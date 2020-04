(VIDEO) Alcalde Chacao decreta "toque de queda" por el Covid-19. Habitantes rechazan la moción: "no es su competencia"

03-04-20.-El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó a través de un video publicado redes sociales que a partir de este sábado 4 de abril queda prohibida la circulación peatonal y vehicular por las calles de la localidad después de las 6:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m.lo que en la práctcica se convierte en un "toque de queda",Duque explicó que la medida se toma para contener la propagación del coronavirus Covid-19."Consideramos que es suficiente desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, para que el miembro responsable de la familia salga, compre lo que necesite y regrese a su casa", expresó.Asimismo, señaló que quien viole la norma a partir de esa hora cualquier persona que sea encontrado transitando, "deberá poseer un salvoconducto o una emergencia comprobable".Tras la emisión del decreto por parte del alcalde, el abogado Mario D'Andrea rechazó el documento y señaló, a través de la red social Twitter, que dicha moción "no es su competencia" como alcalde."1 No tienes competencia para una medida de esa naturaleza; 2. Estas tratando una falta (desobediencia a la autoridad) como un delito. Se debe aplicar procedimiento de faltas ante estas situaciones de desobediencia del decreto”, "Irresponsable que no sabe dirigir un municipio", aseveró D'Andrea.