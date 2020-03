En el 23 de Enero aun no llega la bolsa CLAP mientras en Catia las venden en dólares

31 de marzo de 2020.- "La cuarentena no se puede cumplir con hambre!, así se puede escuchar en las calles de la parroquia 23 de Enero de Caracas. Ante el decreto de cuarentena social, los miles de habitantes de la popular parroquia han sido victimas una vez más de lo que han catalogado como la indolencia e ineficiencia del "Estado Mayor para la Alimentación", toda vez que, como en otras oportunidades, se les cobró la bolsa del CLAP hace más de 12 días y no les han sido entregadas.

A esto se le suma el hecho que los salarios que no cubren tan siquiera un día de alimentación no han sido objeto de aumentos para, por lo menos, cubrir la Canasta Alimentaria. En Venezuela la mayoría de quienes viven de su trabajo han tenido que verse obligados a cumplir otras actividades para completar una alimentación básica, que no en todos los casos es balanceada. En medio de la Cuarentena Social, es imposible cumplir estas actividades, lo que le suma más precariedad a la lamentable situación de la ciudadanía.

Las personas han tenido que scumplir la cuarentena social que si bien es necesaria, debe complementarse con medidas que garanticen el acceso a los productos de higiene y alimentos necesarios para protegerse de esta pandemia que azota al Mundo. Sin embargo en el Mercado Municipal de Catia en Caracas se puede ver como libremente son vendidas en dólares las bolsas y productos de los CLAP ante la mirada complaciente de policías que no tienen miramientos para tratar a la ciudadanía más como potenciales delincuentes que como potenciales pacientes.

Muchos ciudadanos en las redes consideran que los CLAP en estas particulares condiciones incluso deberían proveer no solo de carbohidratos, sino de proteinas, verduras y hortalizas necesarias para una alimentación balanceada. El Estado Mayor de la parroquia no ofrece explicaciones a la ciudadanía