Muere por coronavirus el médico venezolano Isaac Abadi en Miami

El miércoles 1ero de abril, falleció a los 84 años, en la ciudad de Miami el médico venezolano Isaac Abadi, destacado internista y reumatólogo, a consecuencia del covid-19. Informó a través de Twiter su sobrina, la doctora Lilian Abbo, directora de enfermedades infecciosas del Jakson Memorial Hospital de Miami y quien estuvo al cuidado de su tío.

El destacado galeno de origen merideño es recordado como un brillante internista y reumatólogo venezolano, por la sociedad médica y científica venezolana. Fue director de la Escuela de Medicina Luis Razetti de la UCV; jefe del Departamento de Medicina del Hospital Universitario de Caracas y director fundador del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas; creador de los cursos de Postgrado de Medicina Interna de Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.También Fue Master of Rheumatology PANLAR 2006 (Maestro de la Reumatología de la Liga Panamericana de Asociaciones de la Reumatología).

El médico y científico venezolano presentó un cuadro respiratorio severo. Al conocer su estado, pidió que le llevaran los resultados de las radiografías realizadas y al percatarse de su gravedad, pidió que le quitaran el respirador artificial y le inyectaran morfina para descansar en paz.

La Dra. Lilian Abbo, su sobrina, envío este mensaje, que trascendió a los medios, a sus familiares y amigos, momentos antes del fallecimiento del doctor Abadi:

Mi Tío Saky se está muriendo en el MICU de mi hospital.. solito .. en la unidad de CoVID19 con un drip de morfina…con un ARDS severo que no respondió ni a IL6 inhibitors, steroids o prograf.. decidió el mismo ser DNR (No resucitación) y DNI. (No intubación) . Su mayor preocupación es que mi tía estuviera bien y no se preocupara aunque el estaba severamente hypoxemico…Soy el único familiar que puede entrar al hospital.. además de estar a cargo de liderar todos los esfuerzos de planes de pandemia y operaciones de nuestro sistema de salud.. Todos saben lo especial que es el Dr Abadi. No solo como tío sino el médico ejemplar que siempre ha sido. Brillante hasta el final.. el lunes me pregunto que como estaba su placa de tórax y ayer se volvió a descompensar..

Mi tío fue mi primer mentor, la persona que siempre me ha empujado a cuestionar cualquier diagnóstico hasta entender la etiología en cada paciente. Fue un pionero de la medicina basada en evidencias. Siempre buscando la excelencia, el ayudar al prójimo en ir más allá que los demás por curar a cada paciente como individuo. Me enseñó que la medicina es una forma de vida y ayudar a morir a un enfermo con compasión y solamente acompañarlo en sus últimos momentos es tan importante como curar". Tengo un nudo en el corazón. Nunca podré a llegar a tener la mitad de la inteligencia o la semiología de mi tío. Solo espero que en el cielo tengan un lugar muy especial para el Dr Abadi.

Aquí seguiremos luchando contra esta terrible pandemia. Y ojalá que irónicamente los infectólogos podamos conseguir rápidamente una cura con drogas reumatológicas para parar esta tragedia".