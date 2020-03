El "Pollo" Carvajal estaría negociando su entrega a EEUU en las próximas horas

De acuerdo a información que se maneja por las redes, Hugo el "Pollo" Carvajal estaría en el proceso de entregarse a autoridades del gobierno estadounidense a través del Centro de Inteligencia (CNI) de España.

Hugo Carvajal se encuentra en la lista que publicó la Fiscalía de EEUU que puso sobre su cabeza una recompensa de 10 millones de dólares, que lo acusa por estar presuntamente vinculado a una red de narcotráfico. Carvajal que se encuentra viviendo en España decidió esconderse, luego de la solicitud de extradición de parte de EEUU, hasta ahora que surge el fuerte rumor sobre una entrega negociada a las autoridades norteamericanas.

Tanto perseguido por el gobierno de Venezuela como por el estadounidense había expresado: "En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", dijo Carvajal ante los tribunales españoles el pasado mes de septiembre,cuando luchaba para no ser extraditado.

Sin embargo Carvajal quien fuera jefe de la contrainteligencia en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que se desligo del gobierno de este último parece haber cambiado de opinión y haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Trump, al igual que lo hiciera un día antes Clíver Alcalá.