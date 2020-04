(VIDEO) Nicolás Maduro ordena activar medidas contra la "especualción brutal"

22 de abril de 2020.- El Presidente Nicolás Maduro durante un evento con productores en el Poliedro de Caracas, ordenó a su gabinete a tomar medidas para «atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país», como respuesta a la «guerra económica brutal contra el pueblo» haciendo referencia a la exponencial alza del precio del dólar y de los alimentos que, aunque es sistemática en los últimos años, se ha agudizado en las últimas dos semanas.

Maduro expresó ante medios de comunicación nacional una solicitud de apoyo a la clase trabajadora «para que me den todo su apoyo si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores, que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular».

«Venezuela ha enfrentado en estos últimos 4 ó 5 años toda una guerra económica (…) Ustedes han visto todo lo que nos han hecho desde afuera: sanciones criminales, persecución financiera, robo de activos, robo de dinero, persecución comercial. Desde adentro: especulación, guerra con el dólar. ¡Todo nos lo han hecho!»

«En este momento están activando la guerra económica brutal contra el pueblo. Yo estoy pendiente, ocupado y activado. Todos los mecanismos para regular, para procesar, para llevar la producción, los costos, los precios, están activados. Venimos de varios días de conversaciones, y yo les dijo a los actores económicos privados involucrados: pónganse serios. Miren que están frente a revolucionarios, que tenemos palabra y estamos listos para tomar decisiones y soluciones».

«Ya le he dado instrucciones muy claras al vicepresidente (de economía), Tareck (El Aissami); al ministro de agricultura (Wilmar Castro Soteldo), al ministro de alimentación (Carlos Leal Tellería) y a la ministra de comercio (Eneida Laya Lugo). (He dado) instrucciones bien precisas, para, en las próximas horas, atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país».

«Estamos preparados para producir, y debemos estar preparados para asumir esta embestida económica de la oligarquía apátrida que pretende especular y dañar al país en medio de una pandemia. ¡No lo voy a permitir! ¡No lo podemos permitir!», dijo el Presidente Maduro. «Puede contar toda Venezuela que aquí tiene un gobierno responsable, que los escucha, y que está todos los días, las 24 horas, atento para la protección y la vida de las y los venezolanos».

El salario mínimo de los trabajadores venezolanos establecido por el gobierno nacional es de Bs 250.000 más un bono de alimentación de Bs 200.000, lo que significa un ingreso mensual de Bs 450.0000 (2,30$). La clase trabajadora ha exigido durante estos años que el gobierno nacional cumpla con lo establecido en el Art. 91 de la CRBV: Salario igual a la Canasta Básica, a lo que se le suma la exigencia de control de precios y cese al bachaqueo de alimentos básicos y la especulación.