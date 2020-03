Recomendación de Corea del Sur para protegerse del coronavirus: usar la mano no dominante

20 de Marzo - Autoridades de Corea del Sur, difundieron entre sus ciudadanos una nueva recomendación para protegerse del Coronavirus, se trata de usar la mano no dominante para hacer ciertas tareas como abrir puertas, agarrarse en el transporte público, agarrarse del pasamanos de las escaleras, etc. Las personas diestras deben usar la mano izquierda y las zurdas, la mano derecha, de esta manera se evita que cosas que hacemos automáticamente con la mano dominante, como llevarnos la mano a la cara para rascarnos la nariz, o los ojos, agarrar el vaso para tomar agua, etc., lo hagamos con menos riesgo de contagio con el coronavirus.



Esto además de las otras medidas de prevención como:



- Lavarse las manos con agua y jabón y enjuagárselas mínimo 30 segundos.



- Utilizar tapabocas



- Evitar tocarse la cara



- Taparse la boca al estornudar o toser, con la parte anterior del brazo



- Evitar saludar con la mano y tratar de guardar distancia unos de otros, de uno o dos metros



Una recomendación difundida en las redes sociales es, dejar abiertas algunas puertas en la casa, que no es indispensable que estén cerradas, como la de la cocina, la de las habitaciones, etc.