Mérida: Hospital Universitario ha atendido 258 personas por sintomatología por Covid-19

Con sintomatología sospechosa de Covid-19

*** Venezuela comenzó a formar parte del grupo de países en los que el virus ya tiene una circulación local y por tanto toda infección respiratoria aguda debe ser considerada como un caso sospechoso***



1 de abril de 2020.-Desde que fue habilitada la sala de triaje del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA), el pasado 16 de marzo, para atender a los posibles casos con complicaciones por Covid-19, han sido recibidos, evaluados y tratados 258 pacientes, así lo informó Indira Briceño, directora de este centro asistencial, durante su participación en el programa Legislando con los Merideños transmitido a través de Rumberisima 91.9 y Studio 102.7.



Indira explicó que estos pacientes han recaído en la categoría de casos sospechosos y han sido aislados en sus casas por presentar síntomas leves y en estos momentos están bajo vigilancia epidemiológica por parte de los médicos de Barrio Adentro y Corposalud, “todos estos pacientes han tenido evolución satisfactoria sin ninguna complicación, a todos se les ha colocado tratamiento médico sintomático y algunos se les suministrado antibiótico porque esos son los protocolos establecidos en el IAHULA”.



La directora del principal centro centinela señaló que de todos estos pacientes solo 11 han requerido hospitalización, “y en estos momentos son tres son niños que aún permanecen allí y actualmente tenemos un solo adulto que tuvo sintomatología severa pero que respondió bien al protocolo de salud”.



Circulación local del Covid-19



Briceño recordó que desde el pasado 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que Venezuela comenzó a formar parte del grupo de países en los que el virus ya tiene una circulación local y por tanto toda infección respiratoria aguda debe ser considerada como un caso sospechoso, pero no por eso necesariamente tiene que ser un positivo confirmado.



Dijo que en Mérida la curva del grupo etario más afectado sigue siendo entre los 30 y 39 años, seguida de los jóvenes de 20 a 29, ha sido similar a las demás entidades.



Preparación de morgue provisional



Por otra parte Briceño informó que recientemente sostuvo una reunión con Ramón Nieves, autoridad única de salud, representantes del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) y el grupo de médicos de Barrio Adentro, en la que se discutió destinar una morgue provisional que va a funcionar frente a la emergencia de adultos, porque no se puede utilizar la que tradicionalmente se ha usado.



Dijo que en los próximos días se va a acondicionar el espacio, en un trabajo articulado del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Mérida (CLEBM), Barrio Nuevo Barrio Tricolor, el CICPC y las funerarias, esto para evitar la posible contaminación del personal de salud o de quienes trasladan los cadáveres.



Para finalizar la galena hizo un llamado a la ciudadanía merideña para que no baje la guardia y se mantenga cumpliendo con la cuarentena y con todas las medidas de higiene y prevención ya conocidas porque ha sido la mejor arma en contra del Covid-19.