su respaldo a este método en medio de la pandemia para preservar la salud.

Finalmente, anunció que en los próximos días harán dos encuestas más que serán anunciadas este jueves y que permitirán tomar una serie de decisiones en materia de fiscalización.