(VIDEO) Maestra venezolana muestra su nevera como manera de expresar su indignación ante salarios de hambre

28 de abril de 2020.- Una docente jubilada muestra su nevera vacía en un video en twitter. La realidad de lxs docentes en Venezuela es que el salario no alcanza ni para comprar dos cartones de huevos a lo que el Ministro de Educación y el gobierno nacional hacen caso omiso ante la exigencia de la base magisterial.

"Como pueden ver esta es la nevera de un maestro. Un maestro de educación que hemos dado la vida por educar a los niños, educar a los profesionales del futuro ¿Cómon es posible que nos tengan en estas condicones este gobierno? ¡No puede ser! ¡No podemos seguir con esta situación!. No tenemos como llenar la nevera ni con medio kilo de queso porque está demasiado costoso,(el precio de) la carne es una exageración ... No podemos comprar ni siquiera las verduras para hacer una sopa o los huesos para hacer un caldo. ¿A sónde vamos a llegar? ¿A dónde nos va a llevar este gobierno? ¡Por favor necesitamos que nos ayuden! ¡Que nos ayuden, ya no podemos aguantar esta situación!" Testimonio de una Educadora Jubilada.

Las redes sociales que se han convertido en el espacio de denuncia y desahogo de lxs trabajadorxs venezolanos son una muestra de lo que siente y padece maestras y profesores en Venezuela.

El ajuste de precios ha resultado una decepción para la población venezolana y lxs docentes levantan su voz ante la imposición de seguir trabajando de manera virtual cuando no tienen cómo cubrir tan siquiera la Canasta Alimentaria con su menguado ingreso, mucho menos para adquirir computadoras o telefonos inteligentes.

Esta situación deplorable intenta ser aprovechada y capitalizada por factores de la Derecha Tradicional, mientras que los dirigentes sindicales que se autoproclaman "revolucionarios" y "socialistas" fungen de correa de transmisión de las políticas salariales que se imponen desde el gobierno y que mantienen a la clase trabajadora y a la base magisterial en un Salario Cero.

El día de hoy 28 de abril se está convocando desde diversas organizaciones e individualidades un twitazo-protesta a las 7 p.m. bajo la etiqueta #SalarioIgualCanastaBasica