Llamado a la Opinión Pública Nacional: Unir esfuerzos para superar la pandemia en Venezuela

3 de abrilde 2020.-

Más de 300 académicas/os, activistas, dirigentes políticos, organizaciones y ciudadana/os de variadas orientaciones exhortan, a través de un de un llamado a la opinión pública nacional, a respaladar con sus firmas la construcción de inmediatos acuerdos políticos y extienden propuestas ante la emergencia causada por la pandemia del Covid-19 y su potencial expansión en el país. Invitan también a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa escribiendo al correo encuentroplural2020@gmail.com o accesando a través del siguiente link: https://forms.gle/gmvRKaEmMcA56W6AA

A continuación el Llamado y el respaldo en firmas a las 2:56 de hoy viernes 3 de abril:

La Organización Mundial de la Salud ha declarado recientemente el surgimiento de una pandemia debido al nuevo coronavirus (el SARS-CoV-2), que provoca la enfermedad denominada Covid-19 con graves consecuencias para la salud.

Nosotros, como venezolanas y venezolanos de diversas tendencias políticas, culturales y sociales, coincidimos en la consternación por los enormes riesgos que afronta el país. Por esa razón nos reunimos para exhortar firmemente a las partes del conflicto político venezolano, a construir los acuerdos políticos necesarios que permitan la obtención de los apoyos perentorios y la coordinación de su gestión para afrontar la pandemia. Hoy abogamos por la política como garante del bien común enmarcada en los valores humanitarios. Así, queremos enfatizar el deber de los actores políticos para sus conciudadanos, quienes necesitan que sus decisiones y acciones estén a la altura de la emergencia que se avecina.

Para afrontar esta pandemia es necesario destinar el mejor esfuerzo de todos, además de contar con disponibilidad de recursos para la tarea que tenemos por delante. Hoy la disponibilidad de recursos económicos del país ha mermado por su mala gestión y desviación. Así mismo, el acceso a recursos con los cuales la nación cuenta en el exterior, como la posibilidad de acceder al financiamiento internacional, se ven comprometidos tanto por la disputa político institucional interna, como por medidas unilaterales de actores externos.

En este sentido, exhortamos a las partes del conflicto político venezolano, a construir los acuerdos políticos necesarios que permitan, tanto la obtención de los recursos de forma perentoria, como la coordinación de su gestión para afrontar la pandemia. Para lograr estos acuerdos, apostamos a soluciones soberanas y rechazamos cualquier tipo de acciones, injerencias y/o presiones internacionales que nos alejen de salidas negociadas y constitucionales al conflicto venezolano, así como aquellas que violen los Derechos Humanos y la democracia.

Proponemos a la dirigencia de todo el espectro político del país, las siguientes medidas mínimas que consideramos indispensables y de urgente implementación:

1) Convocar e incluir a todos los sectores políticos y sociales en la respuesta ante la emergencia. Creemos necesario concertar acuerdos con los más amplios sectores, incluyendo políticos, movimientos sociales y sectores organizados del país, en procura del asesoramiento y coordinación de todos los esfuerzos de la sociedad para enfrentar la crisis. Exhortamos a prestar especial empeño en la participación de especialistas en tema de salud y áreas afines, instituciones científicas y universitarias, con el propósito de incorporar su experticia en el desarrollo de las estrategias para atajar la pandemia y disminuir los daños y sufrimiento de la población. Las fuerzas de seguridad del Estado deben estar a su disposición y servir de apoyo en la gestión de la crisis. Es necesario garantizar la transparencia, la información veraz y oportuna, y el pleno acceso de todos los comunicadores sociales a las fuentes oficiales de información. En ese sentido, se propone establecer una interlocución dinámica entre los medios, los periodistas y las autoridades públicas que garantice el derecho constitucional y legal de la ciudadanía a la información.

2) Lograr acuerdos institucionales que permitan la solicitud concertada de la ayuda internacional, con garantías de gestión conjunta y transparente. Los actores del conflicto político venezolano deben solicitar de manera coordinada la ayuda internacional (técnica y financiera) necesaria para afrontar la crisis sanitaria, económica y social que agrava la pandemia. La obtención de esta ayuda está supeditada a la presentación de garantías de gestión neutral y oportuna de los medios que se obtienen, cuyo único propósito es el de proteger vidas y la salud de la población. La gestión de la ayuda se debe hacer entre actores nacionales y representantes de instituciones internacionales, siendo ambos garantes de la transparencia en el uso de los medios obtenidos. El rol de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, y sus distintas agencias, sería de indispensable ayuda. También deben activarse mecanismos de contraloría social con estos mismos fines.

3) Implementación de apoyos económicos y sociales necesarios para garantizar la sostenibilidad y el respeto del confinamiento y del distanciamiento social. Para asegurar la práctica y el respeto del confinamiento por el conjunto de la población venezolana, se deben otorgar subvenciones para la gestión de la vida cotidiana. Hacer efectivo el acceso a la alimentación, a la salud, a los medicamentos y a los servicios públicos (agua, gas, electricidad, internet, gasolina) es la única garantía de la práctica estricta del confinamiento. De lo contrario, la población (en especial los sectores más vulnerables), no podrá respetar las medidas sanitarias por la urgencia de producir lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas.

4) En consonancia con la solicitud de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitamos urgentemente: a) aplicar las exenciones humanitarias anexas a las sanciones de carácter general que afectan a la población. Así, de manera eficaz, autorizar el rápido y riguroso suministro de equipos, material médico y de cualquier otra índole mientras dure la emergencia; b) considerar la liberación de las personas privadas de libertad u otorgar medidas humanitarias por delitos de menor cuantía y razones políticas para disminuir la probabilidad de contagio, procurando la mejora de las condiciones de salubridad y evitando el hacinamiento en los centros de reclusión.

Sólo con la voluntad de todos, pero fundamentalmente con la creación de condiciones de transparencia, confianza, ejercicio democrático y libre de los actores indispensables para asumir la pandemia y sus efectos, podremos afrontarla. Las medidas a tomar deben tener como objetivo principal la protección de la población y la garantía de todos sus derechos, y de ninguna manera deben atentar contra estos y la democracia. Colocamos además nuestros propios conocimientos a disposición, para apoyar las acciones de gestión de crisis y de construcción de soluciones para la búsqueda del bien común. La situación es grave, por lo tanto, los esfuerzos necesarios son grandes. El llamado a realizarlos es un llamado de sensatez, de humanidad y de respeto mutuo para construir el bienestar de todos los venezolanos.

Caracas, 1ero de abril de 2020

1. María Fernanda Abzueta. Activista Labo Ciudadano

2. Gilmer Atilio Acevedo G. Secretario agrario Unidad Visión Venezuela

3. Rosa Elena Acevedo. AC Uniandes

4. Mibelis Acevedo Donís. Periodista

5. José Aguilar. Profesor universitario, ULA

6. Vladimir Aguilar Castro. Profesor universitario, Universidad de Los Andes

7. Gualberto Alayón. Abogado Portuguesa

8. Tito Salvador Alayón Vargas. Profesionales y Técnicos Apure, Unidad Visión Venezuela

9. Nayat Alchaer Alchaer. Abogada y locutora

10. Francisco Alfaro Pareja. Politólogo, Investigador externo. Universidad Simón Bolívar

11. Damián Alifa. Sociólogo UCV

12. Marino Alvarado. Defensor de DDHH

13. Luis Alvarado Bruzual. Activista social - Fundación Váyalo

14. Morella Alvarado Miquilena. Investigadora ININCO, Universidad Central de Venezuela

15. Rossy Alvarado. Coordinadora regional Alianza Centro Yaracuy

16. Víctor Álvarez. Economista, Premio Nacional de Ciencias

17. Alejandro Álvarez Iragorry. Biólogo, Defensor de DDHH Ambientales. Coordinador de Clima21

18. René José Álvarez Marchán. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela Portuguesa

19. María Antonella Álvarez Segnini. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela Lara

20. Yoel Amaya. Ingeniero

21. Andrés Antillano. Profesor universitario

22. Santiago Arconada Rodríguez. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

23. Roximar Arias. Miembro Unidad Visión Venezuela Falcón

24. León Arismendi. Profesor UCV

25. Carlyana Arriechi. Coordinación Nacional de Activismo Juventud partido Cambiemos

26. Ignacio Ávalos. Profesor universitario, Observatorio Electoral Venezolano

27. Ramón Guillermo Aveledo. Profesor universitario

28. Keymer Ávila. Investigador y profesor universitario UCV

29. Diputado Omar Ávila. Secretario General Nacional Unidad Visión Venezuela

30. Marina Ayala. Psicóloga y Filósofa

31. Josefina Baldó Ayala. Arquitecto urbanista, Movimiento "De Frente con Venezuela"

32. Juan Barreto C. Profesor UCV. Escuela de Comunicación Social

33. César Bátiz. Periodista

34. Francisco (Kiko) Bautista. Periodista y artista plástico

35. César Bencomo. Antropólogo

36. Juan Berríos Ortigoza. Profesor asociado de la Universidad del Zulia

37. Javier Biardeau. Profesor universitario - FACES - UCV

38. Leonardo Bracamonte. Profesor UCV

39. Yoletty Bracho. Doctorando en Ciencias Políticas Université Lumiére Lyon 2

40. Maikel Brito. Docente

41. Gabriela Buada Bondell. Caleidoscopio Humano

42. Liliana Buitrago. Investigadora y activista social, Observatorio de Ecología Política de Venezuela

43. Eduardo Burger. Profesor universitario, guionista, activista

44. Lauren Caballero

45. Yadira Cáceres. Politólogo Universidad de Los Andes

46. Krupskaya Calderón. Ciudadana

47. Erick Daniel Camargo. Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV)

48. María Campos

49. Eliu Cardozo Sáez. Doctorado Estudios Políticos ULA

50. Alba Carosio. Centro de Estudios de la Mujer UCV

51. Cheo Carvajal. Director Ciudad Laboratorio

52. Leonardo Carvajal. Investigador en la UCAB

53. Feliz Carruido. Entrenador deportivo, Comité Olímpico Qatar

54. Gabriel Castillo. Arquitecto

55. Juan Pablo Castillo Croes. Musicólogo- Universidad Central de Venezuela

56. Maribel Castillo. Ex concejal y secretaria general Avanzada Progresista en Caracas

57. Soc. Luis Cedeño. Mg. Director Asociación Civil Paz Activa

58. Beatriz Cisneros. Consultora. Promotora del Programa Innova Venezuela. Aliada Labo Ciudadano

59. Wilmar Colina. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela Falcón

60. Miguel Ángel Contreras Natera. Profesor-Investigador UCV

61. José Cova. Secretario regional de organización Unidad Visión Venezuela Amazonas

62. Gabriela Croes Esté. Profesora UCV - Antropología

63. Franz De Armas

64. Iris De Franca. Secretaria General Cambiemos Movimiento Ciudadano Estado Miranda. Abogada

65. María De Oteyza

66. Silvia De Oteyza

67. José Gregorio Delgado Herrera. Abogado activista en DDHH

68. Luis Díaz. Activista de DDHH, Ateneo Popular

69. Tibizay Díaz. Socióloga

70. Yarrod Díaz. Unidad Visión Venezuela Zulia

71. Francisco Enrich Molinari. Politólogo venezolano

72. Alí Espina. Profesor Universitario y Secretario de Organización Unidad Visión Venezuela

73. Wilson Espinoza. Presidente organización indígena EVOLUCIÓN

74. Arnaldo Esté. Profesor e investigador, Universidad Central de Venezuela

75. Henri Falcón. Ex-gobernador del estado Lara, presidente de Avanzada Progresista

76. Óscar Feo Istúriz. Profesor Titular Jubilado, Especialista Salud Pública Universidad de Carabobo

77. George Luis Fereira Sánchez. Vocero principal REDES Zulia

78. Pedro Pablo Fernández. Director General Centro de Políticas Públicas Ifedec

79. José Luis Fernández-Shaw. Sociólogo

80. Magda Ferrer. Ingeniero, ciudadana

81. Ananias Flores. Secretario Regional Unidad Visión Venezuela Amazonas

82. Octavio Flores . Movimiento Político Bravo Sur

83. Ma. Beatriz Fonseca. Administración/Gerencia

84. Lorena Fréitez. Activista

85. María Eugenia Fréitez. Comunicadora social UCV

86. Nelson Fréitez . Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA

87. Marcos Fuenmayor Contreras. Historiador, Movimiento "De Frente con Venezuela"

88. Luis Fuenmayor Toro. Médico y Profesor Titular UCV, Movimiento "De Frente con Venezuela"

89. Ramsés Fuenmayor. Profesor Universitario - Universidad de Los Andes

90. Simón García

91. Juan García Viloria. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

92. Luis Gerardo Gabaldón. Profesor, Universidad Católica Andrés Bello

93. Bruno Gallo. Historiador, dirigente de Avanzada Progresista

94. Antonio García. Fotógrafo

95. Fanny García. Docente, secretaria nacional de organización de Avanzada Progresista

96. Jairo García Méndez. UCLA

97. Fernando Garlin Politis. Doctorando en Etnología, Université Paris Descartes

98. Hiram Gaviria. Presidente del partido Puente

99. Jorge Giménez. Educador jubilado

100. Juan Carlos Godoy Peña. Abogado

101. Herick Goicoechea Gámez. Politólogo, Observatorio Internacional de la juventud y los estudiantes

102. José Gómez Febres. Profesor Jubilado UCV (Facultad de Agronomía)

103. Alejandro González. Vicepresidente de la Fundación Ciudadanía, Prosperidad y Democracia

104. Mariángela González. Catia Posible

105. Gabriela González Fuentes. Documentalista de La Taguara Fílmica

106. Carlos Guerra García. Foro de países de América Latina y el Caribe

107. Damarys Guevara. Miembro Unidad Visión Venezuela Miranda

108. Mauricio Gutiérrez. Positivos en Colectivo y Venezuela Diversa

109. Eduardo Guzmán. Arquitecto

110. Oswaldo Guzmán. Dirigente político de Vargas

111. Jorge Luis Hernández . Miembro Unidad Visión Venezuela Falcón

112. Maria Angélica Hernández. Secretaría juvenil regional Unidad Visión Venezuela Apure

113. Seny Hernández. Profesora Asociada de la UCV y miembro del CEN Avanzada Progresista

114. Simón Hernández. WUAO

115. Pamela Genezaret Hernández Seija. Unidad Visión Venezuela

116. Alfredo Infante. Jesuita, director revista SIC, Párroco parroquia San Alberto Hurtado, La Vega

117. Francine Jácome. Antropóloga

118. Martha Jaén. Especialista Tec de Alimentos. Inmunonutrición

119. Nick James. Secretario de organización Unidad Visión Venezuela Yaracuy

120. José Jerez Estudiante. Unidad Visión Venezuela Anzoátegui

121. José Ángel Jiménez Pérez. Secretario general Unidad Visión Venezuela Apure

122. Maryhen Jiménez. PhD Ciencias Políticas, Universidad de Oxford

123. Rafael Simón Jiménez. Abogado y profesor de la UNIMET

124. Freddy Jiménez Colmenares. Abogado y locutor

125. Victangela Jiménez Pérez. Secretaria de formación estado Apure, Unidad Visión Venezuela

126. Juan Carlos La Rosa Velazco. Activista, Laguarura.org y El Agua Nos Une, comunidad de aprendizaje

127. Edgardo Lander. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

128. Luis E. Lander. Universidad Central de Venezuela

129. Jonathan Lara. Artista visual

130. Vicente Lecuna. Profesor universitario

131. Seymar Liscano. Activista, Labo Ciudadano

132. Anais López. Socióloga

133. Franklin López. Abogado, ciudadano

134. Margarita López Maya. Historiadora y doctora en Ciencias Sociales (UCV-UCAB)

135. María Alejandra López. Periodista

136. Rolando López Mérida. Abogado y Técnico en Construcción Civil

137. Alejandro López-González. PhD Profesor Asociado UPC Cataluña, editor "Soberanía Venezuela"

138. Alberto Lovera. Profesor e investigador, Universidad Central de Venezuela

139. Antonio Lovera. Coordinador regional Alianza Centro Carabobo

140. Mireya Lozada. Docente-investigadora. UCV

141. Nerio E. Lozada. Abogado, libre ejercicio profesional

142. Norwy Lugo. Juventud de Redes

143. Julia Machmud. Profesora Universitaria

144. Nelly Madueño. Secretaría general Unidad Visión Venezuela Mérida

145. Mercedes Malavé. Miembro directivo del Instituto de Políticas Públicas, IFEDEC

146. P. Alfonso Maldonado. Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

147. Robzayda Marcos Vera. Activista, Laguarura.org y El Agua Nos Une, comunidad de aprendizaje

148. Francisco Mariñez

149. Enrique Márquez. Diputado a la Asamblea Nacional

150. Gustavo Márquez Marín. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

151. Oswaldo Márquez. Militante de Bravo Sur

152. Oswaldo Marta. Docente de Vargas

153. Francisco Martínez. Empresario, ex-presidente de Fedecamaras

154. Rafael Alexis Martínez Orozco. Unidad Visión Venezuela, Trabajadores Apure

155. Francisco Matheus. Secretario Nacional de Organización Cambiemos Movimiento Ciudadano

156. Carlos Medina. Observatorio Electoral Venezolano

157. María Beatriz Medina. Licenciada en Letras, Directiva Banco del Libro

158. Ramón José Medina. Abogado, Vicepresidente Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro

159. Heisy Mejías. Secretaría Juvenil de Unidad Visión Venezuela

160. Segundo Meléndez. Presidente del MAS

161. Angelis Méndez. Periodista y Profesor Universitario

162. Carlos Mendoza Pottellá. Profesor UCV

163. Irma Mendoza. Médico anestesiólogo

164. Génesis Milano. Miembro de Unidad Visión Venezuela Aragua

165. Oly Millán Campos. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

166. Jorge Mirabal. Secretario Internacional del MAS, Coordinador General de Comisiones de la Copppal

167. César Mogollón. Secretario General de Alianza Centro

168. Carlos Molina Graterol. Profesor de la Universidad Central de Venezuela

169. Nokia Molina. Secretario regional Unidad Visión Venezuela Táchira

170. Esteban Emilio Monsonyi. Antropólogo, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

171. José Luis Montana. Ingeniero, Coordinador de la Fundación Social El Ormiguero

172. Leonardo Morales P. Politólogo, profesor de la UCV

173. Negal Morales. Ingeniero, Dirigente Nacional de Acción Democrática

174. Edgar Morales. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela Aragua

175. Ariannis Morillo. Dirección Regional Unidad Visión Venezuela Miranda

176. Carlos Eduardo Morreo. Institute of Postcolonial Studies, Australian National University

177. Felipe Mujica. Abogado y Secretario General del MAS

178. Héctor Navarro. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

179. Carlos Nieto Palma. Defensor de DDHH, Coordinador General Una Ventana a la Libertad

180. Luis Nieto. Dirección Nacional REDES

181. Karla Nieves. Actuario

182. Alejandro Ochoa

183. Enrique Ochoa Antich. Político y activista social

184. Adolfo Orozco. Psicólogo - Profesor Universitario

185. Ana Elisa Osorio. Médica epidemióloga, ex-ministra de Ambiente y diputada al Parlatino

186. Cristina Otálora. Investigadora UCV

187. Felipe Pachano Azuaje. Universidad de Los Andes

188. Juvenal José Pantoja. Miembro de la dirección de REDES Caracas

189. Melva Paredes. Diputada a la Asamblea Nacional. Cambiemos Movimiento Ciudadano

190. Javier Parra. Miembro dirección regional de Unidad Visión Venezuela Apure

191. Juan Vicente Parra Urbina. Unidad Visión Venezuela, Activismo Apure

192. Patricia Parra Hurtado. Politóloga UCV, Máster Criminología y Sociología Jurídico Penal UB

193. Rafael Parra

194. José Guillermo Pereira. Frente Ecoambiental Libertador 1986

195. Michael Penfold. Profesor asociado IESA

196. Rhina Josefina Pérez Bello. Estadígrafo - TSU en Informática

197. Adriana Pérez Piegard. Defensora de DDHH

198. Esther Perozo. Secretaria General Unidad Visión Venezuela Zulia

199. Isabella Picón. Activista Labo Ciudadano

200. Julio César Pineda. Diplomático, analista internacional

201. Olivier Ponce. Consejero Universitario-UCV / Coordinador nacional JCambiemosMC

202. Temir Porras Ponceleón. Profesor en Sciences Po Paris School of International Affairs

203. Nelly Prigorian. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, Investigadora CELATET

204. Eder Puerta. Secretario General del Partido Bandera Roja

205. Jesús Puerta. Profesor Universidad de Carabobo

206. Juan Pulido. Sociólogo

207. Iria Puyosa. Investigadora / Comunicación política, desórdenes informativos, movimientos sociales en red

208. Reinaldo Quijada. Coordinador Nacional del partido UPP89

209. Pablo Andrés Quintero Molinari. Politólogo UCV, asesor comunicacional

210. Rafael Quiroz Serrano. Economista petrolero, profesor UCV

211. Ángel Ramírez. Miembro Unidad Visión Venezuela Caracas

212. Gabriela Del Mar Ramírez Pérez. Trabajadora Social UCV, Movimiento por la Democracia

213. Ing. Angel Rangel Sánchez. Presidente Fundación Red de Solidaridad Ciudadana

214. Lexys Rendón. Defensora DDHH, antiautoritaria y aliada de las causas indígenas

215. José Requena. Activista Político

216. Feliciano Reyna Ganteaume. Defensor de DDHH, Acción Solidaria

217. Jacqueline Richter. Profesora titular UCV

218. Ricardo Ríos. Miembro del CEN de AP y Representante Profesoral al CU-UCV

219. Marcial Ríos Coronel. Ciudadano

220. José Ríos Lugo. Periodista

221. Ronna Rísquez. Periodista

222. Sairam Rivas. Secretaria Juvenil Nacional de la Juventud de Bandera Roja

223. Vanessa Robertazo. Abogada. Dirigente nacional de Cambiemos Movimiento Ciudadano

224. Jenny Danelly Rodríguez. Relacionista

225. Francisco Rodríguez. Profesor, Tulane University

226. Iokine Rodríguez. Investigadora

227. María Mercedes Rodríguez. Ceramista

228. Víctor Rodríguez. Sociólogo

229. Ricardo Rojas. Dirección Nacional REDES

230. Wilfredo Rojas. Consejo Político Nacional de REDES

231. Luis Romero. Secretario General, Avanzada Progresista

232. Alexis Rondón. Tec. Medio en Administración de Empresas y Luchador Social

233. Pável Rondón. Escuela de Gobierno Mundo y Fronteras

234. Xiomara Rondón. Secretaria Regional Unidad Visión Venezuela Falcón

235. Ramón Rosales Linares. Ingeniero industrial

236. Jorge Rosell. Abogado

237. Raima Rujano. Profesora universitaria (LUZ)

238. Carlos Salazar Lermont. Artista

239. Gloria Salazar Lermont. GobiérnaTec

240. Gracia Salazar. Activista Labo Ciudadano

241. Gregorio Salazar. Periodista

242. José Salazar. Cineasta

243. Marcos Salazar. Activista Labo Ciudadano

244. Emma Salazar Suárez. Socióloga, profesora universitaria, creadora de ecorinavzla

245. Rocío San Miguel. Defensora de DDHH

246. Asdrúbal Sánchez. Editor y Director Editorial Laboratorio Educativo

247. Francisco Javier Sánchez. Profesor de la Universidad de los Andes en Táchira

248. Francisco J. Sánchez. Profesor universitario UCAB

249. Héctor Sánchez. Alianza por el Referéndum-REDES

250. Elías Santana. Promotor Comunitario

251. Martha Santana Ibáñez. Ciudadana

252. Mónica Santander . Gestora cultural independiente

253. Daniel Santolo. Politólogo, Profesor UCV, Avanzada Progresista

254. Magalis Margarita Seija de Hernández. Unidad Vision Venezuela

255. Eduardo Semtei. Economista, miembro de la Dirección Política de Avanzada Progresista

256. Javier B. Seoane C. Profesor Titular UCAB y UCV

257. Chelina Sepúlveda. Profesora UCV e Investigadora IDEA

258. Reinaldo Sifuentes. Politólogo, Abogado y Profesor UCV

259. Cristian Silva. Secretario regional Unidad Visión Venezuela Sucre

260. Roldán Alfredo Silva. Administrador, especialista en Gerencia

261. Yullie Silva. Secretaria de organización Unidad Visión Venezuela Falcón

262. Eduardo Soto. Servicio Jesuita a Refugiados -JRS Venezuela

263. Maryclen Stelling. Socióloga

264. Manuel Sutherland. Economista. Director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO)

265. Isis Y. Tarache L. Licenciada en Ciencias Gerenciales

266. Emiliano Terán. Candidato a PHD UAB Barcelona, Observatorio de Ecología Política de Venezuela

267. Oswaldo Terán. Latinoamericano

268. Aimé Tillet. Antropólogo UCV

269. Jesús Chuo Torrealba. Periodista y activista comunitario

270. Adrián Torres Marcano. Profesor universitario UCV

271. Jaime Torres. Miembro del Consejo Político Nacional REDES

272. Frank Gustavo Tovar Zerpa. Profesor Universitario, miembro Dirección Nacional del MAS

273. Michel Ugueto. Periodista, Dirigente de Acción Democrática

274. Indira Urbaneja. ONG Reunificados

275. Isabel Urbaneja. Empresaria

276. Luis Uzcátegui. Presidente de Coprovidh, Miembro Unidad Visión Venezuela Falcón

277. María Carolina Uzcátegui. Empresaria, Ex presidente de Consecomercio

278. Rafael Uzcátegui. Defensor DDHH, anarquista y antimilitarista

279. Malu Valerio. Artista visual, activista de DDHH

280. Vanessa Vargas. Activista por la defensa de los derechos de las mujeres, Women Empowerment Laboratory (WELab)

281. Francisco Javier Velasco. Antropólogo, Doctor en Estudios del Desarrollo UCV, Observatorio de Ecología Política

282. Pedro Véliz. Presidente del Partido Bandera Roja

283. María Verdeal Durán. Abogada, profesora de la UCV y vice-presidenta del MAS

284. Ana Teresa Vielma Mendoza. Profesor Universitario, Facultad de Ingeniería, UCV

285. Mariangel Vielma. Lic. en Geografía UCV, Investigadora Observatorio de Ecología Política

286. Frederick Villegas. Publicista, Cambiemos Movimiento Ciudadano

287. Mario Villegas. Periodista

288. Vladmir Villegas. Periodista

289. Francisco José Virtuoso. Sacerdote jesuita, politógo e historiador

290. Jesús M. Vivas. Historiador, Profesor UPEL

291. José Zacarías. Abogado, Secretario General Partido Independientes por la Comunidad Nacional

292. Ángel Zambrano Cobo. Activista Labo Ciudadano

293. Manuel Zapata SJ. Fundación Centro Gumilla

294. Verónica Zubillaga. Investigadora y Profesora Universitaria, USB y REACIN



Organizaciones que firman (hasta el momento):

1. Acción Solidaria

2. Asociación Civil Ambar

3. Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios Atraem

4. Avanzada Progresista

5. Bandera Roja

6. Cambiemos Movimiento Ciudadano

7. Catia Posible

8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)

9. Civilis Derechos Humanos

10. Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos

11. Comité en Defensa de los Derechos Humanos parroquia Coche

12. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

13. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

14. Fundación Social El Ormiguero

15. GobiérnaTec

16. Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN)

17. Labo Ciudadano

18. Laguarura.org

19. Movimiento "De Frente Con Venezuela"

20. Movimiento al Socialismo MAS

21. Movimiento Ciudadano Alianza Centro

22. Movimiento Ciudadano Dale Letra

23. Movimiento Político Bravo Sur

24. Movimiento Pro Socialista

25. Mulier

26. Observatorio de Ecología Política de Venezuela

27. Observatorio de Universidades OBU

28. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)

29. Observatorio Global de Comunicación y Democracia

30. Oportunidad AC

31. Organización Indígena Intercultural Wainjirawa

32. Partido Redes

33. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

34. Plataforma Contra el Arco Minero

35. Positivos en Colectivo

36. Provea

37. Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN

38. SIPTRABSU-INCOMZU Construcción

39. Una Sampablera por Caracas

40. Una Ventana a la Libertad

41. Unidad Política Popular 89 (UPP89)

42. Unidad Visión Venezuela

