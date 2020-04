Lara: Jubilados y pensionados del IND solicitan un bono compensatorio

Barquisimeto, abril 18 -2020. -Todos los Jubilados y Pensionados dependientes del Instituto Nacional de Deporte (IND) le solicitamos al ministro Pedro Infante, la emisión a la mayor celeridad de un Bono solidario compensatorio, tabulado de acuerdo a la situación económica que padecemos actualmente, medición del espiral inflacionario, así lo solicito públicamente el dirigente social, Prof., periodista y abogado Willians Escalona, jubilado por esa instancia deportiva .Indico Escalona, “ como estamos desasistido los 4.000 jubilados que le dimos parte de nuestra vidas a la juventud, al deporte, al País, hoy día con esa dieta económica que nos paga el Estado se nos imposibilita, es negatoria de vivir nuestro últimos días de una manera decente, digna



Estamos en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, con mil Bolívares mensuales, Bs.33.333 diarios se evidencian que estamos pasando hambre, no nos alcanza ni para cubrir un desayuno, la débil cantidad abonada mensualmente no nos llega para cubrir nuestra alimentación, pasajes, vestimenta, aseo personal, compra de comida, medicina, consultas médicas-odontologías, pago de servicios.



Indico el Dr. Willians Escalona “el IND está en deuda con nosotros a violarnos nuestras condiciones vinculantes que nos ata a la convención contractual, a no aplicarnos la tabla de clasificación, los estatutos académicos adquiridos ante de darnos la jubilación, la homologación, además de asentadas jurisprudencia patria relacionada. Es oportuno señalar, la manera grosera, continua y sistemática, como nos conculcan preceptos constitucionales como la progresividad laboral, la ley del estatuto sobre el régimen de jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o empleados de la administración pública nacional, de los estados y de los municipios”



Continuo el informante “que les quede claro no son dadivas que solicitamos, es el cumplimiento de nuestros derechos bien ganados por muchos de nosotros, patentamos base moral y ética en demasía para exponer nuestra grave situación socio económica por lo que estamos transitando hace data”.



Prosiguió el Dr. Willians Escalona, “con mucha alegría, recibimos la voluntad del Gobierno Nacional al anuncia la implementación de la Chamba adulto mayor, eso fue el año pasado, gran cantidad de nosotros recurrimos y cumplimos el llamado, censándonos, incluyendo en la plataforma puesta en práctica al efecto, pero desgraciadamente, una vez fuimos engañados, no nos llamaron, muy a pesar que entre nosotros hay jubilados con suficiente méritos, capacidad, formación para cumplir la actividad concomitante”



Continuo el jubilado, Willians Escalona” es imperativo previo analisis que debe pasar por la frente de quienes dirigen, administran a nuestro IND, como podemos nosotros sobrevivir con este salario mínimo, nosotros los Entrenadores nos ganamos con nuestros trabajos en canchas y estadios una clasificación de rango, e incluirnos en la tabla clasificatoria, basada en documentos administrativos, grados académicos y ahora nos pagan con sueldo mínimo, pregunto ¿será que el soldado cobra al igual que el general?”



Finalmente, exhorto a sus compañeros, obreros, Entrenadores y personal administrativo, jubilados u pensionados del IND, a emprender acciones y luchas para búsqueda de mejoras socioeconómica, la vía pertinente es la organización, dejando sus medios donde se pueden comunicar, 0424.543.28.98, escalonabufete24@gmail.com, Fabook, Willians Escalona Terán, twitter @willians24