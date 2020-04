Supermercados y farmacias atenderán al público de 8 am a 6 pm durante cuarentena

08.04.20 - “Los horarios establecidos a la red de supermercados y farmacias para la venta de productos son de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. En las zonas fronterizas se estableció horario especial”, informó la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Eneida Laya.



Durante su participación en el programa radial Al Instante, que trasmite Unión Radio y conduce Esther Quiaro, enfatizó que “toda la cadena productiva de alimentación, incluso la de comida para animales y farmacias deben trabajar”.



Añadió que motivado a la creciente incertidumbre en la población, se publicará un comunicado donde se especificará tantos los horarios de funcionamiento de las cadenas de farmacias, supermercados y las medidas de prevención que deben tener los mismos.



En el caso de los Mercados Municipales se estableció un horario de funcionamiento de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., mientras que para supermercados y farmacias se estableció desde las 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



Mientras tanto, en las zonas fronterizas, se mantiene un horario decretado por el Ejecutivo Nacional.



Laya precisó que desde el Decreto de Estado de Alarma Nacional ordenado por el presidente Nicolás Maduro, se realizan trabajos mancomunados entre las instituciones del Gobierno Nacional y regional para garantizar el suministro de combustible que permite que no se paralicen los procesos de comercialización y distribución de alimentos, laboratorios, farmacias, higiene y limpieza.



Asimismo, reiteró que se realizan inspecciones a los comercios donde se revisan las estructuras de costos y se hace un exhorto al cumplimiento de las leyes y acuerdos.



La titular de la cartera de Comercio Nacional detalló que se está perfeccionando un nuevo plan de distribución de alimentos para proteger al pueblo, llamado “Yo Compro en Casa”, donde los usuarios podrán elegir los productos alimenticios a adquirir, lo que permitirá ajustar las compras a las necesidades de cada hogar.



Se pudo conocer que Plan inició en la parroquia Sucre y en el municipio Sucre, específicamente en Petare.



Pagos de arrendamientos están suspendido



Refiriéndose al tema del arrendamiento, la titular del Comercio Nacional, aclaró que es una “suspensión” y no “exoneración” del pago, la medida adoptada por el Presidente de la República, con la finalidad de garantizar el funcionamiento de este sector y proteger a las familias que ven mermada su capacidad de pago como consecuencia de la pandemia.



Para una mayor asesoría a los arrendatarios y arrendadores podrán comunicarse al número 0800 LOJUSTO (0800 5658786) o al correo electrónico: arrendamientocomercial@sundde.gob.ve

