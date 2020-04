(VIDEO) OMS: Mascotas pueden contraer covid-19 pero no lo propagan

08.04.20 - La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) está causando mucha incertidumbre en todo el mundo en muchos aspectos, dentro ellos como una amenaza al bienestar de los animales de compañía, porque mucha gente asocia que sus mascotas podrían enfermarse y propagar el virus. Esta desinformación está llevando miedo y resultando en abandono y sacrificio despiadado de perros y gatos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció este miércoles que los animales de compañía pueden llegar a contagiarse por la Covid-19, pero que no suponen un agente de propagación del virus que azota a la humanidad.El anuncio lo hizo la líder técnico de Covid-19 de la OMS, Dra. Maria Van Kerkhove, quien explicó que a la fecha hay 2 perros en Hong Kong, 1 gato en Bélgica y un tigre en el zoológico del Bronx en EE.UU., contagiados de coronavirus.Hace días, la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas, recomendó que aquellos animales que no tienen una rutina de salir de la casa deben permanecer resguardados en el hogar, mientras que aquellos que por hábitos así lo requieran, hacerlo muy puntualmente y hacerlo con todas las medidas de protección para evitar cualquier situación de exposición.“Al retorno a casa deben lavarse sus patitas, pero la recomendación es que lo hagan solo con agua y jabón para poder hacer la higiene. No debe utilizarse cloro, antibacteriales con alcohol porque le producen irritaciones en sus patitas”, precisó.Algunos de los síntomas en las mascotas son vómitos, diarreas (que pueden convertirse en deposiciones con sangre), fiebre, dolor abdominal, decaimiento y falta de apetito.Una investigación realizada en China en enero y febrero, determinó que gatos y hurones son altamente susceptibles al virus cuando se les introdujeron partículas virales por la nariz.También se encontró que los gatos pueden contagiarse entre sí a través de la respiración. Los felinos infectados tenían el virus en boca, nariz e intestino delgado. En los hurones se encontró en el tracto respiratorio superior.