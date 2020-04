204 casos de COVID-19 en Venezuela

Caracas 16 de abril de 2020.- El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro anunció hoy sobre 7 nuevos casos detectados del coronavirus Covid-19 en el país, llegando la cifra a 204 casos de personas enfermas.



De los nuevos casos, lamentablemente, 4 son colaboradores cubanos, que trabajaban en Guarenas, estado Miranda y están ingresados en el CDI de La California Sur, municipio Sucre del mismo estado, ellos son: una enfermera de 36 años con síntomas de Insuficiencia respiratoria aguda leve y tratamiento, un enfermero de 52 años, que tiene insuficiencia respiratoria aguda moderada y tratamiento, una enfermera de 57 años, con síntomas desde el 13 de abril: dolor de cabeza y malestar general e insuficiencia respiratoria aguda leve, con tratamiento personalizado y un odontólogo de 37 años, que presentó dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general con insuficiencia aguda leve.



Los otros 3 casos del día de hoy son: una adolescente de 14 años, estudiante y vive en el sector de Artigas (parroquia San Juan, Caracas). Resultó ser la hija de uno de los trabajadores de la empresa de escoltas que ofrece servicios a directivos de Empresas Polar, de la cual se han registrado otros siete casos. Fue ingresada en el Hospital Materno Hugo Chávez, donde se le hicieron las pruebas y resultó positiva; luego fue referida a una clínica privada; la otra es una adolescente de 17 años, del municipio Morán de El Tocuyo, estado Lara. También estudiante. No tiene antecedentes de viaje, no se ha conseguido quién la contagió. Presentó fiebre, tos y dificultad respiratoria. Fue llevada al CDI La Guajirita. Está asintomática, la trasladaron al hospital centinela en Sarare, estado Lara y una mujer de 40 años en el estado Nueva Esparta, trabajadora de la alcaldía de Maneiro. Síntomas de tos, malestar general, la ingresan al CDI Santa Ana. Está asintomática.



De igual manera el Jefe de Estado también informó que se han realizado 268.503 pruebas de coronavirus Covid-19 en Venezuela y que se han tomado todas las medidas para que no se propague el virus en las comunidades. Reveló las cifras de personas que han llenado la encuesta sobre Covid-19 en el Sistema del Carnet de la Patria, indicando que 18.406.747 personas han llenado la consulta en línea, lo que ha permitido determinar que 160.013 personas deben ser visitadas en sus casas para chequeos físicos, y, de ellas, 155.099 han sido visitadas. 22.171 han presentado síntomas diversos y han sido sometidas a mayores exámenes.



Informó también el Presidente, que 111 personas están recuperadas (lo que representa un 54 por ciento) y 84 casos están activos: 37 están en Centros de Diagnóstico Integral (CDIs), 25 en hospitales públicos, 20 en clínicas privadas y 2 en hoteles.





