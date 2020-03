COVID-19 / 100 ONG venezolanas exigen garantizar el trabajo de actores humanitarios y derechos de poblaciones vulnerables

25 de marzo de 2020.-

100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el marco de reconocer que "el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19" y remarcando que "los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19", han suscrito un comunicado alertando sobre siete (7) aspectos sobre este tema donde hacen énfasis sobre "lo esencial en todas las etapas de la crisis", relacionadas con la situación de emergencia y que están transversalizadas por "El Respeto a la Dignidad Humana".

A continuación el comunicado:

100 ONG venezolanas: Autoridades deben garantizar el trabajo de los actores humanitarios y adoptar medidas para garantizar derechos de poblaciones vulnerables en su respuesta al COVID-19

Las ONG que suscribimos la presente comunicación reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Siendo nuestro deseo que las autoridades venezolanas tomen las mejores decisiones posibles para enfrentar la propagación de la enfermedad, reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis.

En ese sentido, queremos insistir en los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar a toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) Las medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:

Acción Solidaria

Civilis Derechos Humanos

Laboratorio de Paz

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Convite AC

Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)

Impulsa Latinoamérica

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)

GobiérnaTec

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

Movimiento SOMOS

Psicodehu

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

FundaRedes

Ipys Venezuela

Asociación Civil UNIANDES

A.C Los Naguaritos

Cátedra de la Paz / Universidad de los Andes

Liga Merideña contra el Sida

Asociación por la Vida /Mérida

Justicia y Paz OP Venezuela

Asociación Civil NUPAZ

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Crea País

Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM

Observatorio Venezolano de Violencia

SOS PACIENTES RENALES

Comité de derechos humanos de la guajira

Labo Ciudadano

Redes Ayuda & Humano Derecho Radio Estación

Hogar Virgen de los Dolores

Incide

Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana

Todos por el Futuro

Oportunidad AC

Instituto Progresista

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)

Fundación Rehabilitarte

ACOANA

Ciclovías Maracaibo

Caleidoscopio Humano

Una Ventana a la Libertad

Defensa en Acción

Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI

Proyecto Mujeres

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Observatorio Global Comunicación Y Democracia

StopVIH

Grupo Social Cesap

A.C. Médicos Unidos de Venezuela

Banco del Libro

Mulier

SOS Pacientes Renales

REDHELARA

ONG Las Mercedes Lara

El Zulia Recicla

DPR-LAR

Consorven, Confederación Sordos de Venezuela.

Red Universitaria por los DDHH

Acción Campesina

Centro de Justicia y Paz – Cepaz

Universidad Católica Andrés Bello

Red por los Derechos Humanos de NNA (REDHNNA)

Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure ( CDDHHFVCA Apure)

Acceso a la Justicia

Fundación ProBono Venezuela, Provene

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco

FUNCAMAMA

EDEPA A.C.

Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoategui REDHANZ

Defiende Venezuela

Comisión nacional de DdHh de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira

Fundación Aguaclara

Monitor Social AC

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos

Fundación para la cooperación internacional, la integración y el Desarrollo para el esfuerzo regional CIIDER

Aula Abierta

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de

Venezuela del Estado Lara

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Votojoven

Fundación "Yo te ayudo venezolano"

Creemos Alianza Ciudadana Libertador

Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez

Derechos Humanos Venezuela Carúpano

Fundación para el Debido Proceso Fundepro

Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones

Administrativas y Técnicas de la UCV

Aqui Cabemos Todos

Padres Organizados de Venezuela

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C,

Instituto Mead de Venezuela A.C,

Conciencia Ciudadana A.C,

Proyecta Ciudadanía A.C,

Comunidad en Movimiento A.C

Ciudadanía con Compromiso A.C

Puede descargar y difundir el comunicado en el siguiente ENLACE: https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/COMUNICADO-RESPUESTA-COVID.pdf