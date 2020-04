Lea las efemérides de hoy 12 de abril

Detención de Tarek por la DISIP al día siguiente del golpe de Estado de abril de 2002 Credito: Web

Estos son algunos eventos de importancia para Venezuela y el mundo, ocurridos un día como hoy 12 de abril.



El 12 de abril es el 102.º (centésimo segundo) día del año en el calendario gregoriano y el 103.º (centésimo tercero) en los años bisiestos. Quedan 263 días para finalizar el año.



Día del Obstetra.



Día del Niño Boliviano.



Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.



Día Mundial contra la Contaminación Acústica.



Día Mundial de Reducción de Gastos Militares.



Día del Decorador y Vidrierista.



Nace Juan Manuel Olivares. Compositor y músico venezolano. (1760)



En Venezuela, Manuel Felipe de Tovar presta juramento como primer presidente electo. (1860)



Se inicia la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense (1861).



Se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela (1875).



Nace Montserrat Caballé (1933) | Cantante lírica española.



Se graba la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora (1954). Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia y una de las mejores canciones de todos los tiempos.



Jonas Salk presenta la vacuna contra la poliomielitis (1955).



Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en viajar al espacio exterior (1961).



El transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial. (1981)



Se inaugura Disneyland París o EuroDisney (1992).



Yahoo comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York (1996).



Se instala una dictadura que duró menos de 24 horas en Venezuela, por el empresario Pedro Carmona que disolvió todos los poderes en el marco del Golpe de Estado contra Hugo Chávez. (2002)



En Venezuela, Tarek William Saab y Ramón Rodriguez Chacin son privados ilegitimamente de libertad por la dictadura de Carmona (2002)



Organizaciones sociales revolucionarias planificaban cómo enfrentar la dictadura de Carmona y el regreso de Hugo Chávez al poder (2002)



En la web se comenzaba a disenar el lanzamiento de la portal popular y alternativo www.aporrea.org en defensa del proceso revolucionario y democrático en Venezuela (2002)



En los Estados Unidos, la empresa AMD presenta el microprocesador Opteron, de doble núcleo. (2005)



En los Estados Unidos, la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D, de 64 bits. (2005)