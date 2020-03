Eric Ondarroa: Secaron al país y hoy los venezolanos están vulnerables ante el coronavirus

Eric Ondarroa Credito: Instagram

Este domingo (29/03/2020) el secretario general de la Fundación educativa Alianza del Lápiz, Eric Ondarroa, alertó sobre la crítica situación de sequía que padecen los venezolanos en medio de la más difícil coyuntura que le ha tocado vivir al país, producto de la pandemia de COVID-19.



"El agua es un servicio público que colapsó en Venezuela hace años. La realidad es que no tenemos agua para cumplir con una norma vital de prevención de lavarse las manos constantemente y lavar la ropa utilizada cuando salimos de nuestros hogares", cuestionó.



Poniendo como ejemplo a habitantes de Valle La Pascua, ciudadanos del estado Bolívar y vecinos de Caracas, por citar a los casos más dramáticos que conoce de primera mano; el dirigente político dijo que ha podido constatar la ausencia permanente del vital servicio, y rechazó que en lugar de soluciones concretas, desde Miraflores sigan apostando a la politiquería de siempre.



En un video difundido a través de su cuenta oficial de instagram: @eondarroa, el vocero del partido de la educación, detalló que en Valle La Pascua, estado Guárico, donde un bebé de 10 meses ha sido confirmado como víctima de la pandemia, las madres se ven obligadas a recoger agua de una toma irregular situada en un túnel rodeado de basura, de la avenida Rómulo Gallegos de esta ciudad. "Se trata de una realidad que se repite en todo el país", dijo.



Asimismo, refirió que la ausencia de agua en los grifos de los hogares venezolanos no es la única preocupación que deben enfrentar los venezolanos en medio de la cuarentena. "Con hambre y sin agua, no hay cuarentena que valga", alertó.



Ante esta cruda realidad, el vocero pidió a la ciudadanía tomar conciencia de la realidad y a salir de sus hogares solo en estricta necesidad. "Todos somos vulnerables, no expongamos a nuestras familias innecesariamente, esforcémonos para salir lo estrictamente necesario y a cumplir al máximo las normas de prevención que estén a nuestro alcance", pidió.



Fuente: Instagram de @eondarroa